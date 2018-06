Auf der Suche: Lorenz Rollhäuser. (FR)

Altstadt. "Es war mir vorher nicht so klar, dass ich ’ne schwarze Frau bin", spricht die Stimme. Die Zuhörer im swb-Kundenzentrum lauschen gebannt. Es seien koloniale Blicke, die ihr gelten, fährt sie fort. "Ich hab’ das Gefühl, mein Daseinsrecht wird immer in Frage gestellt." Was sich für die Zuhörer unglaublich anhört, ist für eine Freundin von Lorenz Rollhäuser, dem Autor des Radio-Features, Alltag. Sie spricht von Deutschland. In den USA, zum Beispiel in Baltimore, fühle sie sich weit weniger exotisch, aufsehenerregend und obendrein sicherer, obwohl die Stadt an der Ostküste der USA auf dem Papier weit gefährlicher als Berlin in allen Belangen ist.

Wie viel Kolonialdenken, wie viel Klischee steckt in der weißen deutschen Bevölkerung? Und schließlich, wie viel Rassismus steckt im Deutschen? Diesen Fragen versucht Lorenz Rollhäuser in einer Produktion des Norddeutschen Rundfunks namens „Eine Liebe zu schwarz - Mein koloniales Innenleben, revisited“ in Form eines Radio-Features beim allmonatlichen swb-Hörkino nachzugehen. Bei einem Feature handelt es sich um ein längeres, nicht fiktionales Werk, das Elemente von Hörspiel, Dokumentation und Reportage verbindet.

Lorenz Rollhäuser ist kein Unbekannter, was Features angeht: Der 1953 in Marburg geborene, aber heute in Berlin lebende Journalist wurde für sein Feature „Mutters Schatten – Kehraus im Elternhaus“ als bestes europäisches Radiofeature mit dem Prix Europa ausgezeichnet. Seit 1990 ist er für die ARD tätig. In Form eines Dialoges mit eingestreuten Erzählpassagen unterhalten sich Lorenz Rollhäuser und die nur "Darling" genannte schwarze Frau über seine Erinnerungen, seine Fantasien, ihre Ursprünge und wie sie den deutschen Blick auf schwarze Menschen empfindet.

In der Einführung zum Abend umschreibt Beate Hoffmann vom Bremer Medienbüro, wie alltäglich Rassismus und Projektionen auf schwarze Menschen und ihre Heimat lange Zeit gewesen sind und es teils auch, wenn meist unterbewusst, noch heute sind. Begriffe wie "Hotten-Totten Venus" und Umschreibungen à la "riesige Geschlechtsteile und monströse Körperformen" waren zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts Alltag. Schwarze Menschen waren Objekte des öffentlichen Interesses, wurden gar als Attraktionen ausgestellt. Auch erinnere sie sich ähnlich wie Lorenz Rollhäuser an Tierfilme in ihrer Kindheit, die die einheimischen Menschen als exotisch und geradezu vergleichbar mit den afrikanischen Tieren, eben nur etwas weiter entwickelt darstellten. "Sie waren für mich oft mehr Pornos als Dokumentationen", so der Featureautor. Denn in den Filmen der deutschen Filmemacher seien nur allzu oft sehr junge, oft minderjährige Mädchen barbusig aufgetaucht, großformatig abgebildet und in sexuell-erotischem Kontext gezeigt worden.

Als weißer Ehemann einer schwarzen Frau und als Vater schwarzer Kinder hat Lorenz Rollhäuser täglich mit Rassismus zu tun. Schon seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Afrika, ein Kontinent, der seit jeher eine große Faszination auf ihn ausübe. Sein Feature beschäftigt sich damit, inwieweit die Liebe zum Kontinent jenseits des Mittelmeeres von den gleichen kolonialen Strukturen bestimmt wird, wie die Ablehnung und der Rassismus anderer. Die Projektionen auf schwarze Frauen als Trägerinnen besonderer Sinnlichkeit, auf Afrika als dunkel lockende Welt seien bis heute wirksam, so sehr er sich dafür auch schämt, wie er sagt. "Die Nachkriegszeit in Deutschland stand noch ganz im Zeichen der kolonialen Ära, mit Männern, die sich in unbekannte, dunkle Welten vorkämpften", beschreibt er. "Der Sex. Das Dunkle und der Sex gehören bei uns fest zusammen." Black Venus, Venus Noire - das 19. Jahrhundert sei voll mit diesen Geschichten von der verführerischen, dunklen Fremden. Darling zeigt sich im Laufe des Features immer wieder entsetzt vom europäischen Blickwinkel auf Afrika, der vor allem von Vorurteilen, Klischees, oft sexualisierten Perspektiven und kolonialen Denkweisen geprägt sei - oder von respektloser Neugier: "... dass meine Haare angefasst werden, ohne dass mich jemand fragt", erzählt sie in diesem Zusammenhang. "Das ist für mich wie ’ne große Erschütterung."

"Es ist wahrscheinlich für alle Hörer ein unbehagliches Stück, aber ich finde, das ist gut so", sagt Lorenz Rollhäuser in der Diskussion nach der Vorführung des Stückes vor voll besetztem Haus. Das Publikum zeigt sich sehr interessiert, vor allem an der Perspektive von Darling. Die eigene kennt es ja und vielleicht wird so manch einer seine eigenen Vorstellungen zu Afrika ja nach diesem Abend einmal aus einem neuen Blickwinkel betrachten.