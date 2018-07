Zeigt mit seinen Collagen die Schrecken des sowjetischen Experiments: der russische Künstler und Historiker Ivan Kulnev. (Roland Scheitz)

Bahnhofsvorstadt. „Der Kommunismus war die größte Massenbewegung des 20. Jahrhunderts“, sagt Ralf Altenhof, Leiter des politischen Bildungsforums Bremen, „sie hat etwa 100 Millionen Menschenleben gefordert, sie wollte als totalitäre Ideologie in alle Bereiche des Lebens eindringen und einen neuen Menschen schaffen.“ Vor gut 100 Jahren begann mit der Oktoberrevolution das „sowjetische Experiment“, ein Versuch, der 1991 mit dem Zerfall der UdSSR endete. „Mit dem Kollaps der kommunistischen Regime in Osteuropa und der DDR geriet auch die Sowjetunion in den Orkus der Geschichte, aber bis heute gibt es noch kommunistische Staaten, wie Nordkorea, China und Kuba“, führt Ralf Altenhof aus.

Im Swissôtel am Hillmannplatz eröffnete Ralf Altenhof am Donnerstag die Ausstellung des russischen Künstlers und Historikers Ivan Kulnev, die durch Vermittlung der Konrad-Adenauer-Stiftung zustande kam. Anschließend führte der Künstler die zahlreich erschienenen Besucher auf einem Rundgang zu einigen seiner Werke. Der 1985 in Woronesch in der UdSSR geborene Ivan Kulnev studierte an der Universität seines Geburtsorts Geschichte und arbeitet heute als Referent in deutschen Gedenkstätten, Museen und Dokumentationszentren wie Hohenschönhausen oder Sachsenhausen.

Collagen als Denkanstoß

Seine rund 40 Exponate zeigen Collagen, die den Betrachter zur Reflexion, zur kritischen Analyse und zum Nachdenken über das sowjetische Experiment einladen wollen. Eine große Rolle spielen dabei Original-Ausschnitte aus sowjetischen Zeitungen wie der „Prawda“, doch da nur wenigen Besuchern die kyrillische Schrift verständlich ist, liegen unter und neben den Werken erläuternde Texte auf Deutsch.

„Begriffe wie Ausrottung und Vernichtung wurden in der Sowjetunion bereits in den 1920er Jahren verwendet“, sagt Ivan Kulnev auf seinem Rundgang, also lange vor Beginn des Zweiten Weltkriegs – die massenhafte Vernichtung war bereits damals in aller Munde, denn der Versuch, eine Gesellschaft komplett neu zu gestalten, erschien Lenin ohne die Ausrottung der vermeintlichen Feinde nicht möglich.

100 Jahre ist es her, dass das sowjetische Experiment begann, 80 Jahre ist es her, dass der „Große Terror“ in den Jahren 1937 bis 1938 diese Vernichtungsarbeit in sogenannten „Säuberungswellen“ durchführte, die - vergleichbar der Gestapo im Hitlerdeutschland - von Stalins Innenministerium bewerkstelligt wurde.

„Ich habe mich gefragt, wie ich das darstellen kann“, sagt Ivan Kulnev, „die Leute wurden meist nachts verhaftet und mit schwarzen Autos abgeholt, die deshalb ‚schwarze Raben‘ genannt wurden.“ Auf seiner Collage sieht man die nächtlichen, gelb beleuchteten Fenster einer Hausfassade, die Silhouetten von Raben, weiße Treppenstufen und die Gesichter von Inhaftierten, die Kulnev aus Zeitungen ausgeschnitten hat. Ivan Kulnev bedient sich in seinen Collagen häufig der konstruktivistischen Kunst der russischen Avantgarde: Geometrische Elemente wie spitzwinklige, rote Dreiecke bringen damit abstrakte und zugleich symbolische Motive in die Foto- und Textmaterialien ein und arrangieren sie zu einem kunstvollen Ganzen.

Als Historiker hat Ivan Kulnev zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften gelesen und stieß auf erschreckende Schicksale wie das jenes Mannes, der fast sein gesamtes Leben im Gefängnis verbringen musste und als traumatisierter Mensch entlassen wurde. Ivan Kulnev befragte auch seine eigene Großmutter nach dem Leben in der Sowjetunion und erfuhr, wie geistig isoliert viele Sowjetbürger leben mussten. „Meine Großmutter wusste zum Beispiel nicht, was das Wort ‚Paris‘ bedeutet“, erinnert sich Kulnev.

Zeitungen spielten bei der kollektiven Umerziehung eines gesamten Volkes schon früh eine große Rolle, sie sind für Ivan Kulnev wichtige Ausgangsmaterialien seiner Arbeiten. „Doch die Zeitungen waren auch kollektive Organisatoren, nicht nur Propaganda-Instrumente, sie sollten eine Gesellschaft mobilisieren.“ In den Zeitungsausschnitten wird die totalitäre Maschinerie in Form von Texten, aber auch Fotografien zur Sprache gebracht. Harmlose Bilder zeigen den sowjetischen Alltag: In der Küche wird nicht nur gekocht, sondern auch Wäsche aufgehängt, das Bild wird umrahmt von kleinen, damals gebräuchlichen Tapetenstücken. Die Collagen können durch das enge Neben- und Ineinander verschiedener Themenbereiche Geschehnisse verdichten: Sowjetische Kriegsgefangene bilden eine lange und breite Schlange, die sich durch die Schönheit einer hügeligen Weidelandschaft windet – Schrecken und Anmut nah beieinander.

Unter dem Foto von Josef Stalin ist ein Hügel aus Totenschädeln aufgehäuft. Lagerleben und Ernährungsprogramme, Erschießungen, der Terror und die vielen Formen der Propaganda werden durch die Collagen in gelungene Kompositionen aus Texten, Fotos und geometrischen Figuren gebracht.

Weitere Informationen

Die Ausstellung von Ivan Kulnev „Das sowjetische Experiment“ ist noch bis Donnerstag, 2. August, im Swissôtel, Hilmannplatz 20, zu

sehen. Der Eintritt ist frei.