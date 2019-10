Ein Sommerabend am Osterdeich. Viele Menschen haben die Breminale 2018 genossen. Aus der eher stadtteilbezogenen Weserlust hat sich durch das Stadt­marketing ein riesiges Festival entwickelt, dessen Größe auch so manches Problem mit sich bringt. Das stößt bei den Anwohnern auf Kritik. (Ritter)

Durchweg positiv fiel sie aus die Bilanz, die jüngst das Team der Breminale-Macher in einer gemeinsamen Sitzung des Fachausschusses für Öffentliches Leben, Handel und Gewerbe des Beirates Mitte und des Fachausschusses Soziales, Kultur und Wirtschaft des Beirates Östliche Vorstadt zog. Es war das zweite von ihm verantworteten Sommer-Festival an der Weser. Die Stadtteilparlamentarier, unter ihnen Steffen Eilers von den Grünen als Sprecher des Beirates Mitte betonten unisono, dass dieses „wunderschöne Umsonst-und-draußen-Festival“ jede Unterstützung verdiene, auch wenn die Breminale manchmal durchaus auch eine Zumutung sei.

Insofern zollten sie auch der Respekt-Kampagne, mit der die Breminale-Macher auf die Anwohnerschaft, die oft von dem Festival gestresst ist, in diesem Jahr zugegangen ist, ihren Respekt. Es wurde allerdings auch sehr deutlich, dass an der Verbesserung der Begleitumstände des Festivals noch intensiv gearbeitet werden muss. Denn auch die Kritiker, die die Breminale durchaus zu schätzen wissen, aber deren Auswüchse kritisieren, waren zu der Sitzung im Ortsamt erschienen. Eine Anwohnerin, die an der Ecke Ostertorsteinweg / Sielwall wohnt, sprach gar von „kriegsähnlichen Zuständen“, wenn am Breminale-Wochenende nach dem Festival-Ende im Viertel die Flaschen flögen und in die Vorgärten und vor die Haustüren uriniert und gekotet werden würde. Ihr Fazit: „Wir können die Breminale schon lange nicht mehr genießen!“ Und Polizei und Ordnungsdienst ließen sich eben auch nicht blicken. Anke Kozlowski von der SPD betonte, dass das dringend geändert werden müsste.

Die Breminale-Macher nahmen sowohl die Kritik als auch die Verbesserungswünsche auf und betonten, wie wichtig es ihnen sei, das ganze Jahr über mit der Anwohnerschaft aus dem Viertel und dem Peterswerder im Gespräch zu bleiben. So soll im ersten Quartal des neuen Jahres eine Anwohnerversammlung anberaumt werden.

Es wurden aber auch Stimmen seitens der Anwohnerschaft laut, denen zufolge sich die Situation im Viertel schon wesentlich verbessert hätte. Offenbar scheint das Nachhaltigkeits- und Müllvermeidungskonzept der Breminale-Macher zumindest in Teilen bereits zu greifen. Nur so seien sie zukunftsfähig. Dennoch müsse klar sein, dass auch in den nächsten drei Jahren das Ziel „zero waste“, also ein müllfreies Festival, nicht zu erreichen sein werde, sagte Boris Barloschky, der auch für das Beschwerde-Management verantwortlich ist. Es gebe bereits Bemühungen, die Nebenstraßen des Viertels nach den Breminale-Nächten frühzeitig zu säubern, betonte er.

Nun gelte es, solche Hotspots wie den Sielwall zu identifizieren und gezielt etwas dagegen zu unternehmen. Aus der Runde kam der Vorschlag, ob es nicht möglich sei, beispielsweise die Straße, die vom Sielwall hoch zum Osterdeich führt, für das Breminale-Wochenende zu sperren. Dass der Spielplatz an der Bleicherstraße ein weiterer solcher Hotspot ist, der unter den Auswüchsen des Sauf-Tourismus zu leiden hat, schilderte dessen Vorsitzender Manfred Riebe: „Es ist ein Albtraum!“

Gerade im Hinblick auf den Sauf-Tourismus aus dem Bremer Umland, der besonders am Wochenende die Breminale belaste, gelte es, das Publikum auch ein Stück weit zu erziehen. Das ist zumindest der Wunsch des künstlerischen Leiters Jonte von Döllen. Denn das Festival gewinne im Nachklang eine Dynamik, die von den Breminale-Machern nicht mehr zu steuern sei. Einige der Anwohner, unter ihnen Werner Scharf und Maria Busch von der Initiative Leben im Viertel, schilderten, dass vor den Kiosken und Kneipen im Viertel noch die ganze Nacht weiter gefeiert werden würde.

Busch brachte wie zuvor schon Manfred Riebe ins Spiel, ob es nicht möglich wäre, das Festival von Jahr zu Jahr an einen anderen Ort, beispielsweise zur Galopprennbahn rotieren zu lassen. Anselm Züghart, Urgestein der Breminale, die er vor über 30 Jahren unter dem Namen „Weserlust“ mitbegründete, wies darauf hin, dass sich das in den ersten Festival-Jahren der damalige Kultursenator Horst Werner Franke gewünscht habe. Eine Verlegung habe sich wegen des hohen infrastrukturellen Aufwandes als nicht praktikabel erwiesen. „Breminale, das ist wie Weihnachten für die Gastronomen“, warf denn auch Anselm Züghart, Geschäftsführer des Kulturzentrums Lagerhaus ein. Er kritisierte die zunehmende Kommerzialisierung der Breminale, der Fluch und Segen zugleich ist. Er habe beobachtet, dass die Zelte, die nach Radiosendern benannt sind, vermehrt ein anderes Publikum anziehen. Das gelte besonders für das Bremen-next-Zelt, in dem von den DJs hauptsächlich Techno aufgelegt werden würde. Das zöge auch ein spezielles, junges Klientel an, das vermehrt Flaschen und Dosen mit auf das Gelände brächte. Und wenn das überhand nehme, bestehe die Gefahr, dass sich die Zusammensetzung der Zielgruppen des Festivals stark verändere.