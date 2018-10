Die drei Polizeioberkommissare Jürgen Wehnert, Jürgen Schneider und Michael Noll gehen gleichzeitig in den Ruhestand. (Roland Scheitz)

„Wir verlieren drei der besten, die wir nicht ersetzen können“, sagt Michael Nägele, Leiter des Polizeireviers Innenstadt. „Nur einer von ihnen hat bereits einen Nachfolger, doch der braucht sicherlich eine längere Einarbeitungszeit.“ Drei Urgesteine der Polizei, Jörg-Michael Noll, Jürgen Schneider und Jürgen Wehnert waren im Innenstadtrevier tätig, am 31. Oktober beenden sie zeitgleich ihre Karriere und gehen in den Ruhestand. Zwei waren Kontaktpolizisten, sogenannte Kops, einer war für Verkehrsangelegenheiten in der City zuständig. Entsprechend vielfältig waren die Probleme, für die sie zuständig waren: vom Nachbarschaftsstreit über Drogen, Bettelei und Obdachlose bis hin zu Falschparkern.

Jörg-Michael Noll war mit seinem Einsatz als Kontaktpolizist im eher konfliktträchtigen Ostertor im Einsatz. „Einige sind der Polizei gegenüber sehr freundlich, andere aber auch nicht“, sagt er, der 1967 beim Bundesgrenzschutz angefangen hat. Sein Hauptkonfliktfeld war die Drogenszene: Verkauf von Rauschgift und dessen Konsum. Die entsprechenden Plätze, an denen das stattfindet, bildeten die Brennpunkte. Zwar habe sich die Situation bis heute verbessert, doch die hohe Zahl der Drogenabhängigen im Viertel, die teils in den Eingängen der Geschäfte, teils auf der Straße genächtigt haben, trug zum schlechten Ruf des Ostertors bei.

Ein weit harmloseres, aber dennoch lästiges Konfliktfeld war der Sperrmüll: „Wenn die Leute einen Kubikmeter an die Straße stellen, stehen da am nächsten Tag manchmal plötzlich zehn Kubikmeter“, sagt Noll, der sich wie er erzählt auch um Fahrradfahrer gekümmert hat, die auf Gehwegen radeln und die ihm, wenn er sie ermahnte, zuweilen zuriefen: „Entspann` dich, du bist hier im Viertel.“

Natürlich war Jörg-Michael Noll auch oft zur Stelle, wenn Nachbarn sich in die Haare kriegten, Streit bis hin zu körperlicher Gewalt kamen auch beim Ostertorfest und der Breminale immer wieder vor. „Für mich war immer der Kontakt zu Bürgern wichtig“, sagt Noll, „das Menschliche hat eine große Rolle gespielt.“ Langweilig wurde es ihm im Dienst nie: „Jeden Tag erlebt man etwas Anderes, man kennt langsam die Leute, kommt in ihre Häuser und sieht, wie sie leben“, sagt Jörg-Michael Noll. Auch eine lustige Anekdote weiß Jörg-Michael Noll zu berichten: „Einmal hat sich ein Kollege zum Spaß am ganzen Körper mit Ketchup beschmiert und in den Wallanlagen hingelegt. Als unser frischer Praktikant die Todesursache feststellen wollte, bewegte der Kollege plötzlich seine Arme.“

Nolls Kollege Jürgen Schneider war für die Altstadt zuständig, wo es etwas ruhiger zuging. „Ich habe dort viel Kinder- und Jugendarbeit geleistet“, sagt er, vor allem in der St. Johannis-Schule. Das reichte von der Schulwegsicherung über den Fahrrad-Führerschein ab der vierten Klasse bis zu Projekten zum Thema Ladendiebstahl oder auch, wie man vernünftig miteinander umgeht. „Doch in den letzten Jahren wurde das Thema Handy immer akuter“, sagt Jürgen Schneider, „sei es, dass sie gestohlen wurden, sei es, dass damit Mobbing betrieben wurde.“ Eine Zeit lang ging es auch an der Schlachte heiß her, als dort oft bis zum Morgengrauen gefeiert wurde. Die hohe Menschendichte nahe an der Weser machte es Taschendieben leicht. „Mit der Gründung der City-Initiative wurde es aber insgesamt besser“, sagt Schneider, „heute sind die Geschäftsleute alle untereinander vernetzt.“

„Weil die Bremer generell spendenfreudig sind, führt das manchmal zum Überhandnehmen von Straßenmusikern und Bettlern“, sagt Schneider – dann lohne es sich einfach, auf diese Art sein Geld zu verdienen. „Manchmal musste ich einschreiten, aber in der Regel konnte ich Überzeugungsarbeit leisten – wenn nicht, drohte den Leuten ein Platzverweis.“ Insgesamt meint Jürgen Schneider, dass sich die Situation in der Altstadt erheblich verbessert habe: „Unsere gute Stube ist jetzt ziemlich sauber.“

Ging es nicht etwas ruhiger zu, wenn man, wie das dritte „Urgestein“, Polizeikommissar Jürgen Wehnert, vor allem in der Wache tätig war und sich in der Innenstadt um Verkehrsprobleme gekümmert hat? „Immer wieder gibt es Baustellen, von denen schließlich keine Gefahr für den Bürger ausgehen darf, und der Verkehr soll ja trotzdem fließen – das war ein wichtiges Arbeitsfeld“, sagt Jürgen Wehnert. „Angesichts der vielen Halteverbote in der City spielen die Falschparker natürlich auch eine Rolle.“

„Wenn ein Kontaktpolizist in Uniform durch die Straßen zieht, wollen viele Leute ihre Nachrichten loswerden“, beschreibt Jürgen Schneider seine Erfahrungen. So sei er mit vielen in Kontakt gekommen. In Gefahr habe sich keiner der drei Polizisten je gefühlt. „Beim Thema Drogen waren wir in Begleitung unterwegs, und auch die Drogenabhängigen kannten einen irgendwann, ebenso wie die Bettler in der Sögestraße“, sagt Jürgen Schneider. Vernunft und Aufklärung seien wirksamer als Druck, meint er. „Insgesamt hat Bremen doch viel getan.“

Akut sei immer noch das Problem mit den Obdachlosen. „Da sie im Heim keinen ­Alkohol trinken dürfen, bleiben einige lieber auf der Straße und nehmen das Angebot einer Unterbringung nicht an“, sagt Schneider.

„Eigentlich sind für ganz Bremen 110 Kontaktpolizisten vorgesehen“, sagt Ines Roddewig, die bei der Polizei für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Derzeit sei nur etwa die Hälfte der Stellen besetzt. „Wir befinden uns derzeit auf einem Tiefststand, doch bis Ende des Jahres soll es personell besser werden.“

Und wie soll es bei den Dreien weitergehen? An Plänen für den Ruhestand jedenfalls mangelt es nicht. „Später aufstehen, Freunde in Griechenland besuchen“, sagt Jürgen Schneider. „Alles ein bisschen ruhiger angehen, und als alter Camper möchte ich mal in Spanien überwintern“, freut sich Jörg-Michael Noll, während Jürgen Wehnert sich in Zukunft verstärkt seinem Lieblingsland Dänemark widmen will.