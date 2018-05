Ein gefährliches Pflaster: Der Tod einer Fahrradfahrerin am Brill hat kürzlich die Öffentlichkeit erschüttert. (Christina Kuhaupt)

Östliche Vorstadt. Matthias Rauch, der für die Linken in zwei verschiedenen Ausschüssen sitzt, ereifert sich schon seit Monaten über die missliche Situation am Verkehrsknotenpunkt am Brill. Er weist sehr zu Recht darauf hin, dass es dort immer wieder zu gravierenden Unfällen mit Schwerverletzten käme, seitdem die Unterführung am Brill geschlossen worden sei. „Wir wollen keine Todesopfer an der Kreuzung“, betonte Rauch. Aus diesem Grund lag der Fokus bei der jüngsten Fachausschuss-Sitzung Bau und Verkehr des Beirates Mitte auf diesem Problem.

Martin Dierking, Verkehrstechniker beim Amt für Straßen und Verkehr und Michael Flassig vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr nahmen als Fachleute an der Ausschuss-Sitzung teil, um auf den Fragenkatalog zu antworten, den Rauch vorgelegt hatte. Die Bremer Straßenbahn AG hatte indes abgelehnt, an der Sitzung teilzunehmen. Am Ende der Sitzung resümierten sie: „Dafür, dass der Brill einer der komplexesten Knotenpunkte in Bremen ist, läuft es, gemessen an dem großen Verkehrsaufkommen, wirklich noch gut“. Matthias Rauch bereiten als direktem Anrainer besonders die Schaltung der Ampelphasen an der Brillkreuzung und der Fußgänger-Querung zur Schlachte Magenschmerzen.

Unter anderem wird jetzt darüber nachgedacht, die Haltestelle am Brill weiter in Richtung Bürgermeister Smidt-Straße oder in Richtung des nördlichen Teils der Hutfilterstraße zu verlegen, um die Verkehrssituation zu entzerren. Allerdings dürfe der Abstand zur Haltestelle am Wall dann nicht zu gering sein, so die Experten. Eine weitere Option besteht darin, die Verlegung weiter auf der Höhe der Falkenstraße zu realisieren. Wann es soweit sein wird, steht indes noch in den Sternen. So ist beispielsweise die Zukunft des Parkhauses am Ansgaritor noch ungewiss. Eigentlich sollte es abgerissen werden, muss aber jetzt die wegfallenden Parkplätze des Parkhauses Mitte kompensieren.

Ungewiss ist ebenso, in wieweit der Teil des Sparkassengebäudes, der nicht unter Denkmalschutz steht, von den Investoren, die den Komplex gekauft haben, zurückgesetzt werden wird. Eine andere Alternative wäre, drei Gebäude an der Hutfilterstraße abzureißen. In jedem der Fälle müsste allerdings zunächst einmal Baurecht geschaffen werden. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat nun ein dementsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll am 1. August vorliegen. Erst dann können ­weitere Entscheidungen getroffen werden. Zum Bedauern von Matthias Rauch und Viola Mull (CDU) ist also an diesem neuralgischen Punkt keine kurzfristige Lösung in Sicht. Die Überlegungen der Ausschuss-Mitglieder gehen dorthin, ob der Platzcharakter am Brill nicht wiederhergestellt werden könne.

Matthias Rauch wollte allerdings auch wissen, inwieweit die Pläne zum zeitnahen Umbau der Schlachte inklusive Fußgänger-Querung fortgeschritten seien. Michael Flassig betonte, dass die Baufirmen wegen all der anderen Bremer Bauprojekte momentan bis obenhin voll seien. Der Umbau könne frühestens im August in Angriff genommen werden. Möglich sei aber auch, dass sich das Bauvorhaben bis Anfang 2019 hinziehen könne. Denn es müsse zu anderen Baumaßnahmen wie der an der Hafenrandstraße passen. „Auf jeden Fall sollte es vor den Wahlen abgeschlossen sein“, sagte Michael Flassig. Rauchs Hoffnung: Wenn der Umbau realisiert sein sollte, dürften auch die Probleme mit dem ohrenbetäubendem Posing einer bestimmten Autofahrer-Klientel, die ihre Motoren bis zum Anschlag aufdrehen, abnehmen.

Er besteht weiterhin darauf, die Ampelschaltung für Fußgänger der Ampelschaltung der Straßenbahn anzupassen, um die Passanten zu schützen, die gern mal über die rote Ampel laufen, um die Straßenbahn noch zu erwischen. In den Augen des Verkehrstechnikers Martin Dierking eine nahezu unlösbare Aufgabe. Die Straßenbahn sei eben einfach zu schnell. Und die Förderung des öffentlichen Verkehrs müsse nun einmal Vorrang haben. Dierkings Vorschlag: Die Passanten sollten lieber den längeren, dafür aber sichereren Umweg an der Sparkasse vorbei zur Haltestelle am Brill nehmen. Auch die von Matthias Rauch geforderten Hinweisschilder würden seiner Meinung nach nichts bringen. Eine Gefahrenstelle wird aber auf alle Fälle beseitigt: Die Rechtsabbieger, die von der Martini- in die Bürgermeister-Smidt-Straße einbiegen, bekommen eine separate Ampel, um Kollisionen an dieser Stelle zu vermeiden. Erörtert wurde auf der Fachausschuss-Sitzung der tragische, tödliche Unfall, der sich vor einigen Wochen in der Hutfilterstraße ereignet hatte und bei dem eine Radfahrerin von einem zurücksetzen LKW erfasst wurde. Michael Flassig und Martin Dierking halten es für schwierig, überhaupt keinen LKW-Verkehr mehr in der Hutfilterstraße zuzulassen.