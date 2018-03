Für die Hommage an Amy Winehouse verwandelt sich Sissi Zängerle stark. (Zängerle)

Als Kurt Cobains Tod 1994 vermeldet wurde, tanzte Sissi Zängerle gerade ausgelassen in der Disco. Die heitere Stimmung schlug um, die Musik erstarb, eine Schweigeminute würdigte das kurze und intensive Leben des Sängers, der die Grunge-Ära populär gemacht hatte. Amy Winehouse ist 2011 ebenfalls überraschend im Alter von 27 Jahren gestorben, mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut. Die Londonerin hatte sich zu Tode getrunken – angeblich aus Versehen.

„Den Tag, an dem sie starb, erinnere ich nicht so wie den von Kurt, aber dennoch hat mich die Nachricht lange beschäftigt und tief traurig gestimmt“, sagt die Schauspielerin Sissi Zängerle. Das war der Auslöser für ihr erstes selbst geschriebenes Bühnenwerk, den szenischen Konzertabend „Meine Sonne ist schwarz“. Nach der Premiere im September vergangenen Jahres gehen Sissi Zängerle und der Pianist Dirk Rosenboom mit der Hommage an Amy Winehouse auf Tour durch Norddeutschland. Der Start ist am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. März, im Lagerhaus Schildstraße.

Das Duo hat die Liedtexte neu arrangiert. Sissi Zängerle ist es wichtig, einen ganz persönlichen Ansatz zum Leben und Wirken der Sängerin zu finden. „Ich möchte die Geschichte von Amy Winehouse mit Licht füllen und heller weiterschreiben. Ihr Leben war noch nicht gelebt.“ Das wilde Auf und Ab, dem Winehouse ausgeliefert war, fasziniert sie. „Es ist erstaunlich, dass ein Mensch, der musikalisch so viel erreicht, privat auf diese Weise scheitert. Mich haben ihr leidenschaftliches Herz und das starke Bedürfnis, sich auszudrücken, inspiriert.“

2016 hat die Theaterpädagogin einige Monate an einer amerikanischen Hochschule in North Carolina als Dozentin verbracht. Nebenbei schrieb sie das Konzept der Bühnenperformance. Nach ihrer Rückkehr hat sie den Pianisten Dirk Rosenboom sofort für ihr Vorhaben gewonnen. Später kam Nomena Struß als Regisseurin dazu.

Vorangegangen war eine intensive Recherche: Die Schauspielerin las Biografien und Interviews. Im Internet sah sie sich Konzerte an. Auf der Bühne hat sie die britische Sängerin nie erlebt, ihre Musik ist ihr jedoch stets gegenwärtig. Alle Alben stehen bei ihr im Ostertor im Regal. „Die Lieder sind ein Lebensbegleiter für mich, ich höre sie in allen Situationen.“ Der neue Konzertabend soll dem Publikum eine Idee der emotionalen Achterbahn geben, die Amy Winehouse durchlebte. Sissi Zängerle setzt dafür Gesang, Film, Poetik und Schauspiel wie Puzzleteile zu einem Ganzen zusammen. Mal kommt sie als Amy zu Wort, dann wieder als Sissi.

Verschiedene Perspektiven kritisch betrachten, das galt auch während der Stückentwicklung. Von der reinen Darstellung wagte sie sich erstmals ans Schreiben. „Meine Sonne ist schwarz“ – der Titel ist angelehnt an das Album „Back to Black“ – ist Zängerles Erstlingswerk. Dabei soll es nicht bleiben – sie will nicht nur in Rollen schlüpfen, sondern Charaktere schaffen und Stücke entwickeln.

Seit 19 Jahren steht die gebürtige Ulmerin auf der Bühne, zuerst in Berlin, dann in Bremen dem Theaterschiff, im Schnürschuh- und im Kriminaltheater. Demnächst übernimmt sie gemeinsam mit zwei Kollegen die Leitung des Bremer Tourneetheaters. „Wir möchten im Lagerhaus wieder mehr Theater etablieren – bunt, vielfältig und berührend“, sagt die Wahlbremerin. Das Kulturzentrum hat den Winehouse-Abend maßgeblich unterstützt. Auch deshalb möchte Zängerle dort ihren Heimathafen finden. „Mit dem Tourneetheater werden wir im deutschsprachigen Raum unterwegs sein. Das Lagerhaus soll aber unsere Heimproduktionsstätte werden.“

Wer Sissi Zängerle kennt, sucht das Amy Winehouse-Ebenbild vergeblich. Mit den schulterlangen blonden Haaren, den grünblauen Augen und dem ansteckenden Lachen verkörpert sie optisch einen Kontrast zu der melancholischen Souldiva, deren Markenzeichen die toupierte brünette Mähne, der breite Lidstrich, zahlreiche Tätowierungen und eine rauchige Stimme waren. Auch wenn Zängerle vor dem Auftritt viel Zeit in der Maske verbringt, das Kopieren liegt ihr fern. „Ich will meine eigene Ausdrucksweise finden, nicht einfach imitieren.“

Zu den Originalsongs hat sie eigene deutsche Titel geschrieben, sodass die beiden Frauen verschmelzen. In der Rolle der Songtexterin fühlt sie sich wohl – eine Fortsetzung ist wahrscheinlich. „Ich kann mir vorstellen, weiter Musik zu schreiben und mit einer Band zu touren.“ Ob Gesang, Schauspiel oder Theaterleitung – der Bühne ist Sissi Zängerle treu verbunden, was die Formate angeht, bleibt sie neugierig.