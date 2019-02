Auf dem besten Weg zum Amtsschimmel: das hölzerne Spielpferd auf dem Schulhof an der Lessingstraße. (Walter Gerbracht)

Das hölzerne Spielpferd, das auf dem Schulhof an der Lessingstraße steht, droht allmählich zum Amtsschimmel zu werden. Das findet die Schülerschaft und mit ihr viele Eltern sowie Schulelternsprecherin Simone Heßling. Gemeinsam haben sie beschlossen: „Jetzt reicht's!“ Simone Heßling empört sich stellvertretend für alle Betroffenen: „Seit fast anderthalb Jahren ist unser Pferd, das Wahrzeichen der Schule, abgesperrt und eine wartende, unansehnliche Baustelle. Die Bauzäune nehmen unserem kleinen Schulhof Platz zum Spielen und müssen beaufsichtigt werden, damit keine Unfälle passieren. Außerdem ist das Pferd ein interessantes und beliebtes Spielgerät, gerade für die älteren Kinder. Es fehlt uns sehr“.

Für den heutigen Donnerstag laden die Betroffenen ab 16 Uhr zu einem Protestzug unter dem Motto „Aktion Pferd“, zu einem lauten Spaziergang durchs Viertel ein, um auf den Missstand aufmerksam zu machen. Los geht's auf dem Schulhof der Schule an der Lessingstraße. Die Demonstrierenden sollen Steckenpferde und all das mitbringen, was Lärm macht. Und wer von ihnen Lust hat, kann auch im Reitdress erscheinen.

Der Protestzug geht entlang der St.-Jürgen-Straße, Vor dem Steintor bis zum Ziegenmarkt und dann zurück über die Wielandstraße zur Humboldtstraße und zur Schule. Kritisiert von den Demonstrierenden wird vor allem die Hinhaltetaktik der Bildungsbehörde. Nachdem dort im Sommer 2018 die Zusage gemacht worden sei, dass man die Kosten für die Reparatur übernehmen wolle, tue sich nichts, so Heßling. Dabei hatte die Schülerschaft eigens bei einem Spendenlauf und einem Rudelsingen Geld gesammelt. „Die Kinder können nicht begreifen, dass das alles umsonst gewesen sein soll“, betont Simone Heßling.