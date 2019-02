Rica Poppe und Babette Ehlers vor ihrem Koffer im Gespräch mit einem Gemeindemitglied in der St.-Michaelis-Kirche. (Roland Scheitz)

Babette Ehlers und Rica Poppe öffnen in der Michaelis-Kirche ihren alten, grauen Koffer und fördern die Schätze, die er birgt, zu Tage. Schätze, mit denen sich Erinnerungen verbinden, wie der alte, schon etwas abgewetzte Teddy, die Zündholzbriefchen mit dem Motiv der Strandlust Vegesack, aber auch ein silbernes Zigarettenetui mit leichter Patina, aus dem alte Fotografien zum Vorschein kommen, ein Blechvögelchen, das sich aufziehen lässt oder Stroh zum Basteln von Sternen. Oder das grüne Telefon mit einer Wählscheibe und die Lampions, mit denen früher Laterne gelaufen wurde. Oder, oder, oder ...

All diese antiquierten Dinge, die es teilweise gar nicht mehr gibt, können Bruchstücke einer Biografie sein und sie können an Demenz erkrankten Menschen helfen, sich zumindest ein Stück weit zurückzuerinnern. Studien besagen, dass in der alternden Gesellschaft Deutschlands schon bald Millionen an der tückischen Krankheit leiden werden, die nach und nach die Persönlichkeit der betroffenen Menschen auslöscht. Ein Großteil der demenziell Erkrankten wird, meistens von der Ehepartnerin oder dem Ehepartner, zu Hause gepflegt. Ein unbarmherziger Kraftakt, der bis zur Selbstaufgabe und in die totale Isolation führen kann. Vom Kampf gegen die Windmühlenflügel der Bürokratie erst gar nicht zu reden.

Und genau hier setzt das Konzept des Kulturateliers „Freiraum“ für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen an, der Name ist Programm. Die diplomierte Kirchenmusikerin und Kulturgeragogin Babette Ehlers und die studierte Gerontologin Rica Poppe haben es entwickelt. Kennengelernt haben sich die beiden in der Fachstelle Alter im Forum Kirche, wo sie gemeinsame Projekte angeboten haben. Nicht von ungefähr werden kreative Konzepte wie ihres von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) gefördert. Ziel ist es, den demenziell Erkrankten und den Pflegenden ein vielfältiges Angebot für kulturelle und soziale Teilhabe zu offerieren. So können sich die pflegenden Familienangehörigen untereinander austauschen oder einfach einmal durchatmen. „Unser Ziel ist es aber auch, die Beziehung zwischen Erkranktem und Pflegendem zueinander zu stärken, ihnen zu ermöglichen, sich wieder ein Stück aneinander freuen zu können und neue Energie zu tanken“, betont Rica Poppe. Die Teilnahme ist wie bei so vielen kirchlichen Angeboten im sozialen Bereich kostenlos.

Spannende Biografie-Arbeit

Los geht’s am Donnerstag, 7. Februar, von 9 bis 12 Uhr im Begegnungszentrum der St.-Michaelis-St. Stephani-Gemeinde, Doventor­steinweg 51. Die Initiatorinnen bitten um Voranmeldung, da das Angebot für maximal 16 Teilnehmende gedacht ist. Während Rica Poppe sich in ihrem Studium in Vechta mit der Wissenschaft vom Altern auseinandersetzte, hat Babette Ehlers einen Weiterbildungsstudiengang zur Kulturgeragogin in Münster absolviert. Für sie war die Biografie-Arbeit das besonders Spannende daran. „Jeder Mensch hat eine ganz eigene, besondere Geschichte zu erzählen“, ist sie überzeugt. „Und dann werden sich plötzlich die Menschen bewusst: Du bist etwas. Wenn sie diese positiven Momente erleben können, dann werden sie plötzlich ganz groß“, beschreibt die Kirchenmusikerin den Stolz der Teilnehmenden.

Besonders gern erinnert sie sich an ein Projekt zurück, das sie ganz besonders berührt hat: Gemeinsam mit einer Gruppe erarbeitete sie einen musikalischen Adventskalender. Jede und jeder sollte sein Lieblings-Weihnachtslied dazu beitragen und die dazugehörige Geschichte erzählen. „Da gab es beispielsweise die Geschichte, an Heiligabend ein verschneites Feld zu durchwandern und dazu wurde ‚Weißt Du, wie viel Sternlein stehen’ gesungen, da kam schon ein Gänsehautgefühl auf“, erzählt Babette Ehlers.

Überhaupt das Singen. Da kennt sich die Kirchenmusikerin natürlich bestens aus, die auch privat im Kirchenchor singt. Singen, das haben unsere Nachbarn in Skandinavien und im Baltikum uns vorgelebt, hat etwas Befreiendes und Fröhliches. Und beim Liedersingen kommen darüber hinaus noch Erinnerungen zurück, auch bei demenziell Erkrankten, bei denen oft das Kurzzeitgedächtnis besonders in Mitleidenschaft gezogen ist. Es ginge vor allem darum, die positiven Erinnerungen zurück ins Gedächtnis zu holen, unterstreicht Rica Poppe. Und das Singen tut beiden Seiten gut, dem erkrankten Partner und dem Pflegenden. Ähnlich verhält es sich mit dem Malen von Bildern, in denen sich die eigene Gefühlswelt abbilden lässt. „Da sind richtige Künstler dabei“, betont Babette Ehlers. Es soll aber auch gebastelt und geknetet werden. Im besten Sinne sollen die Erkrankten mit allen Sinnen ganzheitlich angeregt werden. Für das Atelier „Freiraum“ stehen in der zweiten Etage des Begegnungszentrums zwei große, schöne Räume zur Verfügung.

Weitere Informationen

Die erste Ausgabe des Kulturateliers Freiraum wird am Donnerstag, 7. Februar, 9 bis 12 Uhr, im Begegnungszentrum St. Michaelis – St.

Stephani, Doventorsteinweg 51, veranstaltet. Um Anmeldung wird gebeten entweder bei

Babette Ehlers unter b.ehlers@kirche-bremen.de oder Rica Poppe, Telefon 346 15 12 oder rica.poppe@kirche-bremen.de.