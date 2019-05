An die historische Zuwanderung nach Deutschland erinnert diese Skulptur eines schwer beladenen Ford Transit im Grünzug West in Gröpelingen. Darüber freuen sich (von links) Nuray Gürsel, Özdal Dincel, Yurdanur Arslar und Ali Eris. (Roland Scheitz)

„Ich kann nicht ohne Bremen, meine Heimat ist hier." Ein Gespräch mit Zeitzeugen fand kürzlich im Rahmen der Ausstellung 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in der Kunsthalle Bremen statt. Drei Zeitzeugen aus der ersten Generation berichteten, wie sie einst nach Bremen gekommen waren und hier ihre zweite Heimat fanden.

„Die ersten drei Jahre waren sehr schwer“, sagte Yurdanur Arslan, die seit 1966 in Deutschland lebt und aus der Türkei kommt. Mit 19 Jahren ist die gelernte Schneiderin eingetroffen. Sie musste sich ein Badezimmer mit drei weiteren Familien teilen und wollte nach drei Jahren eigentlich wieder zurück in die Türkei gehen. Es kostete sie fast zehn Jahre, sich hier einzuleben, aber durch die gegenseitige Unterstützung gelang es ihr und ihrer Familie, sich zunehmend zu integrieren. „Ich habe hier 30 Jahre als Bodenkosmetikerin gearbeitet“, sagt sie lachend, „mein Sohn, meine Schwiegertochter und mein Enkelsohn leben hier, mittlerweile habe ich mich an das Leben in Deutschland gewöhnt“.

„Eine Seite von mir ist türkisch, eine Seite ist deutsch“, erklärt Özdal Sincel, die 1964 nach Deutschland gekommen ist. Auch sie ist gelernte Schneiderin und arbeitete halbtags in einer Fabrik in Bremen. Den Rest des Tages arbeitete die heute 78-Jährige mit einer gekauften Nähmaschine von zu Hause aus, um ihr Einkommen aufzubessern. 1979 eröffnete Sincel ihre eigene Boutique mit sieben Angestellten. Sie lacht, als sie erzählt, wie sie Deutsch gelernt hat. „Ich habe durch das Lesen von Illustrierten Deutsch gelernt.“

Das Heim in Deutschland vermisst

„Nach drei Wochen Aufenthalt in der Türkei begannen wir, unser Heim in Deutschland zu vermissen. Dann merkten wir, dass wir hier hingehören – nicht mehr in die Türkei“, berichtet Ali Rıza Sevimli, der seit 1972 in Deutschland lebt. Aufgewachsen mit vier Brüdern und vier Schwestern, ist er nach Deutschland gegangen, um seine Eltern in der Türkei finanziell zu entlasten. 35 Jahre lang hat er bei den Bremer Stahlwerken gearbeitet. Eines Tages will er seine Gedichte in einem Buch veröffentlichen.

Die drei Zeitzeugen sind stolz, ihre Lebensgeschichte erzählen zu können. Auch wenn sie alle drei regelmäßig zu ihrer Familie in die Türkei reisen, sind sie immer froh, wieder nach Bremen zu kommen. Auch die Veranstalter, Hatice Turan und Volkan Elis, als Vertreter der zweiten Generation von Zugewanderten, haben ihre Heimat in Bremen gefunden. „Wir haben viel mehr zu feiern als andere“, sagt Elis, der durch die vielen kulturellen Einflüsse nicht nur Weihnachten, sondern auch Ramadan mit seiner Familie feiert.

Die Erinnerung und der Lebensweg der Migranten im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft zu erhalten, ist das Ziel des Zentrums für Migranten und Interkulturelle Studien. Deshalb haben sie ein Projekt ins Leben gerufen, dass die Erinnerungskultur aufrecht erhalten soll, das virtuelle Museum der Migration. 50 Lebensgeschichten von Zugewanderten erster Generation nach Bremen sind im virtuellen Museum zu finden. Das virtuelle Museum soll das typische Gastarbeiterbild aufbrechen, die Beweggründe für die Auswanderung zeigen und zur historischen Erinnerungskultur sowie zur Integrations- und Bildungspolitik beitragen. „Auch für den Unterricht stellt das virtuelle Museum eine gute Ergänzung zur Sensibiliserung der Thematik dar“, so Elis.