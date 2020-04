Das Stelzen-Art-Künstler-Duo Martin Sasse und Janine Jaeggi: Mit „Masken-Art“ gegen die Corona-Tristesse. (Roland Scheitz)

Seit Montag gilt sie nun also auch in Bremen: die Maskenpflicht. Noch immer bestehen die Engpässe, auch wenn überall fleißig genäht wird. Eine Auswahl der Läden, in denen es die Mund-Nase-Masken zu kaufen gibt, veröffentlichte der WESER-KURIER online bereits Mitte letzter Woche. „Wir haben uns gedacht, wenn die Maskenpflicht schon kommt, dann sollten es auch schöne Exemplare sein. Kunstwerke, an denen sich die Menschen täglich erfreuen können“, sagt Janine Jaeggi, Chefin des Ensembles Stelzen-Art im Viertel am Telefon. Denn das trägt ohne Frage zum Gewöhnungseffekt bei. Das Team von Stelzen-Art stellt auch Jahr für Jahr den Bremer Samba-Karneval mit auf die Beine, ebenfalls unter der künstlerischen Leitung von Jaeggi.

Wer die in allen Farben schillernden Kostüme der Sambistas und Stelzenläufer kennt, der ahnt, dass die Masken-Kollektion, die Jaeggi mit ihrem Partner Martin Sasse und zwei Mitstreitern entwerfen und nähen, echte It-Pieces sind. Wegen der gebotenen Waschbarkeit ist die Verarbeitung von Flitter und Pailletten zwar nicht praktikabel. Aber das Quartett ist äußerst kreativ. So gibt es Masken mit Zebras, aber auch welche, die ein galoppierendes Pferd zeigen oder solche mit zartem Magnolien- oder Kolibri-Design.

Der Fantasie und dem Erfindungsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Und der ist gefragt, denn Gummibänder sind so gut wie nicht mehr zu haben. Also trennt Jaeggi alte Samba-Kostüme auf, um für Nachschub zu sorgen. Während des Telefonats rattern die Nähmaschinen im Atelier von Stelzen-Art unter der Dachschräge des Theaterkontors in der Schildstraße unablässig.

„Wir haben uns schon relativ früh mit dem Thema beschäftigt“, sagt Jaeggi. Denn schon im Januar konnte sie erahnen, was da auf Europa zukommen würde. „Wir waren nach China eingeladen, um beim chinesischen Neujahrsfest aufzutreten. Wir sind dann eine Stunde vor dem Start aus dem Flieger geholt worden, weil China die Grenzen dichtmachte“, erzählt sie. Wie viele freie Kulturschaffende trifft die Krise sie und ihr Team existenziell. Stelzen-Art war (Stand Januar 2020), in diesem Jahr bereits für 50 große Show-Acts weltweit gebucht. „Wir sollten bei der Formel 1 in Bahrain, außerdem in Israel auftreten und hatten eine zweimonatige Verpflichtung für Roncalli und Swarovski in Österreich“, berichtet sie.

Die gebürtige Schweizerin strahlt auch in der Krise Gelassenheit und Zuversicht aus, auch wenn sie und Martin Sasse momentan dazu gezwungen sind, von ihrem knappen Ersparten zu leben, von dem sie seit dem 1. April auch noch eine Halbtagsstelle finanzieren müssen. Die Erinnerungen an den letzten Samba-Karneval, der unter dem Titel „Im Rausch der Liebe“ Mitte Februar gerade noch über die Bühne gehen konnte, geben ihnen Kraft: „Diese Eindrücke sind gut für die Seele“, sagt Jaeggi und fügt hinzu: „Ich leide mit jedem Festival, das jetzt abgesagt werden muss. Denn Kultur ist absolut systemrelevant“.

Sie weiß, wie es anderen freischaffenden Kollegen momentan ergeht: „Mit Streaming lässt sich so gut wie kein Geld verdienen“. Da viele von ihnen durch die Fördernetze fielen, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro schon Sinn machen. „Wir versuchen uns, neu zu erfinden und kreative Strategien gegen die Krise zu entwickeln“, sagt Jaeggi. Ein Standbein ist momentan die Produktion der „Masken-Art“. Mehrere Hundert sind schon entworfen und genäht worden.

Nachdem die Bremer Geschäfte durch den Shutdown geschlossen hatten, stöberte Jaeggi nächtelang im Internet und entdeckte besonders schöne Stoffe aus ganz Europa. Die modischen Masken kosten rund 20 Euro und sind damit etwa fünf Euro teurer als die sonst im Handel erhältlichen textilen Masken. Der Clou: An einem zusätzlich angebrachten, längeren Band lassen sie sich auch lose baumelnd über der Kleidung tragen und müssen nicht immer wieder umständlich verstaut werden. Denn Experten warnen dringend davor, die Maske einfach vom Gesicht zu ziehen und eng anliegend am Hals zu tragen.

Fans des Bremer Samba-Karnevals und von Stelzen-Art können den Betrag aus Solidarität natürlich auch nach oben aufrunden. Vermarktet werden die Kunstwerke über Facebook und finden nicht nur bei Fans reißenden Absatz. Inzwischen werden sie auch nach Italien, Israel und in die Schweiz exportiert. Die Masken sind waschbar, können aber auch gebügelt werden, um sie nach Gebrauch von möglicherweise vorhandenen Viren zu dekontaminieren.

Stichwort Kreativität: „Wir haben uns außerdem gedacht, wie sehr alte Leute darunter leiden müssen, keinen Kontakt mehr zum öffentlichen Leben zu haben. Also bringen wir das Leben eben zu ihnen“, so Jaeggi: „Wir spielen auf der Terrasse vor Seniorenheimen mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Es ist ganz berührend, zu sehen, wie die Gesichter aufgehen, die Leute winken und sich über das Märchenhafte unserer Figuren und Geschichten freuen“, erzählt sie. Wie jüngst etwa in Hannover oder in Bremen-Nord. Vorerst spielt Stelzen-Art gegen eine Spende. „Wir wollen das mit unterstützen. Schön wäre es natürlich, wenn wir von einer Stiftung finanziell unterstützt werden würden“, sagt die Stelzenkünstlerin.

So funktioniert die Bestellung: Über das Kontaktformular Stelzen-Art im Internet unter www.stelzen-art.de, per E-Mail an info@­stelzen-art.de oder per Whatsapp oder Telefon: Janine Jaeggi 01 79 / 4 99 67 16 oder über facebook/Messenger: Stelzen-Art.