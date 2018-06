Viel Stoff zum Nachdenken: Mit ihren Bildern wollen die Künstler der Alltagsrealität eine neue Dimension hinzufügen. (fotos: Walter Gerbracht)

Peterswerder. „Hobbymaler? Nein, das sind wir nicht, dieser Begriff klingt, als würden wir Bilder malen, um uns in der Freizeit ein wenig zu beschäftigen“, sagt Jürgen Gautier. Er wie auch Margarethe Götz wehren sich gegen diese Vorstellung, beide nehmen ihre Leidenschaft für die Kunst ernst, sehen aber den professionellen Kunstmarkt durchaus kritisch: „Viele Maler, die erfolgreich sind, werden gepuscht, die Qualität ihrer Werke ist aber durchaus anzuzweifeln“, sagt Margarethe Götz und verweist auf Andy Warhol und viele seiner Nachfolger. „Und außerdem herrscht heute in der Kunst schlicht Überproduktion“, sagt Jürgen Gautier, „als ich vor 20 Jahren mit einem Bild zu einem Galeristen kam, wollte der das Werk sofort kaufen – das wäre heute undenkbar.“

Über breite Streifen aus verlaufendem Rosa und Blaugrau wandern knallrote Taschenkrebse, farbige Korallen verzweigen sich, und aus dem Bild leuchten auch Worte in vielen Farben hervor - eine Unterwasserlandschaft, die zugleich ein Bild des Unterbewusstseins ist, wie es uns in dämmernden Zuständen erscheint, an der Grenze zwischen Wachsein und Traum. Auf einem anderen Bild tauchen Pferd und Reiter in dicken, verfließenden Konturen auf, die sich an den Rändern der Auflösung bewegen, als sei die Wirklichkeit nichts Festes, sondern in ständigem Fluss.

Zu sehen sind auch große Farbflächen, in denen viel Wasser feine und zarte Verläufe entstehen lässt, als hätte der Wind mit großen Mengen Sand gespielt – alle Bilder der Künstler Margarethe Götz, Hans Naumann und Jürgen Gautier, die derzeit in den Räumen der Bremer Krebsgesellschaft zu betrachten sind, überschreiten die bloße Abbildung von Dingen, fügen der Alltagsrealität eine magische Dimension hinzu. Das passt zu Räumlichkeiten, in denen an Krebs Erkrankte Hilfe und Beratung suchen, sind sie doch angesichts der Todesbedrohung mit Fragen nach Realitäten jenseits des Bewusstseins konfrontiert.

Einer der drei Künstler, Hans Naumann, weilt nicht mehr unter den Lebenden. „Fünf Jahre nach dem Tod meines Mannes freue ich mich, einige seiner Bilder der Öffentlichkeit präsentieren zu können, sie haben viel mit unserem gemeinsamen Leben zu tun“, sagt Ingrun Naumann, „mein Mann hat dafür gesorgt, dass noch zu seinen Lebzeiten seine Werke sorgfältig archiviert werden.“

Die beiden Künstler Margarethe Götz und Jürgen Gautier hingegen schaffen weitere Werke und haben ihre Ateliers in der Überseestadt. Was sie in den Räumen der Bremer Krebsgesellschaft zeigen, bildet nur einen winzigen Teil ihres Oeuvres.

Margarethe Götz hat sich ihre Kenntnisse zur Malerei vor allem über Kurse angeeignet, zunächst in der Volkshochschule, dann zum Beispiel auch in der Künstlerakademie in Bad Reichenhall. „Ich habe gelernt, auf wie unterschiedliche Weisen man den Pinsel schwingen kann“, sagt sie.

Dagegen ist Jürgen Gautier reiner Autodidakt, der sich für die gesamte Spannbreite der Kunst interessiert, „doch man entdeckt eine Vorliebe für eine ganz bestimmte Richtung und geht selber diesen Weg“, sagt er. „Bei mir ist es die abstrakte Malerei, doch ab und zu male ich auch figürlich. Und sieht man nicht in meinen ungegenständlichen Bildern auch Figuren?“ Er hat Recht: Eines seiner großformatigen Werke ist zwar aus zahlreichen Spritzern und großen Farbflächen gemacht, doch der Betrachter taucht, wenn er sich Zeit nimmt, plötzlich in eine farbig leuchtende mediterrane Landschaft ein.

Margarethe Götz lässt sich bei ihrer ­Malerei gern von Lyrik inspirieren. Einige der ausgestellten Bilder greifen Gedichte von Christian Morgenstern und Ernst Jandl auf und integrieren einige Verse in das ­Gemälde. „Ich brauche immer bestimmte Themen, die mich beschäftigen“, sagt sie, setzt sie dann in Bilder um und variiert sie, „oder ich sehe Fotos, die ich weiter entwickle, indem ich sie übermale.“ In der Albertina in Wien habe sie vor einiger Zeit Schattenbilder gesehen, die sie lange beschäftigt und zu eigenen Werken inspiriert haben.

Jürgen Gautier stellt den Anspruch an sich, dass auf seinen Bildern Komposition, Farbgebung und Formzusammenhänge stimmen müssen. Er hat eine Idee im Kopf, er weiß aber, wenn er ein Bild anfängt, nicht, was am Ende dabei herauskommt: „Doch man braucht eine genaue Vorstellung von dem, was man machen will.“ Er male aus reiner Lust an der Freude, doch die Freude werde natürlich noch ein bisschen größer, wenn andere von seinen Bildern angetan sind. Gelegenheit, sie zu zeigen, haben beide Künstler im Rahmen der „offenen Ateliers“, die einmal jährlich in der Überseestadt stattfinden.

Lässt sich auch mit abstrakten Bildern engagierte Kunst machen? Jürgen Gautier ist davon überzeugt. Eines seiner Werke soll als Mahnung gegen den sinnlosen Einsatz von Waffen stehen, wie zum Beispiel anlässlich der Bombardierung kurdischer Gebiete durch den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Gerhard Richter, einer der berühmten Künstler, den er sehr bewundere, habe schließlich auch ein ungegenständliches Bild in düsteren Farben gemalt, das er „Auschwitz“ nannte. Mit seiner emotionalen Wirkung von Formen, Farben und Komposition kann sich auch ein abstraktes Bild zu Widerspruch und Einspruch formieren.

Beiden Künstlern ist Vieles in der modernen Kunst zu theorielastig. Sie setzen auf solide Arbeit mit stimmiger Komposition und dem Ausdruck ihrer Eigenart. „Wir haben beide unseren eigenen Stil, wir malen nirgendwo ab“, sagt Margarethe Götz.

Dass sie, wie auch der verstorbene Hans Naumann, zu einen persönlichen und überzeugenden Ausdruck gefunden haben, zeigen ihre Werke in den Räumen der Bremer Krebsgesellschaft.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Gipfeltreffen“ ist noch bis Freitag, 24. August, in den Räumen der ­Bremer Krebsgesellschaft, Am Schwarzen Meer 101-105, zu sehen. Öffnungszeiten Montag bis ­Freitag, 10 bis 13 Uhr, und Donnerstag, 16-19 Uhr, sowie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 4 91 92 22.