Der gebürtige Kanadier Angelo Evelyn stellt bis zum 29. April in der Galerie Am Schwarzen Meer aus. Auf der Finissage wird Kunst improvisiert. (Walter Gerbracht)

„The Show Must Go On”, hat sich Angelo Evelyn gedacht. Unter diesem Titel zeigt Tilman Rothermel nun Arbeiten des Künstlers in Raum 1 der Galerie Am Schwarzen Meer. Der Titel bezieht sich wohl darauf, dass der damals 72-Jährige 2015 verkündet hat, die damalige Schau sei seine letzte. Aber er hat doch wieder angefangen, in seinem ganz eigenen Stil zu malen, Flusslandschaften aus den belgischen Provinzen Limburg und Flämisch-Brabant.

Der Fluss ist die Delmer, was so viel bedeutet wie dunkler Fluss. Die Landschaften sind lieblich. Das kann der Künstler so nicht stehen lassen. Er wählt kräftige Farben und liebt den starken Kontrast. Außerdem fügt er grafische Elemente ein und verfremdet die Motive weiter durch eine Möblierung der Landschaft. Auf einer Wiese neben dem Fluss parkt er eine Reihe einmotoriger Flugzeuge. Einmal setzt er zwei Wächterfiguren links und rechts neben den Fluss – es scheinen Bären-Plastiken zu sein. An einer anderen Stelle platziert er ein Reiterstandbild.

Einmal schwimmt da ein Reptil. „Das ist ganz klar ein Krokodil und kein Alligator“, bekräftigt ein Besucher, obwohl ihm anscheinend keiner zuhört. „Alligatoren gibt es nur in Nordamerika. An der Form des Maules ist ganz klar zu sehen, das ist ein Krokodil.“ An anderer Stelle fährt ein U-Boot im Fluss.

Dann gibt es ein Bild, in dem eine Flussschleife eine Wiese an drei Seiten umschließt. Auf der Wiese, vielleicht auch dicht über der Wiese schwebend, ist wieder ein U-Boot zu sehen. Verfremdung. Einige Bilder haben ein quadratisches Raster. Das weist auf Evelyns Malweise hin. Er macht sich fotografische Notizen und arbeitet die Gemälde dann im Atelier aus. Das Raster hilft beim Malen. Er lässt es im Bild, um sein Vorgehen nachvollziehbar zu machen.

Tagebuchartig

Angelo Evelyn ist viel herumgekommen. Der gebürtige Kanadier ist in Vancouver aufgewachsen, hat in Montreal gelebt und gearbeitet, außerdem in Bremen, woher die Bekanntschaft mit Tilman Rothermel stammt, in Paris, in Aachen, in Trondheim und derzeit in der Nähe von Rotterdam. Der gelernte Physiker und Mathematiker hat einen ganz eigenen Blick auf die Dinge entwickelt. Gut, dass er wieder mit dem Malen angefangen.

In Raum 2 der Galerie hängen 13 Arbeiten aus der Werkreihe „Frauenzimmer“ von Saša Berounská. Der Kontrast zu den Bildern in Raum 1 könnte größer kaum sein. Während Evelyn in kräftigen Farben vorträgt, zeigt Saša Berounská zarte Federzeichnungen in kleinen Formaten. Das sind offenbar Selbstreflektionen, Stimmungsbilder, die fast tagebuchartigen Charakter haben, es ist die Verarbeitung von dem, was die Künstlerin am Tage erlebt hat und in ruhigen Momenten zu Papier bringt. Bei vielen dieser reduzierten, präzisen Zeichnungen handelt es sich wohl um Selfies.

Tilman Rothermel und Saša Berounská kennen sich aus München, wo sie gleichzeitig Kunst studiert haben. Sie haben sich dann aus den Augen verloren. Saša Berounská stammt aus Prag, das sie 1968 mit ihrer Familie verließ, als die Sowjets den Prager Frühling jäh beendeten. Sie lebt heute in Bern.

Im Februar haben Tilman Rothermel und Libuše Černá gemeinsam die Gurlitt-Ausstellung in Bern besucht. Das war eine gute Gelegenheit, den Kontakt zu Saša Berounská aufzufrischen. Libuše Černá, eine gebürtige Tschechin, ist Redakteurin bei Radio Bremen und Vorsitzende des Bremer Rates für Integration und offensichtlich beeindruckt von Saša Berounská. Die Künstlerin malt zauberhafte Ölbilder. „Melancholisch gefärbte Schönheit“, schrieb ein Kritiker.

„Wir sagen: eine Freude, eine Ehre – eine Entdeckung!“, sagt Libuše Černá, die nicht nur von den Arbeiten der Künstlerin begeistert ist, sondern auch von der gewaltigen Bibliothek tschechischer Bücher. „Und sie hat alle gelesen!“ Die jetzige Ausstellung in der Galerie Am Schwarzen Meer soll nur ein Vorgeschmack sein.

„Ich hoffe, dass wir in der Zukunft auch eine größere Ausstellung ihrer Ölgemälde zeigen können“, sagt Tilman Rothermel. „Das ist nur insofern ein Problem, als zwischen der Schweiz und der BRD immer noch aufwendige Zollgeschichten abgewickelt werden müssen. Aber das schaffen wir.“ Gegen Ende der Ausstellung von Angelo Evelyn hat die Galerie noch etwas Besonderes zu bieten. „Spielen mit Kunst“ ist das neue Projekt des AMS-Theaters. Die Improtruppe lässt sich diesmal von Kunstwerken und Kunstschaffenden inspirieren, etwa von Vincent Van Goghs Sonnenblumen und Jackson Pollocks purpurnen Tropfen.

Die Ausstellungen „The Show Must Go On” von Angelo Evelyn und “Frauenzimmer” von Saša Berounská laufen noch bis zum 29. April in der Galerie, Am Schwarzen Meer 119/121. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 16 bis 18 Uhr. „Spielen mit Kunst“ des "Also, mir schmeckt's!"-Improvisationstheaters ist für die Finissage am Sonntag, 29. April, um 18 Uhr noch einmal angekündigt. Näheres zum Improtheater gibt es bei Ina Schenker unter Telefon 0176/84 28 65 68, Kontakt per E-Mail unter info@ams-theater.de. Näheres zur Galerie bei Tilman Rothermel unter Telefon 44 54 99 oder info@kulturhof-peterswerder.de.