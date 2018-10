Ein Einbrecher versucht übers Fenster einzudringen. (Frank Rumpenhorst-dpa)

Das, was Michael Fronzek am letzten September-Wochenende erlebt hat, ist ein Albtraum, der an einen Krimi erinnert. Mitten in der Nacht zum Sonnabend, 29. September, genau um 3.56 Uhr, wurde er von einem lauten Knall aus dem Schlaf geschreckt – gefolgt von verdächtigen Geräuschen im Treppenhaus. „Zuerst habe ich ja gedacht: Okay, es ist Wochenende, das sind vielleicht die Nachbarn, die beim Nachhausekommen etwas lauter sind“, berichtet er. Dann jedoch knackte es zwei Mal heftig an seiner Haustür. Jemand war dabei, seine Wohnungstür in der Großenstraße in unmittelbarer Nähe der Kulturkirche St. Stephani aufzubrechen.

In Panik sprang er aus dem Bett. „Ich bin dann in Boxershorts auf meinen Balkon raus“, berichtet er. Fronzek zückte sein Smartphone und rief die Polizei. „Die haben auch großartig reagiert, sind hier ohne Blaulicht vorgefahren und sagten mir, dass ich am Telefon bleiben sollte“, erzählt das Einbruchsopfer. Offensichtlich habe der Täter dann Lunte gerochen und ist in dem schlecht beleuchteten Viertel verschwunden, ohne dass er gefasst werden konnte. „Die Einbrecher werden doch immer dreister! Denen ist es völlig egal, ob jemand zu Hause ist“, empört sich Fronzek.

Seit sechs Jahren wohnt er nun in dem Neun-Parteien-Haus im eigentlich beschaulichen Stephani-Quartier. Dass die Skrupellosigkeit der Diebe so zugenommen hat, wundert ihn keineswegs. Sogar die gläserne Hauseingangstür sei bei dem jüngsten Einbruchsversuch mit einem Backstein eingeschlagen worden. „Am nächsten Tag wird die Tür ausgetauscht, und es ist dann so, als sei nichts geschehen.“

Warnung an die Anwohner

Alle ein bis drei Monate habe in den zurückliegenden Jahren jemand versucht, auf illegale Art ins Haus zu kommen, erzählt Fronzek. Drei bis vier Mal sei die Polizei vor Ort gewesen, denn bei seinen Nachbarn sei auch schon versucht worden, einzubrechen. „Inzwischen habe ich Angst, nach Hause zu kommen, weil ich das Gefühl habe, allein da zu stehen. Das Ganze ist mir nicht mehr geheuer. Irgendwann werden sie es schaffen. Und was ist, wenn ich gerade nach Hause komme, während sie versuchen, bei mir einzubrechen?“, malt er sich aus. Sein Anliegen, weshalb er sich schließlich an den WESER-KURIER gewandt hat: „Ich möchte, dass die Anwohner gewarnt sind und sich zwecks Gefahrenabwehr Alarmanlagen und/oder Bewegungsmelder zulegen“.

Während Michael Fronzek von sechs Einbruchsversuchen spricht, sagt Stephan Alken vom Präsidialstab 12 der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei auf Anfrage des WESER-KURIER: „Die Polizei Bremen hat im Zeitraum zwischen März und Oktober 2018 im Stephaniviertel insgesamt vier angezeigte Taten von Wohnungseinbruchdiebstahl registriert.“ Von den vier Taten seien zwei als Versuchstaten aufgenommen worden. Die Ermittlungen, insbesondere im Fall Fronzek, dauerten noch an. Alken betont, dass die Polizei Zeugen dazu aufruft, verdächtige Beobachtungen zu den jeweiligen Tatzeitpunkten beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362 38 88 zu melden.

Wie will die chronisch unterbesetzte Polizei nun den Einbrechern das Handwerk legen und das Sicherheitsgefühl, das laut Michael Fronzek im Stephaniviertel inzwischen komplett gegen Null geht, wiederherstellen? „Wir verstärken zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder die Maßnahmen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls. Dabei knüpfen wir an die Strategie der letzten Jahre an: gezielte repressive Maßnahmen an belasteten Orten und präventive Maßnahmen wie beispielsweise das Einbruchsradar sollen Täter identifizieren und zeitgleich die Bürgerinnen und Bürger aufklären, wie Tatgelegenheiten erschwert werden können.

Das Einbruchsradar ging im Herbst 2016 an den Start. Die Polizei stellt dafür auf ihrer Internetseite eine Karte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Wochen in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Das Einbruchsradar ist interaktiv nutzbar. Es ermöglicht unter anderem die Suche nach Straßen. Ziel ist es, so die Polizei, dass sich Bremerinnen und Bremer stärker mit dem Thema Einbruch beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem Viertel eingebrochen wurde. Im Vordergrund steht dabei die Sensibilisierung hinsichtlich einer aufmerksamen Nachbarschaft, der Verbesserung der Tür- und Fenstersicherungen, sowie das Wählen der 110 bei verdächtigen Wahrnehmungen, so die Ermutigung seitens der Polizei.

Und Stephan Alken ergänzt abschließend: „Gerne weisen wir die Bürgerinnen und Bürger auf die Möglichkeit hin, ihre Gegenstände und Häuser mit künstlicher DNA zu markieren oder aber Anwohnerinitiativen zu bilden. Informationen dazu sind beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter Telefon 36 21 90 03 zu erhalten."