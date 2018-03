Seit sich Martin Luther im 16. Jahrhundert gegen die katholische Vorstellung gewandt hat, dass Brot und Wein durch das Segnen nicht nur symbolisch zu Leib und Blut Christi werden, scheiden sich Geister in traditionell katholisch und lutherisch. Katholiken schließen nicht gebrauchte Hostien weg. Protestanten entsorgen überzählige Oblaten.

In der Praxis bremischen Kirchenlebens feiern Altkatholiken ihre Gottesdienste in der evangelisch-methodistischen Erlöserkirchengemeinde in Schwachhausen – und das seit vielen Jahren. Der Osterholzer Friedensgang führt in evangelische wie in katholische Kirchen und immer auch in eine der drei nahen Moscheen. In der evangelischen Auferstehungskirche in Hastedt hat Propst Martin Schomaker einen „Kelch der Versöhnung“ an die evangelische Gemeinde übergeben, die auch zur Alt-Hastedter Gemeinde Freundschaft pflegt. Als Dank für gute ökumenische Zusammenarbeit.

Dabei ist der Kelch Symbol für Eucharistie und Abendmahl, für das Trennende und gleichzeitig verbindend, denn Schomaker hat ihn auf einer Reise zum Reformationsjubiläum gekauft. Das Geschenk werde bei Abendmahlfeiern zum Einsatz kommen, sagte Pastorin Susanne Kayser, die bei der Kelchübergabe zum Kanzeltausch bereit war. Und es war nicht das erste Mal, dass der katholische Geistliche in der Auferstehungskirche sprach. Pfarrer Hratsch Biliciyan von der armenischen Kirche feierte in der ersten Reihe und vom Altar aus mit. Zwischen den Gemeinden St. Johann, Auferstehung und Alt-Hastedt ist die Verbundenheit seit 1973 gewachsen, wie sie auch in vielen anderen Bremer Kirchengemeinden überkonfessionell besteht, nicht zuletzt bei der Seelsorge in Krankenhäusern praktiziert wird.

Es scheint, als gäbe es in den Bremer christlichen Kirchen mehr Verbindendes als Trennendes, frei nach dem Motto „Mit vereinten Kräften“. In Bremen leben, noch etwa 80 000 Katholiken und 250 000 Protestanten. Kirchen müssen sparen und rücken zusammen, ökumenisch und ökonomisch. In Osterholz war eine kirchliche Kindertagesstätte nicht mehr zu halten. Die dritte Kirche der Trinitatis wurde nach der Zusammenlegung abgerissen. In Huchting verkleinert die Gemeinde St. Georg gegenwärtig ihr Gemeindehaus und unterhält ihr Gemeindebüro gemeinsam mit zwei Nachbargemeinden. Auch überkonfessionell rückt man hier und da zusammen. Die deutsche Bischofskonferenz denkt laut über Möglichkeiten des Abendmahls für Katholiken und der Eucharistie für Protestanten nach. Zukünftig solle der Priester im Einzelfall beurteilen, ob „der Glaube der katholischen Kirche“ geteilt wird, wird Kardinal Marx, der Vorsitzende der Bischofskonferenz zitiert.

Ökumene ist in Bremen oftmals Freundschaft, ist Kanzeltausch, sind regelmäßige Treffen von Mitgliedern unterschiedlicher Gemeinden, ist der Weltgebetstag, ist ein Aufeinanderzugehen wie bei Zuflucht in Horn, dem ökumenischen Verein für Arbeit mit Ausländern und Geflüchteten, dem 25 Bremer christliche Kirchengemeinden angehören.