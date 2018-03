Bremen. „Ich weiß, du bist ein Flüchtling, wie jeder andere auch. Es gibt kein sicheres Leben zwischen Träumen und Rauch. Schnell weg, mein Freund, dein altes Leben ist vorbei. Aber nur, weil du weg bist, bist du noch lange nicht frei. Du hast Familie und Freunde, doch jetzt bist du allein in deinen Träumen, lebt ein Echo von Menschen, die schreien. Schule und Arbeit, die Perspektive gab‘s vorher. Denk dran, mein Freund, jetzt bist du ein Flüchtling, jetzt bist du nichts mehr!“ Bemerkenswerte Texte wie dieser von Mohammad Ouwaied sind in der Musikwerkstatt der Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben Bremen“ unter der Leitung des Sozialpädagogen Benny Kuhlmann entstanden.

Mohammad Ouwaied kommt aus der inzwischen zerstörten syrischen Stadt Homs. Seit zwei Jahren lebt er in Bremen. Er hat in der Küche des vegetarischen Restaurants „Vengo“ im Ostertor Arbeit gefunden und macht in seiner Freizeit Musik. In einem Video hat er als Kameramann und Hauptdarsteller in Personalunion seinen Alltag dokumentiert. Geschrieben hat er den Rap-Text gemeinsam mit dem Germanistikstudenten Manuel Steier. „Ich finde es voll cool, mit anderen Menschen Musik zu machen! Es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn wir mit allen zusammensitzen und Musik machen. Das ist ein tolles Gefühl, wenn wir am Ende Erfolg haben und viele Leute unser fertiges Video ansehen“, hat Mohammand Ouwaied im Gespräch mit Benny Kuhlmann gesagt.

Schon das erste Video stieß auf große Resonanz, 15 000 Leute haben es im Internet gesehen. Und Mohammad träumt von einer ganz bodenständigen Zukunft: „Ich wünsche mir eine Frau und Familie und eine kleine Wohnung. Am liebsten im Viertel oder in der Neustadt. Ich würde gerne mit Menschen arbeiten, in der Schule, im Kindergarten, irgendwo im sozialen Bereich“, sagt er. Auf dass, wie es in seinem Rap heißt, „seine Seele nicht mehr in der Erinnerung leben muss“.

„Das positive Feedback und die Anerkennung, die er für diese Arbeit bekommen hat, ist extrem wichtig“, betont Benny Kuhlmann. Die Beschäftigung mit Kunst und Musik fördere nicht nur die Kreativität geflüchteter Jugendlicher, sondern helfe auch, Traumatisierungen zu überwinden.

Multinationale Gruppe

Benny Kuhlmann aus Grasberg, der als Projektmanager, Musiker, Mediator und Soziologe arbeitet, hat Mohammad Ouwaied während der Arbeit an einer szenischen Collage in der Speicherbühne im Speicher XI kennengelernt. Die Ergebnisse des bereits zweiten Durchlaufs des Video-Projektes, das von August 2017 bis Februar 2018 mit 15 geflüchteten, jungen Menschen aus Syrien, dem Sudan, dem Libanon und aus Afghanistan im Alter zwischen 18 und 27 Jahren verwirklicht wurde, die selber Texte schreiben und Musik machen, sind jetzt auf Youtube im Internet zu sehen. Integrationspotenzial hatte das Projekt, weil noch einmal 15 Bremer Jugendliche mit dabei waren. Beteiligt waren an dem Projekt Alhaji Abass, Abdalslam Altahle, Yazan Aljanaer, Kate Andrews, Nadjezschda Beutler, Chief Bockwurst, Evrim Demir, Johannes Hesse, Eva Hummelt, Gianna König, Tim Lößner, Lisbeth Schmidt, Josephine und Stefan Steier-Fahldieck Mike True, Mira Leonie Thünchen, Mc.Aboalsem, Manuel eier, Nicola Guerrero Tello. Das Musik-Video wurde von der Senatorin für Kinder und Bildung mit Mitteln aus dem Projekt „Sonderförderung ,Politische Bildung für Geflüchtete‘“ gefördert.

Benny Kuhlmann und der Schweizer Regisseur Patrick Merz haben an verschiedenen Orten in Bremen, wie im Park des Focke-Museums, im sogenannten Kunsttunnel im Ostertor und unter den Arkaden an der Schlachte und auf der Stephanibrücke Videos gedreht, auf denen zu selbst geschriebenen Texten gerappt wird. Die Jugendlichen haben selbst den Sound, den Rhythmus und den Beat in ihren Raps bestimmt. „Wir haben uns im Zwei-Wochen-Rhythmus getroffen und waren öfter bei Timo Hollmann im Studio, um schließlich Video und Ton-Spur übereinander zu legen“, erzählt Benny Kuhlmann, der in der Waller Immanuel-Gemeinde ebenfalls mit Schülern aus Vorklassen ein Musikprojekt macht.

An einem ähnlichen Projekt arbeitet das Multitalent im einem Alphabetisierungskurs in Delmenhorst. Auch dort wird in einem gemeinsamen Musikprojekt ein Video gedreht.