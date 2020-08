Domprediger Sebastian Schneider möchte den Kindern beim Einschulungsgottesdienst vermitteln, dass niemand alleine ist. (Roland Scheitz)

Wenn Sie an Ihre Einschulung zurückdenken, welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn?

Sebastian Schneider: Da sehe ich sofort einen Jungen mit Nickipulli, Topffrisur und einer großen Schultüte vor mir. Ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war. Mein Vater war nicht dabei, der musste arbeiten. Ebenso meine Mutter war, wenn ich mich richtig erinnere, nicht die ganze Zeit anwesend. Ich bin Jahrgang 1975, meine Einschulung war 1982 in der Grafschaft Bentheim. Damals hat man daraus noch nicht so ein öffentliches Ereignis gemacht, mit Großeltern, Paten und großer Feier. Einen Gottesdienst gab es in meiner Region übrigens auch nicht.

Sabine Reidt: Das sah bei mir und meinem Bruder schon anders aus. Ich wurde 1998 in Baden-Württemberg eingeschult mit allem Trara. Eine Andacht gab es ebenfalls, die fand in der Aula in der Grundschule statt. Ich weiß noch, dass die älteren Schülerinnen und Schüler für uns gesungen haben. Später gab es Kaffee und Kuchen. Ich war aber mehr mit der Fotokamera aus meiner Schultüte beschäftigt und habe die ganze Zeit Fotos geknipst. Davon existieren sogar noch einige.

Sebastian Schneider: Die Einschulung ist ja eine Schwelle im Leben der Kinder. Ein neuer Abschnitt beginnt für sie, der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Ich möchte ihnen dafür den Segen Gottes mitgeben und zugleich die Botschaft, dass wir alle Teil eines großen Ganzen sind. Niemand ist allein, das ist doch beruhigend zu wissen. Gerade wenn man in die erste Klasse kommt mit lauter neuen Gesichtern um einen herum. Die Kinder sollen sich behütet und willkommen im Leben fühlen. Ich richte meine Worte aber ebenso an die Erwachsenen, für die das oft ein sehr emotionaler Schritt ist. Denn eine Einschulung hat für die Angehörigen immer auch etwas mit loslassen zu tun. Nicht alles liegt in der eigenen Hand. Wie viel wir auch für unsere Kinder tun, wir kommen an unsere Grenzen.

Sebastian Schneider: Ich würde mir wünschen, dass der Glaube als etwas Selbstverständliches angenommen wird, der fest zum Leben dazugehört. Das Gleiche gilt für die Kirche. Ich denke, dass die Erfahrungen, die Kinder in jungen Jahren mit dem Glauben und der Kirche machen, sie auch in späteren Jahren begleiten. Wenn es gelingt, ihre Neugierde zu wecken, ist das toll. Gottesdienste für Kinder sind für mich jedes Mal Geschenk und Herausforderung zugleich. Denn es ist nicht einfach, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen und dranzubleiben. Ich spreche deshalb gerne frei, damit das Ganze lebendiger wirkt. Letztendlich sollte man sowieso improvisieren können, denn man muss jederzeit auf Kommentare gefasst sein.

Sebastian Schneider: Wir haben ein kleines, kompaktes Programm auf die Beine gestellt. Der Einschulungsgottesdienst dauert ja nur rund eine halbe Stunde, anschließend geht es in die verschiedenen Grundschulen. Vorgesehen sind ein Gebet und eine kurze Andacht, bei der ich die Kinder gern einbeziehen möchte. Außerdem erhalten sie ein kleines Geschenk mit auf den Weg.

Chorleiterin Sabrina Reidt hat Lieder mit Bezug zum Leben der Kinder ausgewählt. (Roland Scheitz)

Sabine Reidt: Zum einen tritt der Mädchenchor 3 der Mädchenkantorei am Bremer Dom auf. Das sind die acht- bis zwölfjährigen Nachwuchssängerinnen. Es ist schön, dass der Altersunterschied zwischen den Mädchen und den Einschulungskindern nicht so groß ist. Das macht den Rahmen gleich viel familiärer. Gemeinsam mit Ute Weber, die den Chor an der Orgel begleitet, habe ich Lieder herausgesucht, die einen Bezug zum Leben der Kinder haben und einfach auch Spaß machen – egal ob beim Singen oder Zuhören. Zum anderen tritt noch ein Oktett des Jugendchors auf. Die Mädchen sind zwischen elf und zwölf und hatten den Wunsch geäußert, auf dem Einschulungsgottesdienst zu singen.

Sebastian Schneider: Wie bei allen unseren Gottesdiensten derzeit wird auch bei diesem am Eingang eine Liste ausliegen, in die sich alle Besucherinnen und Besucher eintragen müssen. Im Dom ist dann alles so organisiert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Das hat sich in den letzten Monaten ganz gut eingespielt. Im Mittelschiff wurde zum Beispiel jede zweite Bank abmontiert. Die Vorschrift verlangt außerdem, dass beim Kommen und Gehen eine Maske getragen werden muss. Am Platz gibt es nur die Empfehlung, diese aufzulassen. Beim Singen allerdings muss die Maske wieder getragen werden. Ich denke, dass sich alle kleinen und großen Gäste sicher fühlen können. Allein das Mittelschiff des Doms fasst über 100 Menschen. Und wenn es so voll werden sollte wie am Heiligabend, öffnen wir einfach noch das Nordschiff.

Zur Person

Sebastian Schneider

ist das neue Gesicht der Innenstadtkirche. Im April dieses Jahres hat er seine Stelle als Domprediger im Bremer Dom angetreten. Er studierte Evangelische Theologie in Bielefeld und Münster und arbeitete zuletzt als Pastor in der Gemeinde Hinte in der Nähe von Emden. Der 44-Jährige organisiert den Einschulungsgottesdienst im Bremer Dom am Sonnabend, 29. August.

Sabrina Reidt

unterstützt Sebastian Schneider bei der Organisation des Einschulungsgottesdienstes. Sie leitet die Unterchorstufe der Mädchenkantorei am Bremer Dom und ist gemeinsam mit Organistin Ute Weber für den musikalischen Part des Gottesdienstes verantwortlich.

Weitere Informationen

Der Einschulungsgottesdienst im Bremer Dom ist am Sonnabend, 29. August, um 9 Uhr. Der Gottesdienst dauer etwa eine halbe Stunde.