Die Europaflagge wird am 25. Februar wieder in der Bremer Altstadt zu sehen sein, bei der Kundgebung von Pulse of Europe. (Frank Thomas Koch)

Einer wie er ist wirklich ein „Ragazzo dell‘Europa“, wie ihn Gianna Nannini besungen hat. Angelo Papasidero hat ein Jahr in Spanien gelebt, ein Jahr in London und ein Jahr in Paris, das er so sehr liebt. „Die Lebensqualität ist unvergleichlich, und die vielen verschiedenen, multikulturellen und multiethnischen Einflüsse sind besonders spannend“, schwärmt der junge Kalabrese von der Weltstadt an der Seine, in der er als Au-pair gearbeitet und sein Fernstudium betrieben hat.

Mit all seiner gelebten, europäischen Erfahrung ist der Sänger mit seinen Liedern eine gute Wahl in den Augen der Gruppe „Pulse of Europe“, die am Sonntag, 25. Februar, um 14 Uhr auf dem Marktplatz einmal mehr versucht, mit lokalen Aktionen den Zusammenhalt in Europa zu stärken.

Die unabhängige und überparteiliche Bürgerinitiative nimmt jedes Mal die Wahlen in einem europäischen Land zum Anlass, um für Europa zu demonstrieren, wie die Europa-Aktivistin Brita Heitmann erläutert. Dieses Mal steht Italien im Mittelpunkt, denn am 4. März sind dort Parlamentswahlen. Junge Italiener, wie Angelo Papasidero und der mit ihm befreundete Sprachlehrer Paolo Correnti geben ein europapolitisches Statement vor dem Hintergrund der italienischen Parlamentswahlen ab.

Immerhin leben in Bremen mehrere tausend Italiener, darunter auch viele junge Leute. Und das hat seinen Grund: Die Jugendarbeitslosigkeit liege in seinem Heimatland bei über 50 Prozent, berichtet Angelo Papasidero. Auch deswegen werden der Fünf-Sterne-Bewegung, die der Komiker Beppe Grillo gegründet hat, in den Umfragen mehr als 30 Prozent vorausgesagt.

Eigentlich war es Angelo Papasideros Ziel, noch viel mehr von Europa kennenzulernen: „Ich hatte den Plan, jedes Jahr in einem anderen europäischen Land zu leben und die jeweilige Sprache zu lernen, bis ich 30 bin.“ Doch nun lebt der junge Kalabrese schon seit dreieinhalb Jahren als Sprachlehrer und Dozent in Bremen, in der Bismarckstraße. „Ich bin glücklich hier, auch wenn die Sommer gewöhnungsbedürftig sind“, sagt der begabte Cantautore (Sänger und Liedermacher).

Seit acht Jahren schreibt und komponiert Angelo Papasidero seine eigenen Lieder, die sich kritisch mit der Gegenwart und der Vergangenheit auseinandersetzen. „Baracca 31“ handelt von einem Kind in einem Konzentrationslager. Er singt auch gegen häusliche Gewalt und für soziale Gerechtigkeit, aber nicht von Illusionen. Dafür seien die Zeiten zu ernst.

Skeptisch ist auch der Wahlbremer Paolo Correnti. „Die populistischen Parteien in Italien suchen einen Sündenbock als Verantwortlichen für ,die vielen Probleme‘ in unserem Land“, sagt er. „Europa und die Einwanderung sind natürlich die beliebtesten Themen dieser Parteien.“ Es sei eine schwierige und entscheidende Zeit für Italien. Die Parteien bekämpften einander mit vielen Worten, doch es stünden kaum Ideen dahinter. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die sich größtenteils aus den Spenden ihrer Mitglieder selbst finanziert, schließt eine Koalition mit anderen Parteien aus. Das macht sie in den Augen mancher anderen Regierung zu einem unkalkulierbaren Risiko.

„Es trifft nicht zu, dass wir aus der Europäischen Union austreten wollen. Wir wollen sie nur verbessern“ sagt Angelo Papasidero. „Denn wir denken, dass die EU, so wie sie heute besteht, nicht mehr viel mit der Grundidee Europas in den 1970er-Jahren zu tun hat. Eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion, das reicht nicht. Es muss doch darum gehen, solidarisch füreinander einzustehen.“ Der Einfluss der Lobbyisten auf Europa sei zu stark.

Auch die Poetry-Slammerin Janina Mau wird zur Eröffnung von „Pulse of Europe“ fragen, ob Europa nicht mehr ist als Politik und Binnenmarkt – nämlich ein historischer und kultureller Raum. Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ sind überzeugt davon, dass die Mehrzahl der Menschen an die Grundidee der Europäischen Union und ihre Reformierbarkeit und Weiterentwicklung glaubt. „Wir nehmen Misstrauen ernst und wollen berechtigte Kritik zur Grundlage einer Reform der Europäischen Union machen“, schreibt die Bürgerinitiative.

Viele Italiener fühlen sich indes immer wieder von Europa allein gelassen, besonders, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht, da sind sich die beiden Landsleute einig, die bei der Demo auf dem Marktplatz zu Wort kommen werden. Schließlich heizten die Waffendeals der USA und vieler europäischer Staaten, auch Italiens, erst die Bürgerkriege überall auf der Welt an, gibt Angelo Papasidero zu bedenken. Das sei scheinheilig. Er selbst gehört seit fünf Jahren als Aktivist der Graswurzelbewegung an, die sich die direkte Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat. Besonders die zahlreichen jungen Mitglieder haben sich inzwischen von Beppe Grillo emanzipiert und lehnen für sich die Bezeichnung „Grillini“ ab: „Wir sind Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung“, betont Papasidero. Charismatischer Frontmann ist inzwischen der 31-jährige Luigi di Maio, der mehrheitlich das Vertrauen seiner jungen Wähler besitzt.

Die Blaupause für den in Europa und in den USA um sich greifenden Populismus hat indes Silvio Berlusconi geliefert. „Wie die Wahlen in Österreich und Polen gezeigt haben, ist das Konzept des europäischen Zusammenlebens in Gefahr“, ist Paolo Correnti besorgt. Berlusconi ist für seine diversen Vergehen strafrechtlich verurteilt worden, doch mehr als ein Vierteljahrhundert beeinflusste der Medienzar das geistige Klima in Italien. Die Medienlandschaft sei heute noch durch den korrupten Berlusconismus geprägt, moniert Angelo Papasidero. Das trage zur Lähmung des Landes bei: Die Medien, die größtenteils am finanziellen Tropf des Staates hingen, kämen ihrer Pflicht nicht nach, kritische Fragen zu stellen und investigativ zu arbeiten.

Verhalten optimistisch gibt sich Paolo Correnti: „Unser Europa ist in Gefahr, das ist unbestreitbar, aber die Italiener haben bei der Europawahl 2014 gezeigt, dass sie an ein gemeinsames Europa glauben.“ Und Brita Heitmann, die möchte, dass am Sonntagnachmittag möglichst viele Bremerinnen und Bremer Flagge für Europa zeigen, fügt hinzu: „In diesem Sinne wollen wir mit einer kleinen Fotoaktion Solidarität mit allen pro-europäischen Kräften in Italien zeigen – allen voran mit unserem Pulse-of-Europe-­Team in Rom, das zeitgleich eine große Kundgebung organisiert.“