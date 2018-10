Ergänzt Fotos um neue Perspektiven: Isabel Pauer. (Roland Scheitz)

Im Hintergrund schimmert eine Hütte durch. Davor Bäume, vielleicht ein Wald. Darüber ein oder zwei Schichten Grün. Im Vordergrund dominierend: zwei weiße Pilze. „Durchsicht“ heißt auch die Ausstellung der Künstlerin Isabel Pauer, die nun in der Galerie Am Schwarzen Meer ihren Abschluss gefunden hat. „Durchsicht bezieht sich darauf, wie meine Arbeitsweise, meine Themen sind“, sagt Isabel Pauer. „Ich habe meine Werke der letzten zehn Jahre durchgesehen. Aber auch ,Durchblick‘, wie sich manche Sachen durchs Leben ziehen.“

Ihre Themen findet sie dabei vor allem auf Fotos, die sie gemacht oder gefunden hat: „Ich nehme dann die Details und montiere sie zusammen. Dann weiß man nicht ,Ist das jetzt aus unserer Zeit?‘“ Ein Beispiel dieser Arbeitsweise findet sich auf einer langen Bahn aus weißer Fallschirmseide: Mit Grafit gezeichnet, sitzen Menschen schemenhaft an einem Tisch, darüber fast schon fragmentarisch wieder die Pilze, darunter ein Kronleuchter, der halbfertig wirkt.

„Die Arbeit heißt ,Unbekannte‘, und das Zeichnen auf Fallschirmseide liebe ich besonders. Weil sie etwas Fragiles hat, ein Eigenleben und etwas Räumliches.“ Die drei „Ausschnitte“ zeigen hingegen drei Personen, die auch in einem großen Werk namens „Leuchtend“ auftauchen: Es sind drei Personen zu sehen, vielleicht während eines Familienfestes – hinter ihnen Menschen, an einer gedeckten Tafel sitzend. Gleich daneben „Leuchtend“, und zuerst meint der Betrachter, dieselbe Szenerie im großen Bild wieder zu erblicken – doch er täuscht sich, die Menschen sind nun zwar zu dritt, jedoch vereinzelt, nahezu einsam, die feiernden Menschen im Hintergrund fehlen. Nur bunte Wimpel, die über den Köpfen der drei Protagonisten flattern, geben noch einen Hinweis auf das Fest. „Durch die ,Ausschnitte‘ erhalten die Personen eine größere Wertigkeit, und mir ist wichtig, nicht die Situation zu beschreiben“, sagt die Künstlerin dazu. „Es passiert etwas im ,Off‘und dann verändert sich etwas, dieser Punkt interessiert mich.“

Das immer wiederkehrende Motiv des Pilzes erklärt die in Berlin lebende Isabel Pauer so: „Ich habe bei den ,Vogtländer Malertagen‘ mal drei Stunden im Wald gesessen und auf einen Punkt und drum herum geschaut. Und dann schauten mich diese hellen Pilzformen an.“ Sie habe dann die Pilze fotografiert und anschließend auf die Leinwand gebracht. „Ganze Landschaften würde ich aber nicht malen, weil Landschaften zu perfekt sind.“

Isabel Pauer beschäftigt sich auch mit „Film-Stills“, also einzelnen Bilder, die mit ihrer Aussagekraft den ganzen Film beschreiben können. So auch in ihrem Werk „Fortlaufend“, das wirkt, als würde ein Zelluloidfilm von unten nach oben ablaufen. Das gelb dominierte Werk in zwei Teilen zeigt eine Frau, die an der einen Hand ein Kind, in der anderen Hand eine Handtasche trägt. Der obere Teil ist scheinbar abgetrennt, er erscheint im unteren Teil des Werkes. „,Fortlaufend‘ deshalb, weil einmal der Film wegläuft, aber auch die Figuren“, sagt Isabel Pauer. Sie mache gerne zwei oder mehr Bilder, weil die Situation oftmals mit einem Bild nicht abgearbeitet sei – ein langer Prozess, bis sie wisse: „So will ich es haben.“ Wie auch das Werk „Frau geht 1 und 2“ – die gleichen Ausschnitte einer Frau mit Tasche, nur anders angelegt. Auch sei es ihr wichtig, nicht alles bezeichnen zu wollen: „Der Betrachter muss mit seinem Erfahrungshorizont eintauchen.“ Es gehe nicht um Inhalte, sagt sie, „ich will das in der Schwebe lassen und dem Betrachter nicht sagen ,Das soll es sein‘.“ Wer sich für das Werk Isabel Pauers interessiert und die Ausstellung versäumt hat, der kann sich unter www.isabel-pauer.de einen Einblick in die Arbeiten der Künstlerin verschaffen.