Claudia Kunze und Ele Hermel vom Kubo organisieren die Sommerakademie am Güterbahnhof. (Roland Scheitz)

Bahnhofsvorstadt. Viele Menschen begeistern sich für Kunst. Und so manch einer hat bestimmt schon einmal damit geliebäugelt, sich selbst kreativ auszuprobieren. Diese Möglichkeit bietet sich jetzt bei der Sommerakademie, die vom 23. Juli bis 3. August stattfindet. Insgesamt 13 ein- und zweiwöchige Workshops laden dazu ein, sich unter Anleitung erfahrener Dozentinnen und Dozenten künstlerisch mit einem Thema auseinandersetzen. Das Angebot ist vielfältig und reicht von Malerei über Fotografie bis hin zu experimentellen Formaten wie Klangimprovisationen. Dazu gibt es abends ein öffentliches Kulturprogramm. Und die Bremer Stimm- und Klangvirtuosin Gabriele Hasler lädt wieder zum täglichen Konzert zur Mittagszeit. Außerdem finden auch in diesem Jahr zur selben Zeit zwei Jugendworkshops am Güterbahnhof statt.

Riesenfläche der Gleishalle ideal

Veranstaltet wird die Sommerakademie bereits zum 21. Mal von dem Kultur- und Bildungsverein Ostertor, kurz Kubo genannt. Angesprochen werden sollen Menschen, die in einen eigenen künstlerischen Prozess eintauchen möchten – Anfänger ebenso wie Fortgeschrittene. Austragungsort ist wieder die große Gleishalle am Güterbahnhof. „Viele Menschen kennen den Ort vom Bremer Kunstfrühling her“, sagt Kubo-Mitbegünderin Ele Hermel, die mit Claudia Kunze und Ka Jahn das Organisationsteam bildet. Für die Sommerakademie sei die riesige Fläche der Gleishalle ideal. Es gebe jede Menge Platz für geräumige Arbeitsplätze und ein inspirierendes Ambiente, das geprägt sei von der Nähe zu den umliegenden Ateliers. „Die Teilnehmer dürfen sich auf einen lebendigen Ort für kreative Offenheit und Begegnungen freuen“, fügt Claudia Kunze hinzu, „der sie fördert und gleichzeitig fordert.“

Gertrud Schleising aus Walle ist eine der Kursleiterinnen, die ihr Atelier am Güterbahnhof haben. „Publicityk – mit der Schere denken“ heißt ihr einwöchiger Workshop. „Es ist ein spielerischer Ansatz zwischen Bild und Text. Dabei geht es weniger um das Zerschneiden, sondern viel mehr darum, neu zu bewerten“, erklärt Gertrud Schleising, die nach einer klassischen Tanzausbildung Freie Malerei an der Hochschule für Künste in Berlin studiert hat. „Das Zerschnippeln ermöglicht uns, Dinge aus dem Bildkontext herauszunehmen und neu anzuordnen.“ Augenzwinkernd spricht sie auch von „einem chirurgisch-analythischen Aneignungsprogramm“. Mit schrägen Fragestellungen will sie die Teilnehmer anregen, den Blick für Details zu schärfen. Diese können sich für ihre Collagen aus dem Bilderpool der Künstlerin und aus Zeitschriften bedienen.

„Wir möchten die Menschen in einen Diskurs bringen. Sie sollen auf eigene Fragen stoßen und Ideen entwickeln“, sagt Ele Hermel. „Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kursleiter die Arbeitsprozesse mit künstlerischen Impulsen und Gedankenanstößen bereichern und neue Perspektiven aufzeigen. So stellt die Holzbildhauerin Sarah Hillebrecht in ihrem zweiwöchigen Workshop „Nachdenklich Machen – wie wird Kunst gut?“ die Frage nach der Grundlage, auf welcher kreatives Denken und Schaffen bewertet werden. Die gebürtige Delmenhorsterin, die an der Bremer Hochschule für Künste studiert hat und in Peterswerder lebt und arbeitet, hat ein Faible für die theoretische Aufbereitung von Kunst und deren Produktion. Die Beschäftigung mit der ethischen Diskussion von Kunst sei ein Steckenpferd von ihr. „Alles Subjektive greift auf verschiedene Werte zurück. Meistens sind wir uns aber gar nicht bewusst, was eine Rolle spielt“, sagt Hillebrecht. „Ich möchte mit der Gruppe diskutieren, wie gute künstlerische Arbeit erkannt und hergestellt werden kann.“ Natürlich gehe es auch praktisch zur Sache. Die Teilnehmer können sich in allen Techniken und Materialien ausprobieren. Im Idealfall entstehe ein gemeinsamer Prozess, bei dem die Ergebnisse aus der Gruppe heraus wachsen.

Klassischer geht es bei Claus Haensel zu, der die Sommerakademie 1996 mit ins Leben gerufen hat. Der Maler, Fotograf und Zeichner mit Atelier in Schwachhausen bietet einen einwöchigen Workshop zum Thema „Kopf und Portrait“. Nach der methodischen Vermittlung und Anfertigung von Naturstudien wird das Gelernte in die Praxis umgesetzt. „Die Teilnehmer zeichnen nach lebenden Modellen“, sagt Haensel, „und können so das Theoretische am Individuum studieren.“ Schritt für Schritt werde sich dem Zeichnen von Porträts angenähert.

Weitere Angebote widmen sich der Holzbildhauerei, Objekten und Installationen aus Treibgut sowie Druckverfahren. Gleich mehrere, vom Ansatz her unterschiedliche Kurse gibt es zur Malerei und Fotografie. Erstmalig dabei ist der aus Italien stammende Komponist Riccardo Castagnola. Der Ausnahmekünstler lebt und arbeitet in Bremen. In seinem Workshop „krah-OH!“ werden aus Alltagsgegenständen eigene Instrumente gebaut und dann in einer gemeinsamen Improvisation zum Klingen gebracht. „Riccardo Castagnola ist ein Gewinn für uns. Er ist ein begnadeter Komponist und schafft es Menschen zu motivieren, etwas Ungewöhnliches zu machen“, schwärmt Ele Hermel.

Um die Sommerakademie herum haben sich die Organisatoren wieder eine Menge einfallen lasen, damit sich die Teilnehmer wohlfühlen, entspannen und austauschen können. Das Lütt Köök Huus bietet einen Mittagstisch an. Tischtennisplatten und Schaukelstühle stehen zur kreativen Pause bereit. Und das Kulturprogramm inspiriert mit Vorträgen, einem Praxis-Improvisations-Seminar von Gabriele Hasler und Atelierbesuchen im Künstlerhaus Güterbahnhof. „Es gibt Führungen durch unterschiedliche Arbeitswelten“, sagt Claudia Kunze, „bei denen die Künstler persönliche Einblicke in ihr Schaffen gewähren.“ Das sei eine tolle Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Zum Abschluss jeder Workshop-Woche gibt es zudem eine öffentliche Präsentation der entstandenen Werke.

Weitere Informationen

Die Bewerbung in Form eines Motivationsschreibens mit Angabe des Wunschworkshops sowie Alternativen geht per E-Mail an box@sommerakademie-bremen.de. Die Sommerakademie findet vom 23. Juli bis 3. August am Künstlerhaus Güterbahnhof, Beim Handelsmuseum 9, statt. Workshopkernzeit ist 10 bis 17 Uhr, die Wochenenden sind frei. Infos, Kontakt sowie das Programm auf www.sommerakademie-bremen.de.