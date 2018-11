Postkarte mit Ansichten von Werkstätten des Jungenheims Ellener Hof um 1925. (fr)

Gerda Engelbracht: Der Wunsch kam zunächst tatsächlich aus der Mitarbeiterschaft der kirchlichen Einrichtungen. Nachdem die Verhältnisse in den Heimen während der Nachkriegszeit bereits erforscht worden waren, wollten die Mitarbeiter gerne wissen, was in der Kriegszeit und davor passiert ist. Es gab dann eine Vorstudie, die schließlich zum Buch und zur Ausstellung im Auftrag des Diakonischen Werkes führten.

Nein, es gab nur die kirchliche Trägerschaft. Die kirchlichen Institutionen haben damals überall in Deutschland die meisten Fürsorgeheime unterhalten.

Die Nazis hatten zu wenig Leute, die sie mit dieser Aufgabe betrauen konnten. Wenn sie die kirchlichen Einrichtungen geschlossen und etwas Neues aufgebaut hätten, wäre der Bedarf an Mitarbeitern sehr groß gewesen. Doch die waren einfach nicht vorhanden. Ohnehin war das Personal in den Fürsorgeeinrichtungen immer knapp. Allerdings hatten die Nazis großen Einfluss, wenn es um Verlegungen von bestimmten Kindern in Heime außerhalb Bremens ging. Davon waren vor allem Kinder und Jugendliche betroffen, die als „nichtarisch“ oder behindert galten, sich nicht anpassen wollten oder konnten.

Ja, die Einrichtungen haben sich den Machthabern untergeordnet. Sie hatten vor allem nach Erlassen 1942 auch gar keine Chance, Verlegungen abzuwenden.

Ja, sie fanden es in Ordnung, dass bestimmte Gruppen von Kindern und Jugendlichen aussortiert wurden. Das „Sichten und Sieben“ fand die Zustimmung der kirchlichen Einrichtungen, das ist zum Beispiel für das St.-Petri- Waisenhaus und den Ellener Hof nachweisbar. Andererseits muss man auch sehen, dass sie bei Gegenwehr höchstwahrscheinlich geschlossen worden wären.

Genau, es waren Kinder, die immer wieder weggelaufen sind oder auch der Ausrichtung der Heime nicht entsprachen. Das kann man in Bremen bei den Jungen-Einrichtungen nachverfolgen. Einige Jungen waren zuerst im St.-Petri-Waisenhaus und wurden dann zum Ellener Hof verlegt, wenn sie Ärger gemacht haben. Gab es weiter Probleme, sind einzelne von ihnen auch in die geschlossene Einrichtung in Freistatt im Landkreis Diepholz verlegt worden. Es gab auch Jugendliche, die in ein Jugend-KZ gekommen sind.

Das lag auch daran, dass nach einem Er­lass ins St.-Petri-Waisenhaus die noch erziehbaren und arischen Kinder eingewiesen wurden und der Ellener Hof den anderen Teil der Kinder bekam. Aber auch im Ellener Hof gab es Mitarbeiter, die Kinder unterstützt haben, um sie zum Beispiel in Arbeitsstellen zu vermitteln.

Ja, Gewalt in den Heimen war immer da, das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg so, während des Krieges und auch danach. Das Personal war oft auch deshalb überfordert, weil die Heime überbelegt waren. Es war auch für die Mitarbeiter ein hartes Brot.

Es gab in der Nazi-Zeit eine Systematik, dass alle Kinder, die in Hilfsschulen waren, automatisch vom Erbgesundheitsgericht erfasst wurden, um eventuell einer Zwangssterilisation zugeführt zu werden. Natürlich traf es dann nicht alle, aber viele. Auch die Heimleiter waren anzeigeberechtigt und haben Namen weitergegeben. Wenn ein Mädchen aus einem Heim sittlich aufgefallen war, ging es ganz schnell, dass es angezeigt und zwangssterilisiert wurde.

Ja, sie haben die rigide Erbgesundheitspolitik der Nazis unterstützt.

Ja, das kann man so sagen. In Bremen haben Psychiater bei den Jugendlichen, die zwangssterilisiert wurden, die entsprechenden Gutachten abgeliefert. Sie haben nur in Ausnahmefällen gesagt, da ist noch Hoffnung, der Jugendliche kann sich noch entwickeln. Durchweg haben sie die Schwererziehbarkeit als Erbkrankheit interpretiert. Das hatte Tradition, so hat ein Bremer Psychiater schon in den 20er-­Jahren Verwahrlosung als Erbkrankheit ­ausgelegt. Darauf haben die Nazis aufgebaut. Das ist also nicht von den Nazis entwickelt worden, sondern das gab es vorher schon. Die Nazis haben das dann in Gesetzen zementiert.

Zur Person

Gerda Engelbracht

aus Schwachhausen ist freiberufliche Kulturwissenschaftlerin und realisiert Forschungsprojekte, Publikationen und Ausstellungen vor allem zur Psychiatrie-, Medizin- und Sozialgeschichte.

Weitere Informationen

Am 16. Januar, 19 Uhr, hält Gerda Engelbracht im Haus der Wissenschaft, Sandstraße, einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Bremer Jugendfürsorge und Heimerziehung 1933-1945“. Die Ausstellung zum Thema in der Galerie im Park auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost, Züricher Straße, läuft noch bis zum 24. Februar. Das Buch von Gerda Engelbracht, „‘Denn bin ich unter das Jugenamt gekommen‘. Bremer Jugendfürsorge und Heimerziehung 1933-1945“, ist in der Edition Falkenberg erschienen, hat 174 Seiten und kostet 9,90 Euro. Das Buch ist unter anderem im Kapitel 8 an der Domsheide erhältlich und kann über den Buchhandel bestellt werden.