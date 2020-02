Kop Frank Stumper kontrolliert das geöffnete Fenster. Diesmal war jemand zu Hause. Kop (PETRA STUBBE)

Die dunkle Jahreszeit ist noch nicht vorbei. Wie können sich Bremer vor Einbrüchen schützen? Genau das wissen die Kontaktpolizisten (Kops) die zuständig für den Bereich Hauptbahnhof und das Viertel sind. Die Kops sind Ansprechpartner bei Problemen und pflegen den Kontakt zwischen Bürgern und der Polizei. Kürzlich waren die Kops im Viertel unterwegs, um Bürger darauf aufmerksam zu machen, wie die sich vor Einbrüchen schützen können. Die Streife unter dem Motto „Mit den Augen des Täters“ ist nur ein Baustein bei der Einbruchsprävention.

Die Kops gehen meist zu Fuß durch die Straßen. So können sie viel besser mit den Anwohnern kommunizieren. „Es ist eben schwieriger mit einer Streifenwagenbesatzung ins Gespräch zu kommen“, sagt Frank Stumper, Kop für den Bereich Hauptbahnhof. Er hat Linda Singenstreu, die stellvertretende Referatsleitung für den Kontaktdienst Mitte, und eine weitere Kollegin im Viertel unterstützt. Ihr Ziel: das Einbruchsrisiko verringern.

Die drei Kontaktpolizisten gingen zu Fuß durch die Straßen und haben den Bewohnern und Hauseigentümer darauf Aufmerksam gemacht, was die in der Sicherung ihres Gebäudes falsch gemacht haben. Die drei Kontaktpolizisten haben den Bremern wertvolle Tipps gegeben. Zu den Fehlern gehören offene Fenster bei Abwesenheit der Bewohner, geöffnete Gartentore, Aufstiegshilfen wie zum Beispiel Mülltonnen, zugewachsene Fenster, die als Sichtschutz für Einbrecher dienen, volle Briefkästen, welche eine Abwesenheit erkennbar machen und veraltete Eingangstüren, weil diese „einfach leicht aufzuhebeln sind“, berichten die Kops.

Innenhöfe sind für Einbrüche gut geeignet, da die Täter dort unbeobachtet sind. (PETRA STUBBE)

Oft reichen einfache Maßnahmen aus

Viele Einbrüche finden tagsüber statt, wenn die Bewohner einkaufen sind oder arbeiten gehen. Wenn den Bürgern etwas merkwürdig oder auffällig erscheint, wie ein Pkw, rät die Polizei dazu, die Notrufnummer 110 unbedingt anzurufen. „Einbrecher lassen sich oft schon von einfachen Sicherheitsmaßnahmen abschrecken“, sagt Linda Singenstreu. Zu diesen Maßnahmen zählen eine gute Nachbarschaftshilfe, technische Einbruchsicherungen, wie einbruchhemmende Fenster, Türen und ähnliches – auch Nachrüstungen sind hier möglich. Außerdem zählen Übersichtlichkeit, Beleuchtung, Videoüberwachung, Alarmanlagen und ähnliches dazu.

Linda Singenstreu (links) übergibt einen Flyer mit Informationen. (PETRA STUBBE)

„Inzwischen haben wir viel gelernt“, sagt ein Anwohner, der schon mehrere Einbrüche hinter sich hat. Die Kontaktpolizisten berichten, dass ein Einbruch ein ziemlicher Schock für das Opfer sein kann. „Ich war schon in vielen Wohnungen, in denen Eingebrochen wurde. Alles war durcheinander. Unterwäsche wurde durchwühlt, die Matratzen angehoben. In die Privatsphäre des Opfers wird massiv eingedrungen“, sagt Linda Singenstreu. Doch geben die Präventionsmaßnahmen der Kontaktpolizisten viel Sicherheit. „Oben haben wir abschließbare Fenstersicherungen eingebaut“, erzählt eine Anwohnerin. Die Aktion der Kontaktpolizisten stößt bei den Bürgern auf Begeisterung und auch die Kops selbst sind überzeugt, dass viele Bürger an der mechanischen Sicherheit ihres Zuhauses arbeiten werden.

Weitere Informationen

Das Polizeirevier Steintor, Hoyaer Straße 11, bietet regelmäßig Bürgersprechstunden an: Montag bis Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Beim Polizeirevier Steintor können Auffälligkeiten im Viertel gemeldet werden. Strafanzeigen können dort jedoch nicht aufgenommen werden. Dafür müssen sich die Bürger an das Polizeikommissariat Mitte, Am Wall 200, wenden.