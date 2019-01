Kathrin Klug von der Freiwilligenagentur Bremen ist darum bemüht, benachteiligten Kindern eine außerfamiliäre Bezugsperson zu vermitteln. (PETRA STUBBE)

Frau Klug, an diesem Donnerstag starten Sie mit einer Informationsveranstaltung in die zweite Runde des Patenschaftsprogramms „mit Kids“. Worum geht es dabei und welche Erfahrungen haben Sie mit dem ersten Durchlauf gemacht?

Kathrin Klug: Wir vermitteln Kindern aus belasteten Familien eine Bezugsperson. Die Paten schenken dem Kind Zeit und geben ihm Halt, indem sie eine dauerhafte Beziehung aufbauen. Das geschieht durch gemeinsame Aktivitäten. Von Spaghetti kochen über gemeinsames Basteln oder ins Schwimmbad gehen – was sie zusammen unternehmen, entscheiden Pate und Kind gemeinsam. Das Projekt ist im vergangenen Jahr in Bremen gestartet. Wir hatten schnell 40 Menschen auf der Liste, die sich engagieren wollen, aber zu wenig Kinder. Das ist nicht verwunderlich, denn versetzt man sich in die Lage der Familien, ist klar: Es ist mutig, sein Kind einem Paten anzuvertrauen.

Es sind Kinder aus Familien, die mit knappen Ressourcen auskommen müssen. Kurz gesagt, es fehlt an Zeit und an Geld. Davon betroffen sind oftmals Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende oder kinderreiche ­Familien, in denen es viele Geschwisterkinder gibt. Es sind aber auch Familien, in denen eine Krankheit oder ein Todesfall aufgetreten ist. Die Situation ist immer individuell. Gemeinsam ist den Kindern, dass augenscheinlich noch nichts in Schieflage geraten ist, sie aber dauerhaft gefordert sind, ihren Alltag zu ­meistern. Unter solchen Umständen können die Bedürfnisse von Kindern aus dem Blick geraten.

Wir wünschen uns Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, die verantwortungsvoll, zuverlässig und kommunikativ sind. Sie müssen offen für Neues sein, denn eine Patenschaft ist ein Abenteuer. Ich sage den Leuten immer, wir vermitteln echte Kinder. Das heißt, die sind auch mal müde oder haben schlechte Laune, und die dürfen sie auch haben. Ein Pate muss damit umgehen können und bereit sein, sich auf das Kind einzulassen. Wichtig ist auch, dass Kind und Pate nicht zu weit voneinander entfernt wohnen. Aktuell suchen wir vor allem Paten für Kinder aus Gröpelingen, der Vahr oder Bremen-Nord.

Es beginnt damit, dass die Interessierten einen Fragebogen ausfüllen und bereits bei der Anmeldung ein Führungszeugnis einreichen. Das ist Standard, alles andere wäre grob fahrlässig. Anschließend kommen zwei unserer Patenschaftsbegleiterinnen zu einem Hausbesuch vorbei. Bei diesem Gespräch, das etwa eineinhalb Stunden dauert, möchten wir herausfinden, welche Motivation jemand hat, sich als Pate zu engagieren. Es ist ein Prozess, der Geduld erfordert. Wir wollen sichergehen, dass es passt. Kommt ein Tandem zustande, sind die Patenschaftsbegleiterinnen für beide Seiten zuverlässige Ansprechpartner. Sie geben auch Anregungen und vermitteln, wenn es mal Konflikte gibt.

Im Umgang mit Kindern sind Erziehungsfragen ein nahe liegendes Thema, und dazu gibt es grundsätzlich viele verschiedene Meinungen. Sich in Erziehungsfragen einzumischen, ist für Paten allerdings ein absolutes No-Go. Das fängt schon bei Ratschlägen an, im Sinne von, ‚wenn ihr Zuhause dies oder das anders machen würdet, wäre doch alles viel besser’. Es muss klar sein: Ein Pate schenkt dem Kind Aufmerksamkeit und Zuwendung – mehr nicht. Diese Grenze jederzeit zu wahren, ist nicht einfach, und auch die Eltern möchten mitreden, wenn es um die Gestaltung der Patenschaftsbeziehung geht.

Sie können online einen Anmeldebogen herunterladen oder sich telefonisch von uns beraten lassen. Derzeit kommt der erste Kontakt aber vor allem über Kindergärten und Schulen zustande.

Die Herausforderung ist, sicherzustellen, das genau das eben nicht passiert. Es gibt nämlich keinen Grund für Vorwürfe, im Gegenteil. Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen, die sich in herausfordernden Lebenslagen befinden, oftmals besonders kompetent sind. Mit den wenigen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, bekommen sie häufig ­sogar mehr hin als andere. Dafür verdienen sie Respekt. Diese Wertschätzung zu vermitteln, ist das A und O. Wir sehen vor allem die Stärke der Eltern, die das Beste für Ihre Kinder wollen und bereit sind, ihnen zusätzliche Erfahrungen über eine weitere Bezugsperson zu ermöglichen.

Die Resilienzforschung zeigt, dass Menschen, die bereits sehr früh in ihrem Leben eine Bezugsperson hatten, eine größere Chance haben, ihr Leben psychisch gesund und glücklicher zu verbringen. Auf dieser Erkenntnis baut das Programm auf. In der Vermittlungspraxis zeigt sich, dass die meisten Kinder um die fünf Jahre alt sind. Das jüngste Kind war drei Jahre alt, und in diesem Fall haben wir Wert darauf gelegt, dass die Patin selbst Mutter ist.

Das Programm ist mindestens auf ein Jahr angelegt. Es ist wünschenswert, dass die Beziehung darüber hinaus fortgesetzt wird. Nichtsdestotrotz gibt es Umstände, die dem entgegenstehen können. Zum Beispiel ein Umzug oder eine Erkrankung. Wichtig ist, dass ein Abschiedstreffen stattfindet, bei dem beide Seiten ihre Wertschätzung für die andere Person kundtun. Wenn es gewünscht ist, vermitteln wir dem Kind anschließend einen neuen Paten. Das Projekt wurde vor zehn Jahren von der Ehlerding-Stiftung in Hamburg ins Leben gerufen und die Erfahrungen zeigen, dass eine fünfjährige Patenschaft keine Seltenheit sind.

Zur Person

Kathrin Klug (48)

ist Bildungsberaterin und koordiniert bei der Freiwilligenagentur Bremen das Patenschaftsprogramm „mit Kids“.

Weitere Informationen

Am Donnerstag, 31. Januar, informiert Koordinatorin Kathrin Klug über das Patenschaftsprogramm in den Räumlichkeiten der Freiwilligenagentur, Dammweg 18-20, 28211 Bremen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht.