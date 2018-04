Gustav Franz, seine Frau Franziska und sein Sohn Johann, bevor sie in Konzentrationslager verschleppt wurden (Landesarchiv Sachsen-Anhalt)

Die Menschen auf den Fotos erkennt sie alle wieder. Manchmal lacht sie, manchmal fängt sie an zu schluchzen. Nur allzu oft ist es eine Mischung aus beidem. „Das kann ich nicht erzählen, sonst kann ich nicht schlafen“, sagt Wald-Frieda Weiss, geborene Franz, und schlägt die Hände vors Gesicht. Nur sie weiß, was für Bilder sich in ihr auftun. Zum Ende ihres Lebens hin habe sie die einsetzende Demenz begrüßt, sagt ihr Großneffe Mario Franz. Endlich habe sie ab und an Ruhe vor den Bildern gehabt, die sie verfolgten.

Die Gesichter auf den Abzügen alter Polizeifotos sind die ihrer Familie, die der Sinti-Familie Franz. Die Allermeisten von ihnen hat sie zuletzt vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebend gesehen. Sie ist eine von vieren, die die Nazizeit überlebt haben. Die 23 anderen, darunter ihre Mutter und Vater und die meisten ihrer Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen, wurden von den Nazis ermordet. Zusammen mit ihren engsten Verwandten ist etwa eine halbe Million Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus umgekommen. Die Methoden variierten. „Man wusste nie, ob man morgen überlebt“, sagt Wald-Frieda Weiss in dem Dokumentarfilm „Nicht wiedergekommen“.

Der Film ist von Jana Müller, der Vorsitzenden des Vereines Alternatives Jugendzentrum Dessau, mit Unterstützung von jungen Projektgruppenmitgliedern der Medienwerkstatt produziert worden. Er schildert die Leidensgeschichte der Sinti-Familie Franz im Nationalsozialismus und insbesondere die Geschichte von Wald-Frieda Weiss, ihrer Mutter Franziska Franz, und ihrem Vater Gustav Franz. Gezeigt wurde der Film in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung zum Abschluss der mehrmonatigen Reihe „27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ und der Sinti- und Roma-Ausstellung „Vergiss die Photos nicht, das ist sehr wichtig“ in der Stadtbibliothek.

Die Familie Franz lebte in Magdeburg vom Korbmacherhandwerk und als Nachbarschaftshelfer in der Landwirtschaft. „Wir hatten gute Beziehungen zu unseren Nachbarn“, erinnert sich Wald-Frieda Weiss, die ihre späte Kindheit mit ihren Geschwistern, unter anderem mit Johann Franz, bei ihren Eltern Franziska und Gustav Franz verlebte. Die Fotos von ihnen und der restlichen Familie sind Dokumente der Verfolgung. Auch schon zuvor, aber spätestens ab 1935, seit den Nürnberger Rassegesetzen, wurde die Volksgruppe verfolgt. Selbst von Mitschülern wurden die Kinder nicht geschont. „Der Lehrer hat sie doch aufgehetzt“, hat Wald-Frieda Weiss es noch vor Augen. Zu dieser Zeit begann auch die erkennungsdienstliche Behandlung – selbst von kleinen Kindern. Zu dieser Zeit brachte man viele Sinti und Roma auch in sogenannten „Zigeunerlagern“ unter. Zum Beispiel im Holzweg bei Magdeburg. „In eine Ecke, wo keiner ist und keiner hinsieht, da haben sie uns hingebracht“, sagt die Zeitzeugin. Die Familie teilte sich auf, in der Hoffnung, so zu überleben.

Franziska Franz, Gustav Franz, Johann Franz (Landesarchiv Sachsen-Anhalt)

Im Juli 1938 begannen reichsweite Verhaftungen unter dem Deckmantel „vorbeugender Verbrechensbekämpfung“. Wald-Frieda Franz, ihre Eltern und ihre Geschwistern Rosa, Emil, Erich und Johann gehörten zu den ersten Opfern. Die zwölfjährige Rosa kam in ein Heim in der Nähe von Hannover, alle weiteren wurden in Konzentrationslager verschleppt. Die 17-jährige Wald-Frieda und ihre Mutter kamen, ohne von­einander zu wissen, in das Frauen-KZ Lichtenburg. Die Aufseherin sei überrascht gewesen: „Das ist ja noch ein halbes Kind!“ Als Wald-Frieda Franz später ihre Mutter traf und umarmte, wurde sie trotzdem angefahren: „Hier gibt es keine lesbische Liebe!“ Ihre Beteuerung „Aber das ist meine Mama!“ bewahrte sie, Insassin 1156-241, nicht vor dem verschärften Arrest. Seelische und körperliche Gewalt gehörte zum Alltag. Der stellvertretende Lagervorsteher Max Koegel habe sie mitunter gezwungen, „ohne Schuhe und Schlüpfer“ stundenlang stehend zu verharren, erzählte die Überlebende der Interviewerin. „So was Schlechtes haben Sie in Ihrem Leben nicht gesehen.“

Ihr Vater und ihre Brüder Erich und Johann kamen zuerst nach Sachsenhausen und dann nach Mauthausen. Unter schlimmsten Haftbedingungen mussten sie Zwangsarbeit im Granitsteinbruch leisten. 1940 starb Gustav Franz an den Folgen schwerster Misshandlungen. Johann Franz sagte Jahrzehnte später zu seinem Sohn Mario: „Wenn es so wie in den Filmen gewesen wäre, dann wäre es ein Paradies gewesen.“ Es sei mit dem Verstand nicht zu fassen, wie schrecklich es gewesen sei.

Im Mai 1939 kamen Mutter und Tochter ins KZ Ravensbrück. Dort wurde die 62-jährige Franziska Franz immer schwächer. Eines Tages im Jahr 1940 wurde sie zusammen mit anderen Frauen fortgebracht. Ihrer Tochter habe sie noch zugerufen: „Ich komme raus!“ Sie wurde in der Tötungsanstalt Bernburg vergast. 14 000 Menschen sollten dort bis Kriegsende sterben.

Johann Franz überlebte 1944 einen der Todesmärsche, die von Bergen-Belsen ausgingen. Außer ihm haben nur Erich, Wald-Frieda und Rosa Franz die NS-Zeit überstanden. Wald-Frieda heiratete später den Bruder einer Freundin aus dem KZ Ravensbrück. Er sollte das Glück ihres Lebens werden.

Mario Franz ist der Sohn von Johann Franz, der 1988 in Osnabrück gestorben ist. Wald-Frieda Weiss, geborene Franz, ist 91 Jahre alt geworden. Sie hat nicht nur den nächsten Tag, sondern auch viele der Peiniger ihrer Familie überlebt.

Am gestrigen Internationalen Tag der Roma, 8. April, wurde auch an die Verbrechen an Sinti und Roma erinnert. Wenige Tage alt ist das Onlineportal des Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma – „,Rassendiagnose: Zigeuner‘. Der Völkermord an den Sinti und Roma und der lange Kampf um Anerkennung“ –, das unter www.sintiundroma.org zu finden ist. Das Team des Dokumentationszentrums will mit dieser neuen Plattform „einerseits Vorurteile und Feindseligkeiten widerlegen, andererseits den Völkermord an den Sinti und Roma dokumentieren: von der Ausgrenzung und Entrechtung der Minderheit im Deutschen Reich bis zu ihrer systematischen Vernichtung im besetzten Europa“. Der menschenverachtenden Perspektive der Täter stehen in dem Portal Zeugnisse der Opfer gegenüber. Auch die Geschichte der Überlebenden im Nachkriegsdeutschland wird geschildert. Nicht zuletzt ist es für Schulen von Interesse: Lehrkräfte können das Webportal nutzen, um Schülerinnen und Schülern die Geschichte der NS-Verbrechen an Sinti und Roma zu vermitteln.