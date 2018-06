Haben gut lachen: Marco Ferrari (r.), Inhaber des gleichnamigen Eiscafés, mit Klinik-Clowns und jungen Bewunderern. (Walter Gerbracht)

Steintor. Das Eiscafé Ferrari ist schon an normalen Wochenenden ein lebendiger Ort. Doch am vergangenen Sonnabend war es noch lebendiger und fröhlicher als sonst. Die Leute strahlten, sie lächelten und waren insgesamt noch entspannter als sonst. Auch die Kinder, die an vielen Wochenden das Café dominieren, waren anders als sonst. Das alles liegt an den Klinik-Clowns, die das Ferrari beglückt haben.

Schon draußen vor der Tür fielen die Clowns auf. Sie begrüßten die Menschen, spielten Musik und sangen. Man betrat das Café schon mit einem Lächeln im Gesicht. Im hinteren Bereich hatten Gäste einige Tische zusammengeschoben und sich zur Feier des Tages rote Clownsnasen aufgesetzt. Folgerichtig erhielten sie viel Aufmerksamkeit von Clown Carl, der sie mit Späßen weiter anfeuerte. An diesem Tisch sitzt auch Alfa. Sie findet die Clowns ganz toll, ja großartig. Schließlich verrät sie noch, sie habe von dem Auftritt gehört und sei wegen der Clowns ins Ferrari gekommen. Und sie hat sich eben noch ein Clowns-Eis bestellt.

Das Clowns-Eis ist eine Sonderkreation von Marco Ferrari, der die Klinik-Clowns seit Jahren unterstützt. Eine Portion Clowns-Eis kostet zwei Euro, die zu 100 Prozent in die Klinik-Clowns-Spendenkasse wandern. Clownin Wilma erläutert das Konzept der Clowns: „Seit 17 Jahren besuchen wir die Kinder in der Kinderklinik Professor Hess und in anderen Kliniken und Einrichtungen. Wir verbreiten Heiterkeit, Spiele und eine schöne Atmosphäre und Musik, Zauberei und Akrobatik. Das machen wir in den Krankenzimmern und auf den Fluren, je nachdem, wo die Kinder sind.“ Die Bremer Klinikclowns sind ein eingetragener Verein zur Förderung der Arbeit von Clowns in Krankenhäusern und therapeutischen Einrichtungen.

Die Vorsitzende des Vereins heißt Julia Wiegmann, Clownsname Wilma. Als Schirmherren unterstützen die Gebrüder Jehn die Arbeit der Clowns, die sich ausschließlich durch Spenden finanzieren.

Eine Spendendose im Café

Marco Ferrari hat durch seine Schwester Anna von den Klinik-Clowns gehört. Anna Ferrari hat eine zeitlang im Klinikum-Mitte gearbeitet und die Clowns dort kennengelernt. Sie war begeistert und hat ihren Bruder damit angesteckt. Er hat sich gekümmert und sagt: „Ich finde das Programm der Klinik-Clowns sehr schön. Vor allem für die Kinder. Sie lächeln, ihre Augen glühen und ihre Stimmung wird klar aufgehellt.“ Er findet das unbedingt unterstützenswert, hat schon seit Jahren eine Spendendose im Café und hofft, durch diese Aktion im Café und durch das Clowns-Eis einerseits noch mehr Spenden zusammenzubringen und andererseits mehr Menschen auf die segensreiche Arbeit der Klinik-Clowns aufmerksam zu machen.

Die derzeit sieben Bremer Klinik-Clowns sind alle professionell ausgebildet und beherrschen das gesamte Clowns-Repertoire. Der Verein ist Mitglied in Clowns-Verbänden wie „Clowns für Kinder im Krankenhaus e.V.“ und „Clowns in Medizin und Pflege e.V.“ und dem „Bunten Bundes Bündnis – Clowns in Kliniken und Seniorenheimen e.V.“ Außerdem sind sie Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie tauschen sich also überregional mit anderen Klinik-Clowns-Gruppen aus. Außerdem machen sie regelmäßige Fortbildungen, um neue Impulse und Anregungen zu bekommen.

Doch warum ist Wilma Clownin geworden? Sie antwortet: „Da ist einmal der viele Spaß, die viele Bewegung, die man da haben kann, aber auch mein Interesse am Kontakt mit Menschen. Ein sehr ehrlicher, ein sehr direkter, ein sehr spielerischer Kontakt. Das bereitet mir viel Freude. Und in der Clownerie gibt man nicht nur, man bekommt auch sehr viel zurück.“

In der Nähe des Kuchentresens steht die Clownin Violine und spielt auf der Ukulele. Was gefällt ihr am Clownsberuf? „Also ich finde das toll, immer mit Kollegen zu sein. Und ich mag natürlich Ukulele spielen und singen.“ Sie singt und spielt Klassiker aus den 1920er und 1930er-Jahren, aber sie kann auch Neues. Kurt spielt derweil auf einer Plastik-Tröte und bewegt damit alle Mundwinkel nach oben, die vielleicht gerade eine neutrale Stellung hatten. Man kann Clowns einfach nicht widerstehen.

Zum Abschied singen sie ein offenbar spontan getextetes Lied über Marco Ferraris Clowns-Eis. Sie wollen wohl den Eis-Umsatz ankurbeln und das scheint zu funktionieren.

Wer in seinem Geschäft auch eine Klinik-Clowns Spendenbüchse aufstellen möchte, findet unter www.bremerklinikclowns.de/organisation/unterstuetzung/ alle erforderlichen Infos über den Nasomaten und andere Spendenbüchsen.