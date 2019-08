Die Autorin Martha Bull mit ihrem Krimi. In dem sie Spannung, interessante Charaktere und viel Lokalkolorit vereint. (Roland Scheitz)

Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgebracht. Es geht das Gerücht um, dass im Bremer Steintor ein Bordell entstehen soll. Mitten im Wohnviertel! Noch dazu soll ein wertvoller Baum gefällt werden. Wer jetzt vor Schreck die Zeitung fallen lässt, darf aufatmen. All das entstammt der Fantasie der Bremer Autorin Martha Bull, die sich aber von aktuellen Lokalthemen hat inspirieren lassen, wie sie betont. Ihr Ende Juli erschienener Krimi „Ein Haus. Ein Brief. Ein Mord.“ hat nicht nur einen neuen Fall auf Lager, der Leserinnen und Leser wieder durch ganz Bremen führt, sondern auch eine neue Hauptfigur. Sechs Bände lang ließ sie Frau Friese auf Verbrecherjagd gehen. Damit ist nun Schluss. Ihre „Neue“ hat mit der Vorgängerin dennoch drei Dinge gemein: Beide wohnen in Bremen, sind Singles und geraten gerne mal in kriminelle Machenschaften.

„Frau Friese war einfach zu Ende erzählt“, sagt Martha Bull. „Außerdem hatte ich Lust, mich auf eine neue Figur einzulassen. Dörthe Petersen ist eine Frau, die voll im Leben steht. Sie ist etwas frecher und politischer als Waltraud Friese.“ Zu Hause ist ihre Protagonistin im Steintor, in der Prangenstraße um genau zu sein. Sie ist Künstlerin und um ihre Malerei zu finanzieren, verdient sie sich ein Zubrot mit verschiedenen Putzstellen. Darunter eine bei dem stadtbekannten Bremer Bauunternehmer Rauschenbach, der am Osterdeich wohnt. Als sie diesen eines Tages tot in seinem Arbeitszimmer vorfindet, gehört sie schnell zum Kreis der Hauptverdächtigen. Denn als Mitglied einer Bürgerinitiative kämpft sie gegen ein von Rauschenbach angeblich geplantes Bordell in der Berliner Straße. Für den Bau soll die mächtige Platane auf dem beliebten Rondell in der Mitte der Straße – im Buch „Platanenring“ genannt – weichen. Petersen soll sensible Baupläne unterschlagen und an die Bürgerinitiative weitergereicht haben. Sie hatte also einen Grund und noch dazu den Haustürschlüssel. Doch es gibt weitere Verdächtige. Darunter ihre beste Freundin Marlies, die ein undurchsichtiges Spiel treibt und die heimliche Geliebte von Rauschenbach war. Wem kann Petersen überhaupt noch vertrauen?

„Es gibt Leute, die wollen ihr den Mord und auch den vorangegangenen Einbruch in die Schuhe schieben“, erzählt Bull. „Deshalb ist sie natürlich sehr daran interessiert, dass der Fall gelöst wird. Sie ermittelt aber nicht im klassischen Sinne, sondern gerät eher in Situationen, die zur Aufklärung beitragen.“ Die Krimiautorin interessiert an einer Geschichte weniger der Plot als vielmehr, wie sich die Figuren verhalten. Was macht es mit den Menschen, wenn sie plötzlich am Pranger stehen? Wie reagieren sie und ihr Umfeld? Das seien Fragen, die sie spannend findet, erklärt sie. Und die sich erst im Laufe der Handlung beantworten. Denn wenn Martha Bull anfängt zu schreiben, weiß sie noch nicht, wie die Story ausgeht „Die Ideen fliegen mir meist zu. Ich plane zwar ein Grundgerüst, vieles findet sich dann aber erst beim Schreiben.“ So könne eine Randfigur zum Beispiel irgendwann eine wichtige Rolle spielen. Für sie selbst sei das ein spannender Prozess.

Die 70-Jährige, die in Peterswerder wohnt, kommt gebürtig aus Bonn. Sie studierte Geschichte, Deutsch und Politik in Bonn und Marburg. Für ihr zweites Staatsexamen zog sie nach Berlin. 1979 kam sie nach Bremen. Sie gründete mit anderen Lehrern und Pädagogen das Institut für Erwachsenenbildung (IfE) und 1997 die Kinderbibliothek in der Horner Straße, für die sie noch immer ehrenamtlich tätig ist. Schreiben tut sie schon seit Kindertagen gern. Bereits als Zehnjährige dachte sie sich Gedichte und Märchen aus.

Für ihr erstes Buch fand sie erst im Alter von 57 Jahren Zeit. Kein Krimi, sondern ein Jugendroman mit dem Titel „Videobotschaft“, der 2007 erschien. „Das Buch wurde von einem kleinen Verlag aus Dessau herausgegeben. Nicht besonders erfolgreich und reich bin ich auch nicht geworden“, sagt die Autorin schmunzelnd, „ dafür habe ich eine Menge positives Feedback erhalten und war mir anschließend sicher, dass ich schreiben kann.“

Mit Frau Friese landete sie dann 2013 einen Erfolgstreffer und machte das, wogegen sie sich anfangs sperrte: Sie schrieb Fortsetzungen. Das sei eigentlich nicht geplant gewesen, sagt Bull, aber es habe Spaß gemacht, die Figur weiterzuentwickeln. Vorstellen könne sie sich das ebenfalls für ihren neuen Bremenkrimi. „Ich muss eine Person erst einmal besser kennenlernen. Am Anfang habe ich richtig gefremdelt mit Dörthe. Jetzt ist sie mir schon sehr vertraut.“ Geschichten im Kopf habe sie jedenfalls noch viele. Meist fangen bei ihr im Herbst die Finger an zu kribbeln. Die Chancen stehen also gut für eine Fortsetzung.

Wer mit Dörthe Petersen Bekanntschaft schließen möchte, kann das auf der Premierenlesung tun. Sie findet am Montag, 19. August, um 18 Uhr in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, statt. Eine weitere Lesung ist am Freitag, 30. August, 19 Uhr, im Rahmen der Bremer Literaturnacht in der Blumenthaler Bücherstube, Landrat-Christians-Straße 140.

Weitere Informationen

„Ein Haus. Ein Brief. Ein Mord.“ ist im Kellner Verlag erschienen und kostet 12,90 Euro.