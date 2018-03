Das Kaninchen und das Teichhuhn. (Marion Lange)

Ein Kaninchen und ein Teichhuhn sitzen einträchtig nebeneinander: Als die Schwachhauserin Marion Lange dieses Fotomotiv auf einem Spaziergang in der Nähe des Weserwehrs entdeckt hat, ist ihr spontan der Text eines Liedes in den Sinn gekommen, das sie in ihrer Kindheit gehört hatte. „Passend zu Ostern“, sagt die humorvolle Tierfotografin.

Eine Freundin hat ihr dabei geholfen, den Text des Liedes zu vervollständigen. Gesungen wurde es, wie sich herausstellt, auf die Melodie von „Was eine Frau im Frühling träumt“ aus der Operette Marietta, die 1917 im Berliner Metropol-Theater aufgeführt worden ist. Das Original ist von Walter Kollo komponiert und von dessen Sohn Willi Kollo (dem Vater des Tenors René Kollo) getextet worden. 1959 wurde es zum Titel eines Musikfilms. In Bremen aber sang man seinerzeit:

„Bei uns zu Haus auf dem Balkon,

da steht ein großer Pappkarton.

Darinnen wohnt der Max,

und das ist ein Kaninchen.

Gleich nebenan, da wohnt

ein süßes, kleines Hühnchen.

Und eines Nachts, da ist‘s passiert,

da hat der Max das Huhn verführt!

Nun stellen Sie sich einmal vor,

ein Hühnchen mit Kaninchenohr,

ein Hühnchen mit Kaninchenohr!“

„Das ist ein Nachkriegslied“, erzählt Marion Lange. „Damals haben die Menschen nicht nur Tomaten auf dem Balkon angepflanzt, sondern dort auch Kaninchen und Hühner gehalten.“ Der Verfasser des Kaninchen-Hühnchen-Textes ist allerdings nicht so einfach zu ermitteln wie der des Originals. Die 77-jährige vermutet, dass diese Fassung in den Dreißiger- oder Vierzigerjahren entstanden ist.

Nicht nur für lustige Lieder hat Marion Lange eine Vorliebe. Vor allem begeistert sie sich für die Tierfotografie. „Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen, nach Momenten, in denen Tiere auch mal etwas Ausgefallenes tun“, sagt die Bremerin. Eine weitere Begegnung der ausgefallenen Art hatte sie an dem Tag, an dem sie das ungleiche Paar aufgenommen hat: Ein Feldhase stoppte anderthalb Meter vor ihr. „Ich dachte, dass der gleich wieder abhaut, aber er hat sich sogar hingesetzt. Hätte nur noch gefehlt, dass er sagt: ,Tut mir leid, aber ich habe die Ostereier vergessen‘“, scherzt Marion Lange. „Das hätt‘ ich ihm ja verziehen, schließlich ist Ostern nur einmal im Jahr. Das kann man ja mal vergessen.“

Dass sich Feldhasen Menschen bis auf eine solch kurze Distanz nähern, sei durchaus ungewöhnlich, ließ sich die Tierfreundin von einem Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu) bestätigen. Er habe auch ihre Vermutung geteilt, dass der Hase sitzen geblieben sei, weil er sich habe täuschen lassen: „Ich war zuvor bei meinem Pferd im Reitstall, und das hatte er wohl in der Nase.“ Der Geruch nach Heu und Pferd habe den Menschengeruch überlagert. Und ein weiteres Ostermotiv war im Kasten.

Im Laufe ihres Lebens habe sie bereits um die 15 000 Bilder gemacht, schätzt Marion Lange. Bereits seit ihrem 14. Lebensjahr fotografiert sie, und seitdem archiviert sie ihre Bilder – auf Papier. Denn obwohl sie mittlerweile mit einer Digitalkamera arbeitet, lässt sie die Ergebnisse ausdrucken. Einen Computer besitzt sie nicht. Noch nicht. Aber sie hat viele Alben, unter anderem eins, das sich ganz dem Marienkäfer widmet. Von der Eiablage über die Verpuppung bis zum Schlüpfen hat sie akribisch mit Datum und Uhrzeit alles dokumentiert. Dafür hat sie, da sie nicht die ganze Nacht im Freien stehen und warten wollte, den Strauch mit der Marienkäfer-Puppe kurzerhand ins Haus geholt.

„Wenn ich mit Tieren zusammen bin, kann ich stundenlang warten. Das ist wie ein Krimi“, sagt Marion Lange, wobei sie diesem Genre eigentlich nichts abgewinnen kann: „Krimis finde ich langweilig, aber in der Natur ist immer was los. Man kann um sich herum die schönsten Insekten sehen.“ Bereits als Schulkind habe sie sich Bücher über Insekten gekauft, dann sei ihr Interesse geschwunden, „und später ist es wiedergekommen“. Spinnen, Wanzen, Libellen, Fliegen, Hummeln oder Wasserläufer, die sich zu umarmen scheinen: Die ganze Tierwelt finde sie faszinierend. „Man kommt eigentlich viel zu wenig raus. Außerdem gibt es kaum etwas, was nach dem Fotografieren nicht irgendwie drollig aussieht.“

Wenn sie dann aber rauskomme, gehe sie mit der Kamera los, zwischen Sport und Spazierengehen mit ihren beiden Maltesermischlingen. Meist lande sie dann in den Wümmewiesen, in der Pauliner Marsch oder am Werdersee. „Am Weserwehr habe ich auch einen Seehund fotografiert. Da kann man viel entdecken, das hätte ich gar nicht gedacht.“

Und im Laufe der Zeit hat sie auch Kormorane fotografiert, die sich in der Sonne trocknen, Greifvögel, Störche und Eisvögel auf der Jagd. „Es bleibt nichts verschont, ich fotografiere alles“, sagt Marion Lange, „es ist witzig, was man mit Tieren so erleben kann.“ Und doch sind immer noch Wünsche offen: „Ich würde zum Beispiel gerne einmal einen Haubentaucher mit dem Jungen auf dem Rücken ablichten.“