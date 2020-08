Autor und freie Journalist Tim Pröser liest aus seinem Buch „Jan Fedder. Unsterblich“. (FR)

„Was bleibt von einem Menschen? Seine Knochen. Und seine Geschichten.“ So dachte Jan Fedder über das Ende. Und tatsächlich, seine Geschichten sind geblieben. Sie sind in der vom Schauspieler selbst autorisierten Biografie „Jan Fedder. Unsterblich“ verewigt. Aufgeschrieben hat sie Tim Pröse. Ein ganzes Jahr lang begleitete er Jan Fedder bei der gemeinsamen Arbeit an dessen Biografie, die es innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Für seine zwei Lesungen in Bremen hat er eine Location gefunden, die dem „Großstadtrevier“-Star sicher gefallen hätte.

Herr Pröse, Sie haben den Schauspieler, der am 31. Dezember 2019 verstarb, in seinem letzten Lebensjahr begleitet. Im April dieses Jahres erschien Ihre Biografie „Jan Fedder. Unsterblich“. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Tim Pröser: Wir kannten uns seit zehn Jahren. Ich habe ihn damals zusammen mit seinen Schauspielkollegen von „Das Boot“ in die Bavaria Filmstadt in der Nähe von München eingeladen. Dort steht die Original-Kulisse. Jan Fedder spielte in dem Film den Bootsmaat ­Pilgrim. Eine Rolle, an die er immer mit Stolz zurückdachte. Als er damals in München vor seiner alten Filmkoje stand, hat ihn das tief bewegt. Ende 2018 rief er mich dann an und fragte, ob ich seine Biografie schreiben wolle. Obwohl wir nicht wussten, dass wir nur ein Jahr hatten, schien er es irgendwie gespürt zu haben, dass nicht mehr viel Zeit blieb.

Wir haben uns zwölf Mal getroffen und Jan Fedder hat mir erlaubt, alles zu fragen, was ich wollte. Und natürlich hat er auch das erzählt, was ihm selbst auf der Seele lag. Ich durfte ihn zu Hause besuchen, in seiner Wohnung im Stadtteil St. Pauli nah der Reeperbahn, die wie eine gemütliche Kneipe ausstaffiert war, gespickt mit Relikten aus seinem Leben. Jan Fedder war ein leidenschaftlicher Sammler. Da fanden sich zum Beispiel der Aschenbecher von Helmut Schmidt nebst seiner Prinz-Heinrich-Mütze, Curd Jürgens Toupet und eine Boxershorts von Tim Mälzer. Alles Menschen, die ihm viel bedeuteten. Mir wurde quasi eine Schatzkammer geöffnet. Außerdem haben wir uns auf seinem Bauernhof in Schleswig-Holstein getroffen und am Filmset. Ich habe aber nicht nur mit ihm gesprochen, sondern auch mit seiner Witwe Marion und mit seinem Umfeld, engen Freunden, Weggefährten und dem Team vom Großstadtrevier.

Als einen Menschen, der sich nicht verbiegen lässt. Er war ein norddeutsches Original und Charakterkopf. Jan Fedder hat in seinem Leben aus dem Vollen geschöpft, aber nie das Menschliche aus den Augen verloren.

Ich kann mich an eine Szene erinnern, da bekomme ich heute noch eine Gänsehaut. Wir saßen in seiner Küche, die recht bürgerlich eingerichtet war. Auf der Fensterbank stand ein beleuchtbares Plastik-Kreuz, eines, wie man es oft zu Weihnachten in den Fenstern vor sich hinblinken sieht. Nur war der Jahreswechsel längst vorbei. Ich habe Jan dann nach der Bedeutung dieses Kreuzes gefragt und er antwortete: „Wenn ich einen schönen Tag hatte, setze ich mich vor dieses Kreuz und danke dem lieben Gott dafür.“ Jan Fedder war ein gläubiger Mensch und hat oft gebetet. Er wuchs im christlichen Glauben auf und sang als Kind im Kirchenchor des Hamburger Michel.

Was die wenigsten wussten, Jan Fedder hatte das Angebot vom ZDF, die Nachfolge von Siegfried Rauch als Traumschiff-Kapitän anzutreten. Er hat zwar sehr mit sich gerungen, dann aber abgelehnt, weil er nicht auf diese Rolle festgelegt werden wollte.

Für mich war das vor allem ein kostbares Geschenk des Vertrauens. Dass er mich dort hinein gelassen hat, in diese intimen Ecken seines Lebens, ist ein wunderbares Glück. Außerdem danke ich ihm von ganzem Herzen, denn ohne ihn hätte ich keinen Bestseller geschrieben.

Vollkommen! Er hat voller Stolz von sich gesagt, dass er der letzte Volksschauspieler sei. Sein Geheimnis war seine Glaubwürdigkeit, und die war nicht nur gespielt. Jan Fedder erreichte den Mann auf der Straße, weil er selbst auf der Straße aufgewachsen war. Er war ein echtes Kind vom Kiez. Sein Vater besaß auf St. Pauli eine Kneipe, dort hat Jan die Menschen studiert. Das Publikum liebt ihn bis heute, gerade weil er Ecken und Kanten zeigte. Gleichzeitig bewies er immer wieder, was für ein großes Herz er hatte.

Ich konnte ihm einige Schlüsselpassagen vorlesen und er hat mir sein Einverständnis gegeben. Mir war wichtig, dass er nicht nur mit dem Inhalt zufrieden war, sondern auch, dass ich den richtigen Ton getroffen habe. Er starb dann zehn Tage, nachdem er das fertige Manuskript bekommen hatte.

Die Beschreibung seiner Wohnung ist mein persönliches Lieblingskapitel. Ich nehme die Leserinnen und Leser an die Hand und führe sie durch Jan Fedders Privatmuseum mit all den Souvenirs und Anekdoten seines Lebens. Das ist für mich auch zugleich die intimste Stelle des Buches.

Als Hamburger hätte er bestimmt geantwortet: „Muss das denn in Bremen sein?“ Spaß beiseite. Die Location hätte ihm ganz sicher gefallen. Falls er von oben zuguckt, stimmt er wahrscheinlich „Sail away“ an und kichert in sich hinein.

Zur Person

Tim Pröser

wurde 1970 in Essen geboren, ist Autor und freie Journalist und lebt in München. Er studierte Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie, war Chefreporter der Münchner Abendzeitung und Redakteur beim Focus.

Weitere Informationen

„Ein Abend für Jan Fedder“: Lesung mit Tim Pröse am Freitag, 28. August, um 18 Uhr auf der Alexander von Humboldt, Anleger, Schlachte 1a. Begleitet wird der Autor von Jonny Glut auf dem Schifferklavier. Die Karten kosten 18 Euro und sind per E-Mail an info@alex-das-schiff.de erhältlich. Zur Info: Die Lesung am 29. August ist bereits ausverkauft.