Lebensfreude strahlt Cornelia Bührle aus, auch hier bei der Begegnung mit dem Schmied aus dem Geschichtenhaus im Schnoor. Die Ordensfrau wird heute ausgezeichnet. (Hanni Steiner)

Wie gerät die Tochter einer Opern- und Konzertsängerin und eines Journalisten, die als Mädchen das Springreiteridol Hans-Günter Winkler heiraten wollte, in einen katholischen Orden?

Cornelia Bührle: Durch ihr katholisches Gymnasium in Hamburg, das von Ordensmitgliedern geleitet wurde. Diese Gemeinschaft leistet international Erziehungs- und Bildungsarbeit.

Und in deren Auftrag sind Sie in die Welt hinausgezogen: Europa, USA, Afrika – allerdings nicht mit Schwert und Pferd, sondern mit Aufgeschlossenheit, Wissen und Humor. Wenn Kinder ihren Eltern eröffnen, dass sie einem religiösen Orden beitreten und die Gelübde ablegen wollen, kann es heftige Reaktionen geben. Wie war das, als Sie Ihren Eltern klar machten, dass Sie in den Orden eintreten wollten?

Mein evangelischer Vater tobte und sagte: „O Gott, willst du in der Klosterküche stehen und Kartoffeln schälen?“ Meine katholische Mutter fragte: „Was habe ich nur bei meiner Erziehung falsch gemacht?“Aber sie haben dann gesehen, dass es mir gut ging.

Ihr tabellarischer Lebenslauf ist fünf Seiten lang. Wo war es besonders aufregend, besonders anstrengend?

In Afrika: Es war anstrengend durch das Klima und aufregend zugleich. Man lebt dort auf Minimalstandard. Alles ist rar, Wasser vor allem, aber zum Beispiel auch Papier. Jedes kleine Zettelchen muss genutzt werden. Aufregend war es im Tschad. Dort gab es im Dezember 1990 einen Umsturz. Truppen kamen mit Panzern an unserem Kloster vorbei – wir wussten nicht, was uns erwartete. Einer der Soldaten sprang vom Wagen und kam heran: „Sie brauchen keine Angst zu haben – ich bin hier der Kommandeur.“ Es war einer unserer ehemaligen Schüler. Oder: Wenn ich im Kongo das Geld für die Löhne unserer Mitarbeiter holen musste, trug ich es in schlichten Plastiktüten nach Hause. Das war unauffällig. Sonst wäre es mir wahrscheinlich gestohlen worden. Einmal fragte mich dabei ein Mann, ob er mich begleiten dürfe - es war ebenfalls ein ehemaliger Schüler, der mich beschützen wollte.

In Ihrem Lebenslauf führen Sie den Begriff „subversive Menschenrechtsar­beit“ an. Was ist darunter zu verstehen?

Wir haben an unserer Klosterschule als erste im Tschad angefangen, über die allgemeinen Menschenrechte zu sprechen, was politisch gefährlich war. Der örtliche Bischof hatte Angst und sagte, wir sollten das besser lassen. So habe ich das Thema in meine Vorlesungen auch an der staatlichen Universität eingeflochten und außerhalb der Vorlesungen vertieft. Die Kinder aus der Familie des damaligen Diktators haben mich dabei geschützt: Sie hörten natürlich zu Hause, wenn Gefahr für uns im Verzuge war und fragten dann im Unterricht ganz unverfänglich: „Wollen wir nicht auch mal wieder über Biologie reden?“ Dann wusste ich Bescheid.

Von 2007 bis 2013 haben Sie beim Erzbischöflichen Amt in Schwerin. Da war der Mauerfall 18 Jahre her. Wie haben Sie Ostdeutschland erlebt, nachdem Sie so viel im Ausland waren?

Ich war überglücklich: Endlich wieder in der Muttersprache reden können! Und dann kam ich in ein deutschsprachiges Ausland. In der täglichen Kaffeerunde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amt bekam ich auf Fragen nie eine direkte Antwort, man war es gewohnt, sich unangreifbar auszudrücken. Aber: Ich wurde in Mecklenburg-Vorpom­mern sehr wohlwollend aufgenommen, es gibt dort eine große aufrichtige Aufgeschlossenheit gegenüber Kirche bis hinein in die Regierungsebene. Die wenigen Ausnahmen waren Begegnungen mit Westdeutschen.

Natürlich darf die Frage „Wie gefällt Ihnen Bremen?“ an eine weit gereiste Frau nicht fehlen:

Hamburg ist schön, ja, Bremen auch, aber die Menschen hier in Bremen sind hilfsbereiter. Nirgends habe ich es zum Beispiel erlebt, dass jemand in einer abfahrbereiten Straßenbahn schnell nochmal auf den Knopf drückt, wenn er sieht, dass da noch ein Mensch angerannt kommt. Bremen ist sehr aufgeschlossen, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern.

Privat beschäftigen Sie sich unter anderem auch mit Jazz, mit den Surrealisten und mit der Hirnforschung: Wie arbeitet das Hirn? Ist der Glaube im Hirn angelegt? Ist der Mensch wirklich frei? Das leitet über zu der Frage: Würden Sie dieses Leben noch einmal führen?

Ja!

Das Gespräch führte Hanni Steiner.

Zur Person

Cornelia Bührle

ist vor Kurzem in Bremen in den Ruhestand gegangen. Am Donnerstag, 26. April, wird sie vom Malteserorden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Volljuristin gehört der Ordensgemeinschaft vom Heiligen Herzen Jesu (Religieuse du Sacré-Coeur de Jésus, RSCJ) an.