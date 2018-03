Ruth Cordes stellt eigene Arbeiten und Bilder von Heinrich und Udo Richter bis 31. März in ihrer Ateliergalerie an der Marterburg aus. Am 16. Februar steigt dort ein öffentliches Studiofest mit Musik. (Roland Scheitz)

Ruth Cordes, die Galeristin, betont gerne, sie sei eigentlich gar keine Galeristin. Ihre Hauptbeschäftigung ist die Malerei und die Fotografik. Deshalb ist ihre Galerie in der Marterburg 7a wohl auch ganz klein. Und gleichzeitig auch Atelier. Bis zum 31. März läuft die Ausstellung „Lichtblicke.3“. Punkt 3 deutet darauf hin, dass dies die dritte Ausstellung mit Werken der drei Künstler ist.

Von Heinrich Richter, der 2007 ins ewige Atelier umgezogen ist, zeigen Ruth Cordes und Heinrich Richters Sohn Udo Tuschezeichnungen, Aquarelle und Lithografien. Er soll ein Künstlerleben wie aus dem Bilderbuch geführt haben, war ausgesprochen produktiv und erhielt mehrere nationale und internationale Auszeichnungen. Tatsächlich haben seine Arbeiten Klasse. Die Tuschezeichnungen bestechen durch einen zarten und dennoch definierten Strich. Heinrich Richter wurde einem größeren Kreis bekannt, nachdem er für den Luchterhand-Verlag die „Blechtrommel“ von Grass illustriert hatte. Seine Aquarelle und Lithografien haben ebenfalls eine zarte, weiche Qualität. Doch bei aller Poesie der Ausführung wirken die Bilder kraftvoll.

Sein Sohn Udo sagt von sich, er sei im Schatten seines Vaters aufgewachsen. Dem künstlerischen Ausdruck gegenüber war er sehr aufgeschlossen, aber wollte nicht direkt in die Fußstapfen des Vaters treten, und so studierte er Design und Innenarchitektur und entwarf und baute Möbel. Der Schritt zur Bildhauerei ergab sich fast zwingend. Udo Richter erfreut sich eines fortgeschrittenen Alters, was ihn dazu bewegt, keine großen und schweren Objekte mehr zu bearbeiten. Seine kleinen, feinen Skulpturen bestehen aus Speckstein, der je nach Zusammensetzung als Mineral oder Gestein gilt. Udo Richter arbeitet ohne Skizzen. Er setzt sich mit dem Material auseinander und legt frei, was es ihm erzählt. So entstehen sowohl figürliche Skulpturen als auch Objekte in freien Formen.

Ruth Cordes lebt und arbeitet seit zwölf Jahren in Syke. Seit Oktober hat sie das Atelier in der Marterburg. Sie malt und fotografiert. Ihre Motive findet sie in der Natur. „Landschaft ist immer im Wandel“, sagt sie. „Licht, Tageszeit, Jahreszeit machen jeden Gang in den Wald zu einem Erlebnis mit immer wieder anderen Eindrücken. Und so ziehe ich beinahe täglich meine Runden im nahen Wald.“ Ihre Gemälde sind farbenfroh und spiegeln die Stimmung der Künstlerin. Das gilt auch für ihre schwarz-weißen Fotografiken.

Studio Ruth Cordes, Marterburg 7a: „Lichtblicke.3“ sind bis 31. März freitags von 11 bis 17 Uhr und nach Absprache unter 0177 / 818 08 68 zu sehen. Am Freitag, 16. Februar, gibt es um 19 Uhr ein Studiofest, zu dem auch Udo Richter kommt. Er bringt eine Sonderausgabe der „Blechtrommel“ von 1968 und unveröffentlichte Vorzeichnungen mit. Nicholas Doig und Johann Festerling machen Musik.