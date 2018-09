Paul Kavanagh aus Irland und Sprachschülerin Fanny Bierwirth. (PETRA STUBBE)

Barkhof. Der Name ist Programm: „Die Message lautet ,Völkerverständigung´“, sagt Finn-Marvin Lau von der „Deutschen Stiftung für Völkerverständigung“ (DSVV). Und ein breitgefächertes Programmangebot konnte auch die Schüleraustausch-Messe im Hermann-Böse-Gymnasium vorweisen, die maßgeblich von der DSVV veranstaltet wurde.

Bereits zum neunten Mal gaben im Hermann-Böse-Gymnasium diverse Aussteller einen informativen Einblick in die Möglichkeiten eines schulischen Auslandsaufenthaltes. Für solch einen Auslandsaufenthalt vergibt das DSVV übrigens auch Stipendien über 2000 Euro, sagt Finn-Marvin Lau weiter. „Dafür muss man ehrenamtliches Engagement in Deutschland zeigen: Jugendgruppenleiter, Trainer oder eine Arbeit in der Kirchengemeinde, Hauptsache, es gibt kein Geld für diese Arbeit“, erklärt er die Voraussetzungen für solch ein Stipendium. „Und man muss ein ganzes Jahr im Ausland bleiben.“ 16 Aussteller sind in diesem Jahr dabei und der Andrang ist nicht nur im Hermann-Böse-Gymnasium groß: Pro Jahr organisiert die DSVV 40 Messen in ganz Deutschland.

„Zehn bis 15 Prozent der Oberstufe gehen ins Ausland“, kann Sibylle Müller, Schulleiterin des Hermann-Böse-Gymnasiums, berichten. „Als Lehrerin kann ich sagen, dass die Schüler total verändert wiederkommen.“ Denn im Ausland müssten die Schülerinnen und Schüler viele Hürden überwinden: „Sie müssen viel Verantwortung übernehmen und soziale Kompetenz zeigen. Und das trägt natürlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.“ Die USA seien dabei das beliebteste Land für ein Auslandsjahr, gefolgt von Australien und Großbritannien.

Aber auch Kanada bietet sich als Schüleraustauschland an. „Bei uns können sich die Schüler aussuchen, wo sie hinkommen. Nicht jeder möchte beispielsweise in die Berge“, erklärt die Botschaftsmitarbeiterin die Vorzüge Kanadas. „Oder der Bereich ,Sport´ ist da ebenfalls ein Kriterium.“ Die Vielfalt des Landes, auch im Bereich Sprachen, sei für die Schülerinnen und Schüler interessant: In der Schule Englisch, in der Familie Französisch sei zum Beispiel denkbar. Es sei möglich, unter sechs Monate ohne Visum in Kanada zu bleiben oder aber mehr als sechs Monate, dann sei ein Visum erforderlich. Und noch ein Vorteil fällt der Repräsentantin der kanadischen Botschaft ein: „Kanada ist sicherer als das Nachbarland USA.“

Dennoch lockt besagtes Nachbarland USA jedes Jahr viele junge Menschen an. Das weiß auch Alessa Münch von der Organisation „Assist“, die auf Stipendien basierende Auslandsaufenthalte auf privaten Highschools ermöglicht. „Denn die Betreuung an einer privaten Highschool ist ganz anders als auf einer öffentlichen Schule“, sagt sie. „Auch das Schüler-Lehrerverhältnis ist gut und man lebt einfach anders zusammen.“ 80 Prozent dieser privaten Highschools sind Internate, 20 Prozent sind Tagesschulen. Ein weiterer Pluspunkt: „Es gibt ein Alumni-Netzwerk, um in Kontakt zu bleiben.“

Weder Internat noch Tagesschule, sondern eine Sprachschule in Irland in der Sommerferienzeit bietet „Eirlingua“ an. „Wir mieten während der Ferienzeit eine Schule an, wo wir Unterricht und Freizeitaktivitäten anbieten“, erzählt Eirlingua-Mitarbeiter Paul Kavanagh. „Die Schule in Gort in der Grafschaft Galway ist sehr sicher für die Kinder, sehr wenig Verkehr und sehr familiär. Und auch die Gastfamilien stehen eng zusammen.“ Im vergangenen Jahr seien 40 Kinder aus Deutschland nach Gort gereist, in den vergangenen zehn Jahren sei das Interesse stetig gestiegen.

Auch Fanny Bierwirth aus Schwachhausen war für zwei Wochen Sprachunterricht in der irischen Schule: „Die Gastfamilie war sehr nett und herzlich und sie haben immer versucht, uns etwas beizubringen“, erzählt sie. Zwar sei die Stadt Gort recht klein, doch langweilig sei sie nicht gewesen: „Wir haben am Wochenende auch Ausflüge gemacht“, sagt sie. Täglich habe es eine Unterrichtseinheit Grammatik gegeben, danach konnte sie zwischen Fußball, Kochen oder auch Curling wählen. „Irland ist wirklich schön und die Schule hat großen Spaß gemacht“, sagt sie abschließend.

Auch andere Schülerinnen und Schüler betonen die Vorteile eines Auslandsaufenthaltes. Carlos van Werde aus dem Peterswerder etwa war ein Jahr in Australien. „Ich hatte das Gefühl, zu jung fürs Abi zu sein“, erzählt der 17-jährige, „und ich wollte auch die Erfahrung machen rauszukommen.“ Mit Erfolg: „Man lernt in diesem Jahr sehr viel über sich selbst und andere Kulturen.“

Kalifornien war das Ziel von Max Pallas aus Schwachhausen. „Raus aus dem Trott der vergangenen 16 Jahre und die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen“, das sei der Antrieb des mittlerweile 17-jährigen gewesen. Und noch eine Entdeckung habe er gemacht: „Kalifornien ist mehr ländlich als urban.“

Sehr ländlich war es auch in Michigan, weiß Michelle Bartels aus Bremen-Mitte zu berichten. Dort war sie in Byron Center, einem Ort mit 6000 Einwohnern. „Ich war anfangs zwar nicht begeistert, aber auch nicht enttäuscht“, meint sie. „Auf jeden Fall ist das eine unglaubliche Erfahrung, die einen weiterbringt.“