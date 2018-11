Jan Benje möchte dazu ermuntern, eigene Wege zu gehen. (roland Scheitz)

„Viele wissen gar nicht, dass es uns gibt und sind überrascht, dass man bei uns das reguläre Abitur machen kann“, sagt Jan Benje, Lehrer und Koordinator am Beruflichen Gymnasium Technik (BGT). Das Profil sei nicht mit der Fachoberschule zu verwechseln. „Keine Tür fällt zu“ – dieser Hinweis ist ihm wichtig. Die Absolventen studierten sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen.

In Bremen gibt es eine Reihe Beruflicher Gymnasien und eine Besonderheit dieser Schulform ist: Der Unterricht in einem der zwei üblichen Leistungsfächer konzentriert sich auf ein bestimmtes Profil. Gesundheit, Sozialpädagogik oder Betriebswirtschaft – im Prinzip gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die gezielt angewählt werden können.

Die Schüler suchen sich die Schule anhand des angebotenen Schwerpunkts aus. In der Theorie trifft das zu. In der Praxis spielt für die Gymnasiasten in spe oftmals eine andere Frage eine gewichtigere Rolle, weiß Jan Benje: „Wo gehen die Freunde hin?“ Diese Überlegung hinsichtlich der Wahl des Schulstandorts bekommt der Koordinator am BGT in Beratungsgesprächen mit Interessierten häufig zu hören. Er selbst möchte junge Leute vor allem dazu ermuntern, ihren eigenen Weg zu gehen.

Schülerinnen sind rar

Wer die Allgemeine Hochschulreife an einem praxisorientierten Gymnasium erwirbt, habe einen entscheidenden Vorteil, stellt der Lehrer klar: „Bei uns kann man ausprobieren, ob das anvisierte Studienfach tatsächlich das richtige ist.“ So gesehen liegen die Vorteile auf der Hand: Zum einen sinkt die Wahrscheinlichkeit eines späteren Studienabbruchs und zum anderen schränkt die Entscheidung den weiteren Bildungs- und Berufsfortlauf keineswegs ein.

Diese Aussichten scheinen wie gemacht für den weiblichen Technik-Nachwuchs. Es gibt die Möglichkeit, sich zu erproben ohne Nachteile befürchten zu müssen, wenn es am Ende nicht klappt. Doch Schülerinnen sind rar, bestätigt Jan Benje und schätzt, dass der Anteil bei etwa zehn Prozent liegt.

Grundsätzlich gilt – an einem Beruflichen Gymnasium sind vor allem diejenigen an der richtigen Adresse, die bereits einen gewisse Vorstellung von ihrem Berufswunsch haben. Wie der Schulalltag für sie aussieht, darüber klärt Jan Benje in regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen auf. Zu den Besuchern zählen häufig auch die Eltern.

Am BGT werden die drei Schwerpunktfächer Informationstechnik, Mechatronik sowie Luft- und Raumfahrttechnik angeboten. Praktisch bedeutet das: Das Abitur legt ein Schüler möglicherweise in Mathe oder Deutsch ab, während die zweite Leistungskurs-Prüfung in einem der drei Schwerpunktfächer geschrieben wird.

Zu Schulbeginn seien Vorkenntnisse in den Profilfächern nicht vonnöten, winkt Benje ab. Auch das sei ein weitverbreitetes Missverständnis. Mit Blick auf die Orientierungsphase stellt der Lehrer klar: „Am Anfang des Schuljahres holen wir die Schüler genau dort ab, wo sie gerade stehen.“ Ein Interesse am zweiten Leistungsfach reiche für den Anfang vollkommen aus.

Nichtsdestotrotz sollte das angewählte Profil auch den individuellen Neigungen entsprechen. Eine gute Note in Mathematik und möglicherweise auch ein Faible für die Naturwissenschaften als solche zu haben, begünstige den Schulerfolg am BGT durchaus. Das räumt auch Jan Benje ein. Ein gewisses technisches Verständnis erleichtere den Zugang zu fachspezifischen Themen, die im Unterricht berufsorientiert behandelt werden.

„Wie programmiert man Roboter? Warum fliegt ein Flugzeug? Wie funktioniert ein Computer?“, zählt Benje beispielhaft einige Forschungsfragen auf, die auf dem Weg zum Abitur nicht nur graue Theorie bleiben. Die Absolventen verlassen die Schule mit einem selbstständig erarbeiteten Projekt auf dem Zeugnis. Die Bewertung wird in den Abschluss eingebracht und das Gelernte ist das fünfte Prüfungselement im Abitur.

Bei den Abschlussklausuren brüten die Schüler nicht nur über den Aufgaben der beiden Leistungsfächer und dem angewählten Grundfach, es gibt noch die klassische mündliche Prüfung und zusätzlich die Auseinandersetzung mit dem praktischen Projekt, das im Vorfeld gemeinsam mit anderen erarbeitet wird. Damit stehen Teamarbeit und Projektmanagement auch auf dem Stundenplan.

Die Ideen der Schüler seien in den vergangenen Jahren recht unterschiedlich ausgefallen, sagt Benje. „Ein Projekt war ein automatisiertes Fahrradschloss, das sich per Smartphone bedienen lässt“. Und zuletzt wurde eine Kreissäge vorgestellt, die mittels Sensoren feststellt, wenn die Hand zu nahe kommt. Eine sehr nützliche Funktion, meint der Lehrer: „Die Säge schaltet sich ab, bevor es zu einem Unfall kommt.“

Es gibt aber auch Gymnasiasten, die ihre Abschlussprojekte noch eine Nummer größer denken: „Es gab eine Mülltonne, die sich meldet, wenn sie voll ist.“ Diese Entwicklung kann die Streckenführung der Müllabfuhr optimieren und so der Allgemeinheit zugute kommen. Ganz gleich womit sie sich beschäftigten, meint Benje, „die Schüler sind sehr erfinderisch.“

Geht es ans Abitur, müssen das auch die Lehrer sein. Denn sie denken sich die Prüfungsaufgaben für die spezifischen Profilfächer aus. Zwar wird an der Schule ein reguläres Zentralabitur geschrieben, aber in diesem einen Punkt gibt es eine Ausnahme: „Die Aufgaben werden von den Lehrern gestellt und dann von der Schulbehörde geprüft“, bestätigt der Koordinator. Dass die Pädagogen genau wissen, was im Abitur drankommt, könnte ein Vorteil für die Prüflinge sein. Doch Benje ist sich sicher: „Unsere Schüler würden genauso gut abschneiden, wenn auch diese Aufgaben von außerhalb kämen.“