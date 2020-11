Guck mal, wer da guckt: Am Wall oder im Bürgerpark lohnt es sich derzeit, einmal ganz genau hinzuschauen. Und zack: Schon guckt ein Eichhörnchen um die Ecke. Zwar scheint der goldene Oktober nun endgültig vom Winde verweht zu sein. Die Bremerinnen und Bremer nutzten die Zeit, in der von den leuchtenden Farben des Indian Summers gefärbten Natur, um ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen. Ein besonderer Anziehungspunkt: der ganz in Goldgelb getauchte Ginkgo-Baum unterhalb der Bischofsnadel. Und selbst, wenn der inzwischen entblättert da steht: Die Eichhörnchen hüpfen, zuweilen gleich in einer ganzen Gruppe, nach wie vor durch die Baumwipfel. Sie zu beobachten, ist ein probates Mittel gegen den allgemein um sich greifenden Corona-Blues.