Hat ein Herz für ihre neue HeimatBremen: die gebürtige Rumänin Dana Lüttge. Im Schaufenster ihres Antiquitätenladens stellt sie noch bis Monatsende eine kleine „Bremensien“-Sammlung aus. (Gerbracht)

Steintor. „Hallo, wie geht es dir?“ Ein Stofftier-Papagei hängt an dem silbernen Wegweiser, der Besucher in die „Schatztruhe“ führen soll, ein Piratenhut schmückt die bunten Federn des Kopfes und unterstreicht den angedeuteten Abenteuercharakter. Die Schatztruhe ist der kleine Antiquitätenladen „Gegen den Trend“, der sich genau gegenüber der Straßenbahnhaltestelle St.-Jürgen-Straße befindet. Betritt man den kleinen Laden, wird man von einer Vielzahl von Schätzen überflutet. An jeder Ecke entdeckt man Einzelstücke und liebevoll drapierte Antiquitäten.

„Hallo, wie geht es dir?“ Mechanisch wiederholt der Spielzeug-Papagei die Begrüßung: ein kleines Markenzeichen des Geschäftes, das im Viertel schon von sich reden gemacht hat. „Oft kommen Kinder mit ihren Eltern bei uns vorbei, um dem Papagei Hallo zu sagen“, erzählt Dana Lüttge, Besitzerin von „Gegen den Trend“ stolz. Seit sechs Jahren lebt die gebürtige Rumänin in Bremen, seit vier Jahren betreibt sie mit ihrem Mann, Andreas Lüttge, zusammen „Gegen den Trend“ im Viertel. Zusammen wollen sie ausgewählten Schätzen einen Raum geben und mit Antiquitäten wieder mehr Persönlichkeit in Bremer Wohnungen bringen. „Die Leute heutzutage kaufen bei Ikea oder Online-Shops ein, diese Möbel und Dekorationen haben keine Wärme, keine Geschichte. Unsere Antiquitäten bieten dies.“ Dana Lüttge beobachtet jedoch, dass es langsam eine Umkehrbewegung in der Gesellschaft gibt – zurück zu der Wärme, zurück zu der Persönlichkeit und das möchte sie mit ihrem Laden fördern. Besonders junge Leute lädt sie in ihre Schatztruhe ein und lockt mit einem zehnprozentigen Rabatt.

Der Name des Ladens orientiert sich genau an dieser Bewegung. Andreas Lüttgen ist schon lange leidenschaftlicher Sammler von Antiquitäten und möchte dem Trend des ständigen Neukaufens und des Konsumrauschs entgegenwirken. Gegen den Trend arbeiten also. Das tut der gebürtige Braunschweiger schon, seitdem er jung ist, und konnte so über die Jahre auf dem gesamten Globus eine Vielzahl von Schätzen zusammentragen. In dieser Idee, Antiquitäten zu sammeln und zu erhalten, steckt jedoch ein geschäftlicher Widerspruch. „Die meisten Leute wollen die ­Sachen loswerden, die wir verkaufen“, sagt Dana Lüttge und spricht damit eine Schwierigkeit an, die sie lange beschäftigt hat. „Vor allem, als zwei ähnliche Läden hier in der Nähe schließen mussten, sorgten wir uns ein wenig.“

Mittlerweile ist das kein Thema mehr. Trotzdem baut sich die ehemalige Mineralogin mit einer monatlich wechselnden Ausstellung ein zweites Standbein auf. „Bremensien“ heißt das Thema, das es noch bis Ende Juli im Schaufenster zu betrachten gibt. Denn Bremer und Bremerinnen seien stolz auf ihre Stadt. Diese Erfahrung hat Dana Lüttge vor allem in der Anfangszeit des Ladens gemacht. „So bin ich auf die Idee gekommen, denn wir wurden immer wieder nach alten Bremer Stücken gefragt, deshalb fingen wir an zu sammeln.“ Glücklich ist sie darüber, dass sich die Bremer Künstlerin Alexandra Catina mit bremischer Kunst an der Ausstellung beteiligt. Ihre kleinen Bronzefiguren der Bremer Stadtmusikanten stehen im Schaufenster verteilt und im Laden gibt es davon gezeichnete Bilder.

Das Ladenkonzept der Geowissenschaftlerin scheint aufzugehen. Pünktlich um 14 Uhr, der allgemeinen Öffnungszeit innerhalb der Woche, betreten zwei junge Männer den Laden. Einer fragt gezielt nach der „Bremensien“-Ausstellung, der andere, Tim Jansen, kauft wenig später eine alte Vase. „Mein erster Verkauf heute“, jubelt Dana Lüttgen fröhlich. Obwohl sie niemals gedacht hätte, dass sie einmal einen Antiquitätenladen führen würde, bereitet ihr die Arbeit großen Spaß. „Der Laden war sozusagen mein eigenes Integrationsprojekt. Hier lernte ich die Sprache und die Kultur Deutschlands kennen“, erzählt sie. Seit sechs Jahren lebt Dana Lüttgen nun in Deutschland und genießt die Arbeit mit den alten Gegenständen sehr. „Jedes Stück erzählt eine Geschichte.“ Aber auch die Arbeit mit den Menschen bereitet ihr Freude. Um jeden einzelnen Kunden kümmert sie sich, bietet Kaffee oder auch nur ihre Hilfe an und verschwindet zwischendurch in dem kleinen Lager, um von dort weitere Schätze hervorzuzaubern. „Kommen Sie gerne wieder“, verabschiedet sie jeden Kunden herzlich. „Das werde ich auf jeden Fall“, antwortet Tim Jansen, als er den Laden verlässt.