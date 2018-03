Das bedeutet: So wenig Kohlendioxid entstehen zu lassen wie möglich, denn dieses Gas ist eines der Hauptverantwortlichen für den Temperaturanstieg auf der Erde, und bei der Verbrennung fossiler Energie wird besonders viel Kohlendioxid in die Luft befördert.

Über ihre Erfahrungen und die akribischen Recherchen, inklusive Haushaltsbuch mit Klimasünden-Register, haben Petra Pinzler und Günther Wessel ein Buch mit dem Titel „Vier fürs Klima“ geschrieben. Die Autoren verstehen es, ihr Anliegen anregend und mutmachend zu präsentieren. Petra Pinzler schreibt für die „Zeit“ über Politik- und Wirtschaftsthemen, und Günther Wessel ist freier Journalist und Autor. Am Mittwoch, 14. März, werden sie um 19 Uhr im Übersee-Museum am Bahnhof über ihre Erfahrungen berichten und begründen, warum es sich lohnt, mit dem Klimaretten weiterzumachen.

„Wir finden es sehr spannend, dass versucht wird, das Thema Klimaschutz auch praktisch zu leben“, sagt Gertraud Gauer-Süß, Geschäftsführerin des Informationszentrums für Menschenrechte und Entwicklung (Biz), die mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kooperiert. „Bei dem Versuch der vierköpfigen Familie ist viel Überraschendes herausgekommen. Es zeigt sich, dass jeder viel für den Klimaschutz tun kann: sich zum Beispiel überlegen, ob man unbedingt mit dem Flugzeug einen Wochenendausflug nach Paris unternehmen muss.“ Und in einer Universitätsstadt wie Bremen gebe es viele Studenten, die in den Semesterferien gern verreisen und damit zum Beispiel Mitverantwortung für den Klimaschutz tragen. „Paradoxerweise hinterlassen gerade die Leute, die gut über den Klimawandel informiert sind, häufig den größten ökologischen Fußabdruck“, weiß Gertraud Gauer-Süß, denn mit dem Bildungsniveau ist im Durchschnitt auch ein höheres Einkommen verknüpft und damit Wohlstand, der zu klimaschädigendem Verhalten verführt. „Zur Zeit sind viele Klimaprojekte in Bremen angelaufen. Wir erhoffen uns Impulse nicht nur für jeden Einzelnen, sondern vielleicht auch für die Politik.“ Das Experiment von Petra Pinzler und Günther Wessel und ihren Kindern war eine große Herausforderung für alle vier: „Dass wir es genau wissen wollten, verdanken wir unserer Tochter Franziska“, schreiben die Autoren. Die Zwölfjährige hatte den Klimabilanzrechner der Umweltorganisation WWF im Internet entdeckt und herausgefunden: 42 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr erzeugte die Familie, als sie sich zu einem Wandel im Alltag entschloss, um den Wandel des Klimas zu bremsen. Ein klimaneutraler Wert ist schon mit der Erzeugung von über zwei Tonnen Kohlendioxid pro Nase und Jahr überschritten. Würden sie das jemals schaffen?