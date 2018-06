„Es ist ein total spannendes ­Thema“, betont Anja Lohse den Einfall, „wir verstehen uns nämlich als Stimme der ­Familien in Bremen.“

Doch anstatt einfach nur das Projekt ­„Alles Familie!“ der Jugendbibliothek München für die Ausstellung, die vom 12. bis zum 24. Juni im Citylab im Lloydhof gezeigt wird, eins zu eins zu übernehmen, wollten Anja Lohse und ihr Organisationsteam ein umfangreiches Rahmenprogramm erstellen. „Uns ist wichtig, den vielen unterschiedlichen Familienformen in Bremen eine Plattform zu bieten, auf der sich Familien, Alleinerziehende und Experten auf Augenhöhe begegnen und sich miteinander austauschen können“, sagt Mitorganisatorin Barbara ­Peper.

Die Gesellschaft hat sich in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren erheblich verändert – und dieser Wandel betrifft in erster Linie Familien. War das Bild einer Familie früher eine Vater-Mutter-Kind-Konstellation, gibt es mittlerweile ganz viele unterschiedliche Formen des Zusammenlebens. Ob Patchwork-, Regenbogen- oder „Ein-Eltern“-Familie – die (vermeintlich) klassische Form einer Familie ist nicht mehr das einzig denkbare Modell. „Es haben sich zahlreiche neue Formen entwickelt“, erläutert Anja Lohse, „und denen wollen wir durch diese Ausstellung ein Gesicht geben.“

Nicht nur „Mama, Papa, Kind“

Auf dem Ansgariikirchhof läuft nachmittags die Veranstaltungsreihe „3x5 – drei Fragen in fünf Minuten“. Das Prinzip dabei: Fachleute, Besucherinnen und Besucher reden dabei nicht über, sondern miteinander. Und damit sind eben nicht nur die klassischen „Mama-Papa-Kind“-Familien gemeint. Während der laufenden Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher beispielsweise an Workshops des Rat-und-Tat-Zentrums aus dem Ostertor über soge­nannte Regenbogenfamilien, also Mütterpaaren mit Töchtern und Väterpaaren mit Söhnen, teilnehmen (Dienstag, 13. Juni, 15 Uhr, Montag, 19. Juni, 15 Uhr). Außerdem bietet das Team der Frühberatungsstelle des Familien-Ladens der DRK-Kreisverbands (werdenden) Eltern, Großeltern, Pädagogen und allen anderen Interessierten die Gelegenheit, die Räume in der Ansgaritorstraße 9 kennenzulernen (offener Eltern-Kind-Treff ist Montag, 12. und 19. Juni, jeweils 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 22. Juni, 14 bis 18 Uhr). An gleicher Stelle erhalten Eltern von Kleinstkindern im „Baby-Treff“ außerdem die Möglichkeit, kostenlos an einer Hebammen-Sprechstunde teilzunehmen (Freitag, 16. und 23. Juni, von 10 bis 12 Uhr).

Bettina Gaue von der Arbeitnehmerkammer spricht am Freitag, 16. Juni, um 11 Uhr im Laborraum des Citylabs über Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld, ihre Kollegin Esther Schröder am Donnerstag, 15. Juni, um 10 Uhr ebenfalls dort unter dem Titel „Alleinerziehend – eine normale Familienform vor besonderen Herausforderungen“. Als weiterer Kooperationspartner bietet beispielsweise die Kunsthalle eine Führung an (Montag, 12. Juni, 17 Uhr), die Initiative „Bedingungsloses Grundeinkommen“ erörtert die Frage „Wie wollen wir morgen leben?“ (Dienstag, 20. Juni, 17.30 Uhr), und Mitarbeiter der Stadtbibliothek laden zu Lesungen und Bilderbuchkino für Kinder zwischen einem und zwölf Jahren ein.

Das interkulturelle Kinderbuchprojekt „Eene meene Miste“ läuft gleich an mehreren Terminen und lädt zum Entdecken der vielfältigen Erlebniswelten in Kinderbüchern ein. Und auch die Kinder kommen während der Wanderausstellung selbstverständlich nicht zu kurz: Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. Juni, 11 bis 18 Uhr, wird auf dem Ansgarikirchhof das Kinderfest „Hits4Kids“ ausgerichtet.

Die Wanderausstellung „Alles Familie!“ wird am Montag, 12. Juni, um 16 Uhr im Citylab im Lloydhof eröffnet und kann bis Sonnabend, 24. Juni, zu den Öffnungszeiten (montags bis freitags, 14 bis 18 Uhr, sonnabends, 11 bis 14 Uhr, sonntags, 13 bis 17 Uhr) bei freiem Eintritt besucht werden. Das komplette Begleitprogramm steht im Internet auf der Seite www.familiennetz-bremen.de zum Download bereit.

„Wir verstehen uns als Stimme der Familien in Bremen.“ Anja Lohse