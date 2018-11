Bis wohin ist der Einsatz von Dünger noch zu vertreten? (Patrick Pleul/dpa)

Wir haben vor anderthalb Jahren die Studie „Kursbuch Agrarwende 2015 ökologisierte Landwirtschaft in Deutschland“ vorgelegt, die zeigt, dass dies möglich ist. Bis dahin lässt sich eine Umstellen auf die ökologische Landwirtschaft erreichen. Als Zeithorizont haben wir das Jahr 2050 angesetzt. So lange wird es wohl dauern, bis das Verhalten der Verbraucher sich entsprechend anpasst.

Vor allem weniger Fleisch essen. Wir gehen von der Hälfte des Konsums im Vergleich zu heute aus – das bedeutet auch nur die Hälfte an Tierproduktion und eine deutlich geringere Belastung zum Beispiel mit Nitraten.

Weil sie die größten Umweltprobleme verursacht, nicht nur bei uns, sondern auch in den Ländern, in denen Futtermittel wie Soja angebaut werden. Und wir haben derzeit eine Überproduktion an Fleisch in Deutschland.

Er liegt nach unserer Studie um die 40 Prozent, doch das ist zu verkraften, wenn für das eigene Land produziert und nicht mehr in großem Maßstab exportiert wird. Bei einem Verzicht auf Pestizide müssen allerdings auch robustere Sorten auf den Äckern stehen, und die Landschaft muss strukturreicher werden: Wenn es genügend Säume und Brachflächen gibt, werden auch Schädlinge in Schach gehalten.

Bei der jetzigen Bundesregierung halte ich sie für gering. Doch die Steuerungsinstrumente im Agrarbereich, mit denen sie möglich wäre, sind bereits vorhanden.

Zur Person

Dirk Zimmermann

studierte Agrarbiologie in Hohenheim und forschte danach zur Pflanzenphysiologie. Seit 2011 arbeitet er bei Greenpeace in den Bereichen Agro-Gentechnik und nachhaltige Landwirtschaft.

