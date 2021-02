Das Gebäude der ehemaligen Bremer Bundesbank-Niederlassung in der Kohlhökerstraße soll abgerissen werden. Dafür mussten auch Bäume gefällt werden. Die Eiche jedoch blieb erhalten. (Roland Scheitz)

Die gute Nachricht vorweg: Die Eiche zwischen dem Grundstück Salvador-Allende-Straße 6 und dem ehemaligen Bundesbankgebäude in der Kohlhökerstraße soll nun doch stehen bleiben, das habe die Bauherrin Evoreal versichert, die das Areal nach dem Abriss neu bebauen will, sagt Hellena Harttung. Versucht werde nun, die Baustelleneinrichtung so um den Baum herum zu gruppieren, dass er keinen Schaden nehme. Die Ortsamtsleiterin zeigte sich erleichtert und erfreut, zumal der Beirat Mitte in einem Beschluss vom 18. November 2020 ausdrücklich darauf gedrungen hatte, dass die Eiche stehen bleiben sollte.

Die Bürgerinitiative Kein Hochhaus im Viertel sprach dennoch von einem „Baummassaker“ als am Sonnabend sieben Bäume auf dem Gelände des ehemaligen Bundesbankgebäudes gefällt wurden. Diesem Fällantrag war allerdings im Zuge der Abrissarbeiten bereits stattgegeben worden. Laut Reiner Belitz von Evoreal sind das drei Platanen, eine Robinie, eine Eiche und eine Linde, die unter die Baumschutzverordnung gefallen seien. Auf einem anderen Blatt steht dagegen die Zukunft der Straßenbäume. Zuletzt war vonseiten der Bürgerinitiative befürchtet worden, dass sie eventuell noch vor Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. März gefällt werden könnten.

Diese Gefahr scheint nun abgewendet. Denn noch muss der Bauantrag von Evoreal an der Kohlhökerstraße im Bauausschuss und in einer öffentlichen Sitzung des Beirates Mitte behandelt werden, wie Beiratsmitglied Birgit Olbrich (SPD) betont. Erst wenn der Bauantrag von offizieller Stelle abgesegnet werden sollte, könne auch ein Fällantrag beantragt werden, darauf hatte auch Hellena Harttung hingewiesen. Konkret könnten die Bäume dann wohl zwecks Absicherung der Rettungswege gefällt werden, mit dem Argument, dass die Feuerwehr sonst keine Zufahrt zu dem Innenhof hätte. Generell, so hatte Susanne Kopp-Jäger von der Bürgerinitiative ins Feld geführt, könnten die Bäume erhalten bleiben, wenn in den neuen Gebäuden zweite Rettungswege durch zweite Treppenhäuser gebaut werden würden. Damit würde allerdings ein Verlust an Wohnfläche einhergehen.

Für Birgit Olbrich stellt sich nun generell die Frage, wie im Zuge von privaten Bauvorhaben mit Straßenbäumen auf öffentlichem Grund künftig umgegangen werden soll. Ein Blick nach Berlin lohne sich da, betont sie, dort ist es seit 2017 verboten, Straßenbäume wegen privaten Bauvorhaben zu fällen. Gerade im Hinblick auf den Klimaschutz sei das sehr zu begrüßen, betont die Sprecherin des Fachausschusses Stadtentwicklung und Klima. Solch einen Beschluss würde sie sich auf für Bremen wünschen. Von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung wird begrüßt, dass am gestrigen Mittwoch eine Begehung des ehemaligen Bundesbankgebäudes mit der Bauteilbörse aus dem Bremer Westen stattgefunden hat. Im Sinne grauer Energie fände sie es gut, wenn die Vertreter der Bauteilbörse dort noch Teile fänden, die sie wiederverwerten könnten.