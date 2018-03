Eine besonders stark frequentierte Pendel-Strecke ist die Zugverbindung von Bremen nach Hamburg. 117 Kilometer. Ein langer Arbeitsweg, den auch Sabine Lewandowski aus Walle ein ganzes Jahr lang zurücklegte. Doch anstatt zu lesen, zu stricken oder Musik zu hören, fing sie Menschen und Landschaften mit der Smartphone-Kamera ein. Entstanden ist daraus eine ganze Serie mit dem Titel „Trainride“, die ab Montag, 5. März, in der Galerie im Foyer der Arbeitnehmerkammer an der Bürgerstraße zu sehen ist. Die schwarz-weißen Aufnahmen zeigen kleine poetische Fluchten aus dem stressigen Pendlerleben.

Rund 18,4 Millionen Menschen pendeln jeden Tag bundesweit zur Arbeit, darunter 187.500 Bremerinnen und Bremer, informiert die Arbeitnehmerkammer auf ihrer Website. Und die Tendenz sei steigend, sagt Pressereferent Jörg Hendrik Hein. „Fotografie-Ausstellungen, vorzugsweise mit gesellschaftspolitischem Bezug, nehmen einen festen Platz in unserem Programm ein. Mit Sabine Lewandowski haben wir eine Künstlerin gewinnen können, die sich mit dem Thema Pendeln künstlerisch auseinandersetzt.“

Die Fotografin stammt aus der Nähe von Würzburg. Zur Fotografie ist sie über Umwege gekommen. Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und arbeitete neun Jahre in dem Beruf. Irgendwann in dieser Zeit kaufte sie ihre erste gute Kamera. Recht schnell trat ihr Talent zutage. Kreativ zu arbeiten, lag ihr und machte ihr Spaß. 2010 zog sie nach Bremen, um sich beruflich umzuorientieren. Ein Jahr später begann sie das Studium „Integriertes Design“ an der Hochschule für Künste, das sie im März 2017 abschloss. Ihr Schwerpunkt im Masterstudiengang waren Fotografie und Grafik. Derzeit ist sie freiberuflich als Fotografin tätig. Mit einer ehemaligen Kommilitonin hat sie außerdem ein Studio für Design aufgebaut.

Im vergangenen Jahr arbeitete Sabine Lewandowski für die Stiftung F. C. Gundlach in Hamburg, verbrachte von Montag bis Freitag täglich vier Stunden im Bus, im Zug und in der U-Bahn. Viel Zeit – aber keine verlorene für die 31-Jährige. „Das Pendeln war für mich wie Meditieren. Es hat mich fasziniert, jeden Tag beim Blick aus dem Zugfenster dasselbe vor Augen zu haben, das je nach Wetterlage, Tages- oder Jahreszeit doch immer anders aussah.“

Äste, Bäume, ganze Landschaften, Orte und Bahnhöfe zogen an ihr vorbei. Und irgendwann hielt sie die Smartphone-Kamera auf die vorübereilenden Motive. Einige habe sie auch mehrfach fotografiert, wie einen Streckenabschnitt hinter Oberneuland, der bei Nebel oder Sonnenschein besonders schön ausgesehen habe. Wichtig sei ihr stets gewesen, die verschiedenen Stimmungen in die Bilder zu transportieren. Ein Kriterium, auf das sie ebenso bei allen anderen ihrer Arbeiten den Fokus legt. Auch wenn sie Menschen porträtiert.

Die schwarz-weißen Aufnahmen von „Trainride“ zeigen vorwiegend Landschaften. Sie haben eine ganz eigene Bildsprache gemein, die von der Geschwindigkeit des Zugs bestimmt wird. Der Nahbereich verflüchtigt sich, die Motive verwischen oder verschmelzen gar miteinander. „Natürlich sieht man den Unterschied, ob man mit der Spiegelreflexkamera oder dem Smartphone fotografiert“, sagt Lewandowski. Sie habe die Bilder daher auch nie für eine Ausstellung vorgesehen. Nachdem sie die selbst entwickelten Ergebnisse aber regelmäßig auf Instagram veröffentlicht hatte, erhielt sie viel positives Feedback. Freunde bestärkten sie ebenfalls darin, etwas daraus zu machen.

Die elf besten Aufnahmen hängen jetzt in der Arbeitnehmerkammer und zeigen die poetische Seite des Pendelns. Für neue Ideen muss Sabine Lewandowski aber gar nicht so weit fahren. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Eindrücken. Inspiration finde ich im Alltag und im Austausch mit Menschen. Aus dem, was mich selbst beschäftigt und bewegt, entwickle ich meistens meine Ideen für Projekte.“ Dafür müsse sie nicht immer in die Ferne schweifen. Mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, sei Inspiration genug.