Grund zum Jubeln: Zusammen mit den Experten der Landesmedienanstalt und der Bremer Philharmoniker haben 13 Jugendliche zwischen elf bis 14 Jahren drei Erklärvideos zu den Instrumenten Horn, Fagott und Cello gedreht. (Scheitz)

Altstadt. Sie heißen LeFloid, Dagi Bee oder Bibi und sind mit ihren Videos der Hit auf Youtube. „Und wir haben uns gefragt, was Youtube so erfolgreich macht“, sagt Eva-Katrin Landscheid, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Bremischen Landesmedienanstalt. Die Antworten auf diese Frage haben die Bremische Landesmedienanstalt und die Bremer Philharmoniker beim diesjährigen Zukunftstag am 26. April gesucht, wo sie zusammen mit 13 Jugendlichen zwischen elf bis 14 Jahren drei Erklärvideos zu verschiedenen Instrumenten gedreht haben.

„Es gab bei den drei Filmen ein Team vor und ein Team hinter der Kamera“, erzählt Eva-Katrin Landscheid. „Wir wollten dabei auch Medienkompetenz vermitteln: Wie drehe ich einen Film? Wie erzähle ich eine Geschichte?“ Aber auch, was ein Tutorial ist, wie ein Ton auf einem Fagott erzeugt wird und wo Profi-Musiker ihre Instrumente kaufen, wurde in den Filmen von den Jungfilmerinnen und Jungfilmern behandelt. Neben dem Fagott haben sich die Jugendlichen auch den Instrumenten Cello und Horn gewidmet. Dabei standen die Hornistin Ines Köhler, der Solocellist Johannes Krebs und der Solofagottist Dirk Ehlers den Filmemachern Rede und Antwort. Herausgekommen sind drei professionelle Werke, wovon sich das Publikum des „5nachsechs Afterwork-Konzerts“ in der Glocke anhand eines Best Of-Zusammenschnitts überzeugen konnte. Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt, ist von dem Ergebnis mehr als überzeugt. „Wenn man sich den Abspann ansieht, sieht man erst, was es heißt, ein Erklärvideo zu drehen“, sagt sie. Fertigkeiten wie Schnitt oder Ton seien da gefragt gewesen, „und das konnte man durch das Erklären des Instruments gut zeigen.“ Zudem merke man den Videos an, dass es den Kindern wichtig gewesen sei, etwas Hochwertiges zu produzieren. „Die beste Kompetenzschulung ist die eigene Erfahrung“, sagt Cornelia Holsten, die außerdem die Kooperation zwischen der Landesmedienanstalt und den Philharmonikern gut findet: „Die Musik braucht Medien und die Kinder brauchen Medienkompetenz.“

Im späteren Gespräch auf der Bühne mit dem Intendanten der Bremer Philharmoniker, Christian Kötter-Lixfeld, unterstreicht sie noch einmal die Wichtigkeit der Zusammenarbeit: „Die Kooperation war mir ein persönliches Anliegen. Wir machen oft die Erfahrung, dass Kinder erst Musiker werden, wenn sie bereits Youtube-Stars sind“, sagt sie, „und dass Kinder heutzutage eher vor dem Smartphone oder in der Nähe des Routers sind. Wir wollen aber etwas mit Medien machen und nicht die Medien etwas mit uns.“ Für den Musiker sei dabei das Instrument das Ausdrucksmittel, für den Youtuber die Kamera. „Wir engagieren uns für den Nachwuchs, doch wir grübeln auch darüber nach, wie Jugendliche sich unterhalten und wie sie sich ihre Informationen holen“, sagt Christian Kötter-Lixfeld. „Wir haben daher den 13 Jugendlichen einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht.“ Was nicht nur für den Intendanten der Bremer Philharmoniker beeindruckend ist: „Innerhalb von sieben Stunden haben die Jugendlichen alles gedreht und teilweise auch geschnitten!“

Von 9 bis 16 Uhr seien die jungen Filmerinnen und Filmer beisammen gewesen, erzählt die 13 Jahre alte Carolin aus Borgfeld. Sie war bei dem Film über das Horn dabei: „Zuerst war die Begrüßung, dann die Aufteilung, dann der Dreh und dann der Schnitt“, sagt sie. Für den Schnitt hätten sie sich dann aber noch einmal getroffen. Der ebenfalls 13-jährige Lasse war auch beim Horn-Erklärvideo dabei. Er war der Reporter, eine Aufgabe, die er tatsächlich bravourös gemeistert hat. „Das Horn spielen hat Spaß gemacht, war aber auch anstrengend“, sagt er zu der gewonnenen Erfahrung. Und die zwölf Jahre alte Katharina aus Stuhr erklärte das Fagott: „Das Spielen war zuerst schwierig, hat aber dann gut geklappt“, berichtet sie. Und auf den Dreh angesprochen, sagt sie: „Zuhause habe ich auch schon Filme gedreht, da wusste ich schon, wie es geht.“

Eine Erfahrung, die manch einer in seiner Kindheit und Jugend nicht gemacht hat: „Ich hätte das damals nicht gekonnt“, sagt Christian Kötter-Lixfeld, „deshalb ziehe ich meinen Hut!“

Die drei Erklärvideos der Beteiligten des Zukunftstages 2018 zu den Instrumenten Horn, Fagott und Cello sind auf dem Youtubekanal der Bremischen Landesmedienanstalt zu sehen. Das nächste „5nachsechs Afterwork-Konzert“ gibt es am 26. September um 18.05 Uhr in der Glocke.