Der Preis pro Fliese soll bei etwa 15 Euro liegen. (Frank Thomas Koch)

In diesem Sommer wird es bekanntermaßen im Horner Bad keinen Freibad-Trubel geben. Das Bad ist seit September geschlossen und mittlerweile eine Baustelle. Hier entsteht voraussichtlich bis 2021 ein Neubau des Freibades, ergänzt um eine Schwimmhalle. Schon bei der großen Abschiedsparty des Horner Bades im vergangenen Herbst wurden viele Schwimmbad-Gegenstände für den guten Zweck versteigert.

Ähnliches verfolgt nun eine weitere Idee: Es werden Original-Fliesen (mit Stempel) verkauft, die aus den Becken des ehemaligen Freibades an der Vorstraße stammen und beim Abbruch gesichert worden sind. Nach Angaben der Bremer Bäder Gesellschaft beträgt der Preis 15 Euro pro Fliese. Freiwillig könne durchaus ein höherer Betrag gezahlt werden, teilt die Gesellschaft mit, schließlich seien die Einnahmen für einen guten Zweck bestimmt.

Der Erlös soll zu 100 Prozent für Schwimmkurse im Rahmen von „Kids in die Bäder“ verwendet werden. „Die Fliesen sind ein tolles Erinnerungsstück und bei jedem Kauf erhält man einen Schwimmbadgutschein für das neue Horner Bad“, erklärt Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer ­Bäder GmbH.

Die Aktion „Kids in die Bäder“ wurde im vergangenen Sommer gemeinsam mit der Bremer Sportjugend initiiert, weil die Anzahl der Nichtschwimmer immer weiter ansteigt. Bremer Kinder und Jugendliche, die gar nicht oder nicht ausreichend schwimmen können, sollen so kostenlos an Schwimmkursen teilnehmen können.

Das gilt vor allem für einkommensschwache Familien sowie für Flüchtlinge und Asylsuchende in Bremen – auch für Erwachsene. Das Programm wird ausschließlich durch Spenden und Zuschüsse getragen. Jede Unterstützung hilft, mehr Menschen von fünf bis 18 Jahren das Schwimmen beizubringen.

Die „Horner Bad-Fliesen“ werden aktuell während der regulären Öffnungszeiten im Uni-Sportbad an der Badgasteiner Straße verkauft. Montags von 16 bis 17.30 Uhr kann man sie zudem im Stadtteilarchiv des Bürgervereins Horn-Lehe, Berckstraße 10, erwerben. Dort engagiert sich auch der Horn-Leher Stadtteilarchivar Michael Koppel für den Verkauf.

Er hat auch die Broschüre „75 Jahre Horner Bad – Wann wird es endlich wieder Sommer?“ heraus gegeben. „Wir freuen uns über die Unterstützung des Stadtteilarchives“, sagt Martina Baden. „Wir bitten darum, das Geld jeweils passend ­mitzubringen, um die Arbeit dort zu erleichtern.“ Der Fliesen-Verkauf läuft solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen

Infos im Internet unter bremer-sportjugend.de und www.bremer-baeder.de.