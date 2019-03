Im Buch „Der Stadtschnüffler“ dreht sich alles um Pudel Carlo, den Hund der Autorin Monika Bannas. (Edition Falkenberg)

Monika Bannas: Zunächst stelle ich den Hund und seine Gassi-Geherin vor: Von Pudel Carlo wird sie Hilfssheriff genannt, weil er die Verniedlichungsformen Herrchen und Frauchen einfach nur beknackt findet. Der Hund erzählt, dass er eine Ball-Macke hat und verrückt spielt, sobald er das Wort Ball nur hört. Deshalb darf man das Wort nur buchstabieren, wenn man mit ihm spricht.

Eine Bremerin, die nicht mehr ganz jung ist und zur Nach-68er-Generation gehört, hat im Laufe der Zeit Hunderte von Spaziergängen mit ihrem Hund gemacht. Die Geschichten, die beide gehört haben oder die im Umfeld ihrer Gassi-Gänge geschehen sind, gibt Pudel Carlo aus der Hunde-Perspektive wieder. ­Darüber hinaus erfährt der Leser, dass ein Hund die Welt eben doch ein wenig anders sieht.

Carlo beklagt zum Beispiel, dass Menschen weit weniger körperbetont sind als Hunde. Sie werden zum Beispiel von Mantras beherrscht wie „Ein Hund braucht ganz viel Bewegung“. Was Carlo nur recht ist, denn auf diese Weise bekommt er viel Auslauf. Aber Menschen texten ihn auch zu, wo er doch nur einfache Regieanweisungen braucht. Beispielsweise „Sitz!“ oder „Kommst Du mal hierher!“ Allerdings haben Hund und Mensch auch einige Gemeinsamkeiten.

Ein Pudel muss wegen seiner Lockenpracht regelmäßig zum Friseur. Danach sieht er aus wie ein Schaf – oder wie der einstige Werder-Fußballer Rudi Völler, nachdem er seiner Locken beraubt wurde. Für einen Pudel sind die Locken nun mal etwas Besonderes. Als Carlo einmal eine Dobermann-Hündin trifft, sagt sie doch glatt zu ihm: „Du siehst ja aus wie selbst gestrickt“.

Natürlich ärgert sich auch ein Hund über den vielen Autoverkehr, zum Beispiel, wenn die beiden über den Remberti-Kreisel müssen. Aber für den Hund sind nun mal Begegnungen mit anderen Vierbeinern besonders spannend, sei es mit Katzen oder mit Möpsen, die entsetzlich schnaufen. Und nicht zuletzt wundert sich ein Hund über die merkwürdigen Utensilien, die Hilfssheriff beim täglichen Gassi-Gehen dabei hat, zum Beispiel die Kacktüten.

Carlo ist so intelligent, dass er sich auch für Bremer Geschichten interessiert, die im Buch vor allem im Ostertor angesiedelt sind. Und da man auf dem Weserdeich besonders gut mit Hunden laufen kann, finden viele Gespräche auf den Rasenflächen am Flussufer statt. Die sind übrigens für Carlo besonders reizvoll, weil da viel Müll herumliegt, in dem noch Essbares enthalten sein könnte. Auf den Stadtspaziergängen kommuniziert der Pudel natürlich auch mit anderen Hunden, und zwar über Pi-Mails.

Das Pinkelgeschäft vermittelt Hunden über den Geruch, wie andere Hunde gerade drauf sind. Zum Beispiel, ob eine Hündin gerade läufig ist ...

Dort lebten und leben viele engagierte Leute, dort gibt es mehrere Bürgerinitiativen. Viele Kneipen wie der Wiener Hof oder das Lagerhaus spielen als Treffpunkt und Diskussionsort eine Rolle. Pudel Carlo spricht aber auch über die Werder-Verrücktheit am Weserstadion oder die Geschehnisse an der Sielwall-Kreuzung. Nicht zuletzt wird auch etwas über den WESER-KURIER, die Eiswette und die Kohl- und Pinkelfahrten durchs Viertel ­erzählt.

Ein Buch für Viertelbewohner, für Bremer im Allgemeinen, aber auch für alle, die wissen wollen, wie die Bremer ticken.

Zur Person

Monika Bannas wurde 1953 in Bremen geboren und hat als Journalistin für den WESER-KURIER gearbeitet. In den vergangenen 18 Jahren schrieb sie kurzweilige und amüsante Glossen für den Lokalteil.

Weitere Informationen

Carlo ist ein intelligenter Pudel, seine Gassi-

Geherin ist eine Bewohnerin des Bremer Viertels. Was die beiden auf ihren Spaziergängen durch Bremen erleben, hat Monika Bannas in ihrem Buch „Der Stadtschnüffler“ festgehalten. Am Dienstag, 12. März, stellt sie ihr Werk um 19 Uhr in der Buchhandlung Leuwer, Am Wall 171, vor. Das Buch bietet so viel erfrischenden Humor, dass zum Beispiel auch Touristen, die Bremen besuchen, auf ihre Kosten kommen. Das Buch ist in der Edition Falkenberg erschienen, hat 148 Seiten und kostet 9,90 Euro.