Philippe Wellnitz freut sich auf die Clubnight von "Jazzahead" vom 21. April und auf die Fête de la Musique, die am 21. Juni Laien und Profis eine Bühne bietet. (Roland Scheitz)

Es gibt Feiertage, die sind einfach nur steif oder sinnentleert. Andere sind ein einziges Fest, wie die Fête de la Musique, das Musikereignis, das in Frankreich Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Laien und Profis dazu bringt, spontane oder lange geplante Konzerte zu geben. Das Institut français, Contrescarpe 19, bereitet sich schon jetzt auf den 21. Juni vor und lädt alle, die mitmachen möchten, in die Villa ein.

"Wir hoffen darauf, dass uns der Sommer einen schönen Tag bringen wird, damit wir sowohl im Musiksalon, als auch im großen Garten des Instituts miteinander feiern können", schreibt Philippe Wellnitz, der Direktor des Bremer Instituts. "Die Konzerte werden im Institut français im Musiksalon stattfinden. Der Raum kann bis zu 70 Personen aufnehmen und verfügt über eine sehr gute Akustik. Jede Gruppe wird 15 bis 30 Minuten Spielzeit haben."

Bei der Fête de la Musique werden prinzipiell keine Honorare gezahlt. Das Institut bietet den Mitwirkenden aber eine Plattform, das Team stellt sich auf die Profi- und Hobbymusikerinnen ein. "Es geht darum, gemeinsam Musik zu erleben und die Vielfalt der musikalischen Genres zu feiern", betont Philippe Wellnitz. Ein "Festival mit Bürgerbeteiligung" soll es werden.

Wer am Donnerstag, 21. Juni, zwischen 19 und 23 Uhr honorarfrei auftreten möchte, kann sich bis Montag, 30. April, offiziell anmelden, samt Demo-Aufnahme, entweder Video oder Audio. Der Anmeldebogen sollte per Post an das Institut français, Contrescarpe 19, 28203 Bremen, geschickt oder dort eingeworfen werden. Die E-Mail-Adresse ist kultur.bremen@institutfrancais.de.

Auch an der "Jazzahead"-Clubnight am Sonnabend, 21. April, beteiligt sich das Institut. Der Kinosaal der Villa ist einer von insgesamt 30 Veranstaltungsorten in Bremen. "Wir freuen uns, die französische Band ,Nox.3' zusammen mit der schwedischen Sängerin Linda Oláh bei uns im Haus präsentieren zu dürfen", schreibt Marthe-Louise Bentz, die als Kulturassistentin im Institut français arbeitet. Das Konzert in der schönen alten Villa an der Contrescarpe 19 beginnt um 19 Uhr.

Das Institut liegt auch auf der Route einer der drei Touren des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in der Clubnight. "Pink and jazzy" heißt diese Tour, die wie die anderen um 17.15 Uhr an der Messehalle 7 an der Bürgerweide beginnt. Von dort geht's über das Alte Pumpwerk über den Domshof zum Institut français und weiter zur Schwankhalle führt.

Karten für die Clubnight kosten 25 Euro, ermäßigt 20 Euro und gelten als VBN-Ticket in Bremen. Näheres unter http://jazzahead.de. Die Anmeldung zu einer der drei geführten ADFC-Touren – "Orange und genüsslich", "Pink und jazzy! und "Grün und bewegend" – ist per E-Mail an jazzahead@adfc-bremen.de möglich.