Mit den Einfachwohnungen solle eine Voraussetzung für einen Neustart geschaffen werden, erläutert Sabine Bädecker, die der Arbeitsgruppe angehört. „Bei der gesellschaftlichen Teilhabe geht es an einer eigenen Wohnung nicht vorbei. Notunterkünfte können diese Voraussetzungen nicht leisten. Eigenständigkeit ist wichtig.“ Einfachwohnungen seien nicht allein für Obdachlose gedacht, sondern auch für andere Wohnungslosen, für Menschen, die bei Freunden wohnen, für EU-Bürger ohne gesetzlichen Anspruch auf eine Wohnung und generell für alle mit wenig Geld.

„Viele Wohnungs- und Obdachlose haben die Hoffnung bereits aufgegeben. Das hat aber auch mit den spezifischen Ansprüchen dieser Menschen zu tun“, sagt Joachim Barloschky, der Sprecher des Aktionsbündnisses Menschenrecht auf Wohnen. „Es geht nicht darum, irgendwelchen schicken Wohnraum zu schaffen, sondern einfache Wohnungen für Menschen, die sonst keine Wohnungen finden. Es gilt, nicht die Menschen an die Bedürfnisse, sondern die Bedürfnisse an die Menschen anzupassen.“

Dabei müssten die Einfachwohnungen nicht alle derzeit gültigen Standards erfüllen: Beheizbar, trocken und sicher sollten die Wohnungen sein und über dichte Fenster, ein dichtes und einfach gedämmtes Dach und einen ordentlichen Fußboden verfügen. Ein Strom- und Wasseranschluss, eine Kochgelegenheit sowie Bad und Toilette sollten ebenfalls vorhanden sein. Unterschiedliche Bedürfnisse sollten die Einfachwohnungen erfüllen: Ein individueller Zugang zur Wohnung sollte zum Beispiel über einen Laubengang möglich sein, damit sich die Bewohner kein Treppenhaus teilen müssen. Kleine, abgeschlossene Wohnungen sollten durch gemeinschaftlich nutzbare Flächen wie Fahrradabstellplätze, Räume zum Waschen und Trocknen von Wäsche, Lagerräume und Orte der Begegnung wie Bänke, Grillplätze oder Spielmöglichkeiten für Kinder ergänzt werden. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen und Kindertagesstätten sollten bei Bedarf gut zu Fuß erreichbar sein. Außerdem sei nach Ansicht der Arbeitsgruppe ein Concierge-Dienst hilfreich, der bei Bedarf durch ambulante Betreuungsangebote der Sozialarbeit ergänzt werden könne.

Sabine Bädecker sieht die Stadt in der Pflicht. „Sie muss eine Lösung finden beim Bau der Wohnungen und beim Finden von Grundstücken. Einfach wohnen ist ein Modell, das gebraucht wird in Bremen.“ Für sie ist klar: „Wohnungsbaugesellschaften und soziale Träger sollten zusammenkommen, um gemeinsam Konzepte zu entwickeln und Lösungen zu finden.“ Eine Forderung der Arbeitsgruppe an die kommunale Politik und die Behörden lautet daher auch, dass in ­Bebauungsplänen geeignete Flächen für Einfachwohnungen ausgewiesen werden. Außerdem sollten auch kommunale Flächen für alternative Wohnformen wie zum Beispiel Bauwagen-Gemeinschaften oder die Wohnnutzung in Parzellengebieten als Dauer- oder Übergangslösung freigegeben oder bereitgestellt werden. Generell sollten die Wohneinheiten kleinteilig, also dezentral sein, um eine Gettobildung zu vermeiden.

Auch Cornelia Barth, Mitglied des Beirates Walle, hat in der Arbeitsgruppe mitgewirkt. „Es gibt seit bestimmt zehn Jahren den Umstand, dass Bremen lieber Pensionen und Notunterkünfte bezahlt, anstatt in die Einfachwohnungen zuzuweisen“, sagt sie. „Gerade die Wohnungen in der Holsteiner Straße wären es wert gewesen, einfach saniert zu werden.“ Es sei Aufgabe der Stadt, zu sehen, wo dezentrales Wohnen möglich wäre: „De facto ist so ein Wohnangebot nicht mehr da.“