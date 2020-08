Ein Jahr ist vergangen und nun veröffentlicht Autorin Martha Bull den zweiten Bremen-Krimi in der Reihe um Putzfrau Dörthe Petersen. (PETRA STUBBE)

Als sich die Putzfrau Dörthe Petersen breitschlagen lässt, die Wohnung einer Verstorbenen zu entrümpeln, ahnt sie nicht, dass dieses Unterfangen schwieriger und langwieriger wird als zunächst erhofft. Die Tote, eine Tante ihrer Arbeitgeberin, ist unter mysteriösen Umständen im Sodenmattsee ertrunken und Dörthe Petersen wittert sofort diverse Ungereimtheiten: Ist sie wirklich ertrunken, in einem See, im Dezember? Oder hat sie sich das Leben genommen? Oder wurde sie gar ermordet? Dabei wollte Frau Petersen doch eigentlich einfach nur ihre Ruhe haben, hat sie doch erst vor ein paar Monaten genug Trubel gehabt – um Einbruch ging es, um Unterschlagung und sogar um Mord und sie selbst wurde sogar verdächtigt. Doch immer mehr wird die Reinigungskraft selbst in den Strudel der Ereignisse hineingezogen und muss sich mit Gammelfleisch, norddeutschen Künstlern und einer zunehmenden Gefahr für ihr eigenes Leib und Leben auseinandersetzen …

Mit „Die Tante, der Künstler, der Tod“ hat die Schriftstellerin Martha Bull nach einem Jahr nun einen neuen Krimi über die im Viertel wohnende Putzfrau Dörthe Petersen veröffentlicht, nachdem der erste Band „Ein Haus, ein Brief, ein Mord“ ebenfalls erfolgreich vom Kellner Verlag auf den Markt gebracht wurde. „Jedes Jahr gibt es einen Krimi, mehr geht aber nicht“, erzählt Martha Bull. „Ich habe aber auch Durststrecken, die ich aber auch brauche, damit wieder etwas nachläuft.“ Aus dieser Erkenntnis spricht Erfahrung und damit kann Martha Bull zweifellos punkten – ist doch „Die Tante, der Künstler, der Tod“ bereits ihr achter Krimi. Über sechs Bände hat sie die Abenteuer der Rentnerin Waltraud Friese erzählt, die in Peterswerder wohnt und immer wieder mit kriminellen Machenschaften zu tun bekam. „Frau Friese war nach sechs Bänden auserzählt“, sagt Martha Bull, „sie ist eine alte Frau, die nur in Peterswerder herumläuft, das wurde mir irgendwann zu eng.“ Als Putzfrau könne die Figur der Dörthe Petersen nun jedoch in ganz Bremen herumfahren, zudem sei sie jünger und aktiver. „Und ich muss mich bei der Sprache nicht so anstrengen. Frau Friese sprach einfacher, doch hier bei Petersen kann ich so sprechen, wie ich möchte.“

Dabei wollte Martha Bull eigentlich nie Serien schreiben und den Eindruck erwecken, sie schaffe irgendwann den Absprung nicht mehr: „Ich wollte nicht, dass die Leute sagen, ich solle mal etwas anderes machen.“ Doch nun aber doch: Eine Serie – zum Glück, könnte man sagen, denn die Petersen-Krimis zeichnen sich nicht nur durch eine Menge Lokalkolorit aus, sondern auch durch Spannung und vor allem Menschlichkeit. Und was auch auffällt: Alle Protagonisten leben allein. „Es fällt mir schwer, eine Partnerbeziehung zu beschreiben, denn auch ich wohne alleine. Und es fällt mir auch schwer, zu begreifen, wie Männer denken.“ Und ein Pärchen ginge überhaupt nicht, wenn also bei Dörthe Petersen immer ein Mann dabei wäre – „vielleicht sind deshalb bei Krimis die Ermittler eher einsame Wölfe.“

Bei ihr werde es immer ein Krimi, erzählt sie, ihr gefalle die Kombination aus Struktur und totalem Abgedrehtsein. „Ich muss eine völlig neue Welt erfinden, die aber eine innere Struktur hat. Bei Dörthe Petersen etwa bleiben einige Sachen ungeklärt, das gefällt mir. Doch es reizt mich, Sachen zu schreiben, die ein wenig neben der Spur sind.“ Die Figur der Dörthe Petersen, die in ihrer Freizeit auch malt, sei dafür besser geeignet, „Frau Friese war bodenständiger. Dörthe Petersen als Künstlerin darf mehr Spökenkiekerei betreiben.“

Dabei ist die Spökenkiekerei beileibe nicht nur die bewusste Entscheidung der in Peterswerder lebenden 71-jährigen Autorin: „Die Personen haben einen bestimmten Charakter, da bin ich irgendwann nicht mehr die Chefin. Die Protagonisten entwickeln dann ein Eigenleben, wo ich als Autorin dann denke: Moment mal, wer hat denn jetzt die Lenkung?“ Das sei schon spannend, findet Bull, zumal sie nie gedacht hätte, dass sie da so etwas wie Kontrolle abgeben müsse.

Eine Form der sozialen Kontrolle existiert auch im Leben Dörthe Petersens – sie wohnt in der Prangenstraße: „Es sollte privat sein, eine kleine Straße mit einem kleinen Haus. Die Protagonisten müssen immer ein wenig abseits wohnen, damit es familiärer sein kann. Es muss auch etwas Schönes, Harmonisches da sein.“ Harmonie im Krimi? Durchaus, denn auch, wenn das Leben Dörthe Petersens mitunter auch von Einsamkeit geprägt ist, so gibt es auch einen Freundeskreis und freundliche Nachbarn. Und wichtig ist auch: „Es muss immer eine nicht existierende Hausnummer sein, damit sich niemand im realen Leben auf den Schlips getreten fühlt. Damit niemand sagen kann: ,Was, in meinem Haus lebt ein Mörder?‘“

Der zweite Dörthe Petersen-Band ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt, doch Martha Bull meint, dass es allmählich wieder anfange zu kribbeln. „Erst einmal brauche ich das fertige Produkt in der Hand, um mir zu sagen, dass die Arbeit abgehakt ist. Man muss Langeweile empfinden, bevor man kreativ sein kann. Erst dann kann ich etwas Neues anfangen. Jetzt fängt es an, dass ich Ideen habe. Dann setze ich mich ran und schreibe das auf.“ Und manchmal habe sie das Gefühl, dass sie die Geschichten lediglich abschreibe und die Storys bereits fertig seien: „Ich bin nicht die Chefin, nur das ausführende Organ.“

Weitere Informationen

Martha Bulls Krimi „Die Tante, der Künstler, der Tod“, ISBN-Nummer 978-3-95651-253-7, ist im Kellner Verlag erschienen und kostet 12,90 Euro. Nähere Informationen sind im Internet unter www.kellnerverlag.de erhältlich.