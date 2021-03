Dompastor Henner Flügger (Roland Scheitz)

„Kirche ist ein lebendiges Haus“, stellt Dompastor Henner Flügger fest. Weil die Pandemie insbesondere Auswirkungen auf die sozialen Projekte hat, sowohl bei den Möglichkeiten der Inanspruchnahme für die Menschen als auch deren Finanzierung, beschreitet die Domgemeinde neue Wege.

Ein Hoffnung weckendes Beispiel ist für Henner Flügger der mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern veranstaltete Benefizlauf „Gutes tun, läuft!“ für die Corona-Nothilfe für Wohnungslose und arme Menschen der Diakonie Bremen. Auch die Konfirmanden der Domgemeinde waren laut Dompastor darunter. Bei der Veranstaltung sind über 20.000 Euro zusammengekommen.

Bitte um FFP2-Masken-Spende

Zur Unterstützung von wohnungslosen und anderen bedürftigen Bremerinnen und Bremern erbittet die Domgemeinde des Weiteren FFP2-Masken-Spenden. Sie können beim Gottesdienst am Eingang des St.-Petri-Doms abgegeben oder in den Briefkasten der Gemeindehäuser in der Sandstraße 12 oder Osterdeich 87 eingeworfen werden.

Ein weiteres Projekt der Domgemeinde soll nun für junge Christen auf den Weg gebracht werden.“Wir merken, dass Kinder und Jugendliche sehr unter der Pandemie leiden“, spricht Henner Flügger die Kontaktbeschränkungen an. „Sie sind es müde und leid, sich nur digital zu treffen“, weiß er aus persönlichen Gesprächen mit Vertretern dieser Altersgruppe und um Rückschritte in der Entwicklung mancher.

„Wir sehen uns ihnen gegenüber in der Verantwortung und versuchen, ihnen Präsenzangebote zu ermöglichen“, kündigt der Primarius der Domgemeinde daher einen zweckgebundenen Spendenaufruf für Corona-Schnelltests für Kinder und Jugendliche an.