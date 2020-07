Vorsitzender Hans-Jochen Pönitz vor der Tafel des neun Hektar großen Geländes. (PETRA STUBBE)

Frösche quaken auf den Seerosenblättern. Blätter der Linden, Eichen und Robinien rascheln im Wind. Wildblumen auf den Wiesen locken Bienen an. Der Achterdiekpark ist ein Kleinod in Oberneuland, umgeben von Feldern, einem alt eingessenen Stadtviertel um die Stadtländerstraße, Feldmannstraße und einem neueren Wohngebiet an der Lisa-Keßler-Straße.

Alles könnte so schön und idyllisch sein, wären da nicht die Arbeit und die Kosten, ohne die der Park nicht instand zu halten ist. Um das rund neun Hektar große Areal kümmert sich der Verein Achterdiekpark, eine Privatinitiative, die von kleineren Sponsoren und rund 80 bis 90 Familien in der Umgebung mitgetragen wird. Sie wohnen zum großen Teil in der nächsten Nachbarschaft. 50 Euro kostet der Jahresbeitrag, also etwa vier Euro monatlich.

Unter den Mitgliedern gibt es allerdings kaum junge Leute. „Langjährige Mitglieder sterben weg, neue kommen kaum hinzu“, sorgt sich Vorsitzender Hans-Jochen Pönitz um die künftige finanzielle Sicherheit. Die Hoffnung, mit der Bebauung des Büroparks in den vergangenen Jahren auf einer Fläche von 35 000 Quadratmetern mit rund 200 Wohneinheiten, neue Mitglieder zu gewinnen, habe sich leider noch nicht erfüllt, erzählt er. Ganze zwei neue Anmeldungen habe der Verein hinzugewonnen.

Pönitz hatte ein derartiges Resultat befürchtet. Eine Werbeaktion vor sechs Jahren im Seerosenpark mit 120 Briefen hatte dem Verein gerade mal vier Neuanmeldungen eingebracht.

Dabei sei der Park zunehmend gut besucht. Nicht nur von Spaziergängern und Hundebesitzern auf Gassi-Runde. „Zu Corona-Zeiten waren die Wege und der Spielplatz sehr gut besucht“, erzählt Pönitz. „Doch die Leute haben in der Corona-Krise gerade andere Sorgen als uns zu helfen“, vermutet der Vereinsvorsitzende, der als Marktberater für eine spanische Getreidefirma die Wirtschaft im Blick hat. Für Viele sei es auch schlicht nicht vorstellbar, wie viel Arbeit und Geld stetig in einen Park gesteckt werden müsse.

Neben dem wöchentlichen Müllausleeren, Pflanzaktionen und der Pflege der Teiche stehen zahlreiche Arbeitseinsätze mit Leiter, Schere und Säge an älteren Baum- und Buschbeständen an. Dieses Durchforsten der Gehölze ist für die Bestandserhaltung notwendig. Alte Bäume müssen abgeholzt, Sichtachsen freigeschnitten werden. Das anschließende Schreddern gehört dazu.

Pönitz weiß, wovon er spricht. Die Gründungsmitglieder, ehemals ein Arbeitskreis aus etwa zehn Familien, hauptsächlich aus der Nachbarschaft des Geländes, hat sich in den Anfängen eigenhändig an das Anlegen des Parks gemacht. 1976 nannte sich der Verein noch die „Vereinigung zum Schutz des ehemaligen Tierparkgeländes“. Vor 44 Jahren befand sich dort, wo sich heute das Naherholungsgebiet erstreckt, ein insolvent gegangener Tierpark, mit verrotteten Bauelementen, Holzteilen, Käfig- und Zaunresten.

Auf dem Weg zum Aktenschrank mit Aufzeichnungen und Artikeln zur Geschichte des Parks drückt der 88-Jährige eine Hand in sein Kreuz. „Das kommt von den Schuftereien damals“, winkt er lachend ab.

An zahlreichen Wochenenden im Herbst trafen sich die ersten Vereinsmitglieder anfangs Sonnabend für Sonnabend, ausgerüstet mit Spaten, Schaufel und Schubkarren, um den Unrat zu beseitigen, um mit Beton verankerte Zäune abzureißen und um in Badehose Holz aus den Teichen zu fischen. „Eine ganz schöne Plackerei war das“, erinnert sich Pönitz. „Die Frauen haben Hackepeterbrötchen geschmiert und wir waren am Arbeiten.“

Immer mal wieder flossen Gelder für die Anlage des Parks. Für die Entrümpelung der Teiche stellte die Umweltbehörde der Bürgerinitiative einen stattlichen Betrag zur Verfügung. 1983 wurde der Park durch das Parlament öffentlich anerkannt. Das Liegenschaftsamt spendierte eine dritte Zuwegung über die Hermann-Frese-Straße. Doch der größte Topf für die Finanzierung öffnete sich 1993, als der Achterdiekpark zum ersten Mal an der Bürgerpark-Tombola beteiligt wurde. Regelmäßig fließen seither fünfstellige Summen. Sie waren dringend notwendig für die Sanierung des Wegenetzes und andere große Anschaffungen für den Spielplatz.

Finanzspritzen kommen von einem weiteren Sponsor, der Sparkasse Bremen. Manchmal bitten auch Jubilare anstelle von Geschenken um eine Spende für den Park. Für den Verein sind dies willkommene Hilfen, doch unterhalten lässt sich die Anlage damit nicht. Allein für die Pflege bewegen sich die laufenden Kosten auf 15 000 Euro jährlich. „Zum Glück haben wir die Wege im vergangenen Jahr saniert“, sagt Pönitz mit Blick darauf, dass die Bürgerpark-Tombola aufgrund der Corona-Krise abgebrochen werden musste.

Wie sich nun das nächste größere Projekt finanzieren lässt, weiß er noch nicht. Eine neue Rutsche für den Kinderspielplatz steht an. Kosten: Rund 15 000 bis 20 000 Euro – eine Summe, die zu den laufenden Reparaturkosten an den Spielgeräten kommt. Beim Trampolin etwa, das oft auch von Erwachsenen benutzt wird, waren es 7000 Euro.

Ohne Förderer und neue Vereinsmitglieder sieht Hans-Jochen Pönitz die Zukunft mit Sorge. Der Spielplatz sei immer gut besucht. Familien mit Kindern nutzen ihn oft als Ausflugsziel. „Es sind ja auch alle herzlich willkommen“, betont der Vereinsvorsitzende. „Nur müssen sie auch etwas tun“, fordert er. „Ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht.“

Weitere Informationen

Kontakt und Anmeldungen zum Verein Achterdiekpark beim Vereinsvorsitzenden: Hans-Jochen Pönitz, Telefon 251078 oder E-Mail an j.poenitz@dasca.com.