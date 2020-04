Der Kurs von Porträtmalerin Jiska Engelke muss derzeit pausieren und auch eine Ausstellung wurde auf den Herbst verschoben. (Roland Scheitz)

Eingepackte Bilder stehen im Atelier der Porträtmalerin Jiska Engelke: „Die Bilder waren für eine Ausstellung bestimmt, die am 15. April in der Stadtbibliothek eröffnet werden sollte“, erzählt sie. Bremer Musiker sind darauf verewigt, gemalt von Engelkes Malkurs, der sich normalerweise an jedem Freitag trifft, um musizierende Künstler zu porträtieren. „Das findet alles jetzt nicht statt.“ Einen Nachholtermin für die Ausstellung gibt es bereits, irgendwann im Herbst, doch wie lange das gemeinsame Malen noch ausfallen wird, weiß sie nicht: „Ich habe jetzt die Verantwortung, dass nichts passiert.“ Ansonsten trifft auch sie die Krise: „Alle Kunden, die sonst für ein Porträt kommen, kommen nun nicht mehr. Und auch meine Ausstellungen fallen aus. Es ist komplett vorbei mit meinen Einnahmen, weil ich nur aus dem Atelier heraus verkaufe.“ Traurig mache sie vor allem, dass sie nicht mehr mit anderen Menschen im Atelier malen könne: „Doch das wird ja nicht immer so bleiben.“

Eine andere Form der bildschaffenden Künste stellt das Fotohandwerk dar. Doch derzeit ist auch das Atelier „Das gute Porträt“ im Viertel geschlossen, sagt Geschäftsführer Detmar Schmoll: „Theoretisch dürften wir aufhaben, weil wir zum Handwerk gehören, aber das sähe nicht gut aus“, meint er und möchte damit den Eindruck vermeiden, einen Sonderweg zu gehen. „Und dann passen wir natürlich auch darauf auf, dass unseren Mitarbeitern nichts passiert.“ Im Atelier im Viertel ist die Leitung derzeit auf Kurzarbeit und halbtags im Laden, die Auszubildenden erhalten morgens theoretische Übungen und nachmittags über Videokonferenzen praktische Kenntnisse vermittelt. In dringenden Fällen gebe es noch Passbilder, etwa bei Visaanträgen, „dann aber mit Abstand.“ Zudem können die Kunden mit der eigenen Smartphonekamera ein Passbild erstellen: „Die Leute laden das Bild dann hoch und wir passen es dann an die behördlichen Vorgaben an“, erzählt er. Und Bewerbungsfotos werden nun auch draußen erstellt. „Wir versuchen, irgendwie am Markt zu bleiben. Dienstleistung übers Internet ist aber schwierig. Denn bei einer Dienstleistung steht man sich gegenüber und das geht ja gerade nicht.“

Das Figurentheater Mensch, Puppe sucht nach neuen Tätigkeitsfeldern. (Roland Scheitz)

Dem Publikum gegenüberstehen, das kann auch das Ensemble vom Figurentheater Mensch, Puppe derzeit nicht: „Die erste Woche haben wir noch geprobt“, erzählt Jeanette Luft. „Jetzt wollen wir alle paar Tage einen kleinen Film drehen und auf unserer Homepage veröffentlichen.“ Gewissermaßen als Mutmacher: „Wir wollen versuchen, optimistisch zu bleiben und den Leuten sagen, nicht zu verzagen.“ Doch es müsse auch nach weiteren Tätigkeitsfeldern geschaut werden – vielleicht Märchen als Hörspiele aufnehmen und verkaufen? Oder Kinderlieder? Währenddessen proben und schreiben sie bereits das Weihnachtsstück, doch existenzbedrohend sei die Situation auch für sie: „Wir haben einen Antrag bei den betreffenden Stellen gestellt, da warten wir jetzt drauf“, sagt Luft. Außerdem können für die Stücke auch Gutscheine erworben werden, etwa für die „Siddhartha“-Produktion, die bereits bis Mai ausverkauft gewesen sei, erzählt sie: „Solche Stücke, die Mut machen, kommen natürlich wieder und sind wichtig.“ Sie hoffe, dass das Publikum Mensch, Puppe gewogen bleiben werde: „Das beste, was uns passieren kann, ist, dass die Leute wiederkommen.“

Die Bremer Filmkunst-Theater bieten ihren Kunden momentan Gutscheine an. (Roland Scheitz)

Das hofft sicherlich auch Robert Erdmann von den Bremer Filmkunst-Theatern (Schauburg, Atlantis und Gondel): „Unsere Kinos sind geschlossen, einzig unsere Bar Tabac hat noch geöffnet.“ Dort könne man neben Popcorn, Zeitschriften und Tabak auch Gutscheine erwerben. „Außerdem schicken wir die Gutscheine nun auch nach Hause, das ist neu.“ Insgesamt sei es jedoch für alle eine schwere Zeit: zu 40 Prozent arbeiten Studierende und Geringverdienende für die Bremer Filmkunst-Theater, zu 60 Prozent Teil- und Vollzeitkräfte, die nun entweder Urlaub genommen haben oder in Kurzarbeit sind. „Wir hoffen auf bessere Zeiten“, sagt Robert Erdmann, „und, dass alle gesund bleiben.“

Kurzarbeit erfahren auch die Mitarbeiter von Knut Schakinnis, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Theaterschiffs und des Packhaustheaters. „Seit dem 13. März sind unsere täglichen Einnahmen auf Null gegangen. Sofortgelder sind beantragt, aber noch nicht da.“ Jetzt wüssten sie erst einmal nicht, wie es weitergehen wird: „Wir verkaufen ja ein Luxusprodukt und vielleicht können die Leute das dann erst einmal nicht bezahlen. Das eigentlich Unkalkulierbare kommt erst danach.“ Was sie beantragen konnten, hätten sie beantragt, „und nun versuchen wir, mit den Widrigkeiten umzugehen.“ Dazu gehört, die bereits vom Publikum erstandene Karten in Gutscheine umzutauschen oder umzubuchen – mehr als 99 Prozent würden das mittragen: „Das ist für uns lebenswichtig. Wir erhalten ja auch keine Subventionen.“