Maskenspiele und Walking Act auf der Wiese vor der Kulturkirche St. Stephani: Jana, Marina, Alina und Vanessa vom Jugendtreff Blockdiek bereiten sich auf ihren Auftritt in der Pfingstnacht vor. (Roider)

Altstadt. Sie war Dichterin, Komponistin und eine der größten Mystikerinnen, sie gilt als erste Naturforscherin und erste Ärztin. Hildegard von Bingen (1098-1179) zählt zu den herausragendsten Frauengestalten des deutschen Mittelalters. Sie leitete außerdem zwei Klöster, predigte in einer männerdominierten Gesellschaft auf Marktplätzen und bezeichnete, nicht weniger revolutionär, Gott auch schon mal als Mutter. Und man hörte ihr zu. In ihrer umfangreichen Korrespondenz begegnete sie unter anderem Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III. auf Augenhöhe. Diemut Meyer, der leitenden Pastorin der Kulturkirche St. Stephani, ist die Begeisterung für das noch heute so modern erscheinende Lebenswerk des ebenso bescheidenen wie hochbegabten Universaltalentes deutlich anzumerken, wenn sie davon erzählt.

Hildegard von Bingen ist sozusagen die Schutzheilige des kulinarischen Konzertevents „Auf Feuerschwingen durch die Pfingstnacht“, das Pfingstsonnabend, 19. Mai, ab 21.30 Uhr bis spät in die Nacht zunächst vor und dann in der Kulturkirche St. Stephani zum ersten Mal über die Bühne geht. Das Pfingstfest, dessen Bedeutung viele heute nahezu vergessen haben, und den spirituellen Kosmos der Hildegard von Bingen mit allen Sinnen zu erfahren, das ist das Ziel dieser Sonnabendnacht. So verbinden renommierte Musiker von der Hochschule für Künste Bremen Kompositionen der Hildegard von Bingen mit zeitgenössischer Musik unter anderem von Giacinto Scelsi. Zu hören sein werden Margit Kern mit ihrem Ensemble Etendis, der Schlagzeuger Olaf Tzschoppe und der Kölner Mittelalterspezialist Norbert Rodenkirchen mit seinen Modalflöten. Gelesen werden aber auch Texte Hildegard von Bingens. Die Kostüm- und Bühnenbildnerin Carolin Roider aus Hemelingen serviert in der Pause kleine kulinarische Köstlichkeiten frei nach Rezepten der Kirchenfrau. „Zu dieser Pfingstnacht sind uns Menschen aller Konfessionen herzlich willkommen“, sagt Pastorin Meyer, deren Konzept es ist, kirchliche Feste mit künstlerischer Spiritualität neu zu denken und zu vermitteln. So wurde schon zum dritten Mal an Weihnachten die „Holy Jazz Night“ zu einem großen Erfolg.

Pfingstnacht mit Walking Act

Die Pfingstnacht beginnt um 21.30 Uhr auf der Wiese vor der Kirche mit einem besonderen Walking Act. Carolin Roider gelang es, Jana, Marina, Alina und Vanessa, vier Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren, im vorwiegend sportlich orientierten Jugendtreff Blockdiek für einen Masken-Workshop zu gewinnen. Die Mädchen, begeisterte Hip Hop-Tänzerinnen, haben alle einen Migrationshintergrund, drei von ihnen haben russische, eine hat ghanaische Wurzeln. Und sie werden mit den riesigen Masken, die sie in wochenlanger Arbeit aus Ton gefertigt haben, und ihren „Moves“ die sprühende „Grünkraft“ verkörpern, die Hildegard von Bingen so wichtig war. Natürlich geht es dabei auch um die duftende, grünende Lebensfrische der Frühlingsblüten. Aber die Mädchen haben sich zu ihrer Tanzperformance durchaus auch von der charismatischen Frauengestalt Hildegard inspirieren lassen.

Sie begriff den Menschen als Symphonia, als Sinfonie, also als geliebtes Geschöpf und Teil in dem aufeinander abgestimmten Zusammenspiel der göttlichen Schöpfung, in der alle Wesen der Flora und Fauna gleichberechtigt sein sollten. So ihre ganzheitliche Philosophie, mit der sie der empathischen Ideenwelt des heiligen Franziskus von Assisi ganz nah zu sein scheint. Denn sie kritisierte deutlich die „Verächter der Schöpfung“, so wie es Papst Franziskus auch heute tut, wenn er die Ausbeutung von Mensch und Umwelt durch den Raubtierkapitalismus geißelt.

A propos Rom: In dem als besterhaltenes Bauwerk des römischen Altertums geltenden Pantheon ist es eine schöne Tradition, am Ende des Gottesdienstes am Pfingstsonntag durch die offene Rotunde rote Rosenblätter herabrieseln zu lassen. Das Zeichen verweist auf die neutestamentliche Lesung zum Festtag: Demnach erschienen 50 Tage nach der Auferstehung Jesu Christi an Ostern über den Aposteln „Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.“ Die Apostel redeten in fremden Sprachen miteinander und verstanden einander doch, die Parallele der Interkulturalität und des Aufeinanderzugehens liegt auf der Hand. Oder, um es mit einer der göttlichen Visionen Hildegards zu beschreiben: „Da kam aus dem geöffneten Himmel ein feuriges Licht von gewaltigem Glanz und entzündete mein Herz.“ Und mit der sinnlichen Inszenierung der Ausgießung des belebenden Geistes Gottes an Pfingsten als einer spirituellen Kraftquelle, von der sich jede und jeder inspirieren und berühren lassen kann, möchte Diemut Meyer auch die Herzen der Teilnehmenden entzünden. Eine Theatralität, die dem katholischen Brauch, rote Rosenblätter regnen zu lassen, in nichts nachsteht.

Das kulinarische Konzert-Event „Auf Feuerspuren durch die Pfingstnacht“ findet am Sonnabend, 19. Mai, von 22 Uhr bis weit über Mitternacht hinaus in der Kulturkirche St. Stephani statt. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro, mit Bremen-Pass vier Euro. Karten an der Abendkasse oder über Nordwest-Ticket unter Telefon 36 36 36.