Vom alten Rotkäppchen-Gebäude stehen nur noch die Grundmauern. (Jenny Häusler)

Steintor. Innen war es mit den vielen Bildern und Accessoires an den Wänden gemütlich und im Wintergarten auch an trüben Tagen lichtdurchflutet – die Gaststätte Rotkäppchen hatte sich zu einer Institution im Bremer Viertel entwickelt. Doch seit dem ersten April 2018 ist das Lokal an der Kreuzung von Am Dobben und Humboldtstraße geschlossen.

„Wir waren uns mit der Baubehörde einig, dass ein neues Gebäude entstehen soll“, sagt Gastronom und Unternehmer Reza Najmehchi, der das Lokal künftig betreiben wird, „denn das alte Gebäude war ziemlicher Schrott, es wurde nach dem Krieg in Billigbauweise unter Verwendung von viel Pappe zusammengebaut, und die sanitären Anlagen entsprachen nicht mehr dem heutigen Standard.“

Das erste Rotkäppchen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Bremer Ehepaar Ilse und Heinz Triebel gegründet. Später gab es wechselnde Betreiber, zeitweise wurden das Lokal Medoc in der Friesenstraße und das Rotkäppchen von denselben Wirtinnen geführt. Zuletzt leitete seit 2006 Karen Piel-Marxcors das Rotkäppchen. Doch die frühere Pächterin wollte den Mietvertrag nicht verlängern, sodass nun Reza Najmehchi allein den Laden übernimmt.

Derzeit stehen vom einstigen Rotkäppchen nur noch die Grundmauern, doch das gesamte Gebäude soll weg. „Uns fehlt noch die schriftliche Genehmigung der Behörde, dann kann der Neubau losgehen“, sagt Reza Najmehchi, der das Lokal unter demselben Namen weiterlaufen lassen will, und das noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen soll. „Es wird mit dem Bauen relativ schnell gehen, da im Gebäude keine Wohnungen entstehen werden“, sagt Reza Najmehchi, „und das Rotkäppchen wird in neuem Glanz erstehen, mit einer feinen und guten Küche.“

Reza Najmehchi, gebürtiger Iraner, der früher das Restaurant El Mundo in Walle betrieben hat, lebt seit 1968 in Bremen. „Ich fühle mich eher als Bremer denn als Deutscher“, sagt er, der durch die tägliche Lektüre des WESER KURIER sein Deutsch erheblich verbessern konnte, wie er sagt. Er wolle für eine interessante internationale Küche mit vielen leckeren, hausgemachten Speisen sorgen. „Wir werden jeden Gast so gut behandeln, dass wir ihn möglichst als unseren Stammkunden gewinnen – im neuen Rotkäppchen werden ganz neue Seiten aufgeschlagen.“

Reza Najmehchis neues Lokal liegt in einer belebten Ecke des Viertels und soll Kapazität für 80 bis 100 Gäste haben. Bereits das vorherige Rotkäppchen war nicht nur abends, sondern auch vormittags und mittags besucht, allerdings wurde von der früheren Betreiberin das Frühstücksangebot in der letzten Zeit eingestellt.

Das Rotkäppchen, das von dem Mädchen aus Grimms Märchen seinen Namen erhielt, wird also ein neues Gewand tragen. „Das ist eine schöne Herausforderung, auf die ich mich schon sehr freue“, sagt Reza Najmehchi.