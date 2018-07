110 Meter lang, 15 Meter breit, vier Stockwerke: Der Fruchthof am Breitenweg. (Roland Scheitz)

„Ich hätte das Gebäude nicht abgegeben, wenn es nicht unter Denkmalschutz gestellt worden wäre“, betont Bernd-Artin Wessels, langjähriger Hausherr des Fruchthofes am Breitenweg. Der hanseatische Vorzeige-Unternehmer, engagierter Verfechter eines freien Außenhandels in Europa und in der Welt und Förderer von Kunst und Wissenschaft, ist noch heute begeistert von dem besonderen Charme des 110 Meter langen, 15 Meter breiten, viergeschossigen Baus in Kastenform. Die Stahlbetonskelettkonstruktion ist mit Platten aus hellem Oberkirchener Sandstein verkleidet und wird flankiert von zwei symmetrischen Treppenhaustürmen.

„Die Brüstungsfelder der filigran geteilten vierbahnigen Metallfenster wurden mit einem ocker-orangefarbigen Keramikmaterial gefliest, das mit seinem Farbspiel zur Belebung der Fassade beiträgt“, so beschreibt es Rolf Kirsch vom Landesamt für Denkmalpflege Bremen in seinem Gutachten zur Unterschutzstellung des Fruchthofes als Kulturdenkmal, das er vor zwei Jahren schrieb. Darin konstatierte er, dass der Fruchthof ein Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen,

heimatgeschichtlichen und künstlerischen Gründen sei.

Ein Faible haben Bernd-Artin Wessels und Rolf Kirsch auch für die beiden gedrehten Treppen, die Mitte der 1950er-Jahre als avantgardistisch galten. Die Abschlüsse des Messinghandlaufs werden mit jeweils einer Messing-Ananas gekrönt. Rolf Kirsch gerät in seinem Gutachten über „die beiden repräsentativen Treppenhäuser mit spiralförmig aufsteigenden Treppen und aufwendiger kunsthandwerklicher Gestaltung“ förmlich ins Schwärmen. Der Denkmalpfleger betont weiter: „Der Fruchthof ist ein bedeutendes Dokument der wichtigen Rolle Bremens in der Geschichte des deutschen Südfrüchte-Imports und ein wichtiges Bauzeugnis der modernen Industrie- und Verwaltungsarchitektur der Nachkriegszeit in Bremen.“

Ein besonderer Hingucker

Als Architekten fungierten Wilhelm Wortmann und Erik Schott BDA mit Herbert Kemp, dem späteren Chef der Fruchthof-eigenen Bauabteilung, der die Bauleitung übernahm. „Wilhelm Wortmann wurde als einflussreicher Stadtplaner und als eher konservativ ausgerichteter Architekt in Bremen bekannt, sein Partner Erik Robert Schott gehört zu den profiliertesten Bremer Architekten der Nachkriegszeit und war vor allem im Industriebau präsent (Tabakbörse, Weinkontor, Reidemeister & Ulrichs etc.)“, schreibt Architekturexperte Kirsch.

Besonderer Hingucker an der Ostfassade des markanten Gebäudes: „Ein vier Meter hohes und sieben Meter breites Flachrelief aus Sandstein, das den Weg der Frucht von der Plantage zum Verschiffungshafen illustriert“, wie Lydia Niehoff und Bernd-Artin Wessels in der Unternehmensgeschichte der Scipio-Atlanta-Gruppe schreiben, die 2002 anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens publiziert wurde. Der Entwurf des Flachreliefs geht auf den Bremer Bildhauer Paul Halbhuber zurück, so Rolf Kirsch. „Die Ursprünge der Scipio-Atlanta-Gruppe gehen zurück auf die Fruchthandel Gesellschaft mit beschränkter Haftung (FHG). Das Gründungsdatum des Stammhauses am 24. Juni 1902 markiert den Anfang der Entwicklung Bremens zum wichtigsten europäischen Fruchthandelsplatz“, schreibt Bernd-Artin Wessels in seiner 2011 im Hauschild-Verlag erschienenen Autobiografie „Mein Blick zurück nach vorn“.

Was dann folgte, hat Rolf Kirsch in seinem Gutachten zusammengefasst: Der Bremer Kaufmann Gustav Scipio propagierte seit 1900 die Idee eines Großmarktes mit Fruchtauktionen. 1902 gelang es ihm schließlich, nach anfänglicher Skepsis seitens der Bremer Kaufmannschaft, 59 Gesellschafter für die Gründung der Fruchthandel Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gewinnen. Zu den Akteuren gehörten viele treibende Kräfte des Bremer Jahrhundertwendebooms wie Franz Ernst Schütte, Heinrich Wiegand, Anton Carl Heinrich Papendieck, Lambert Leisewitz, Christian Heinrich Emil Wätjen, Caspar Gottlieb Kulenkampff und Johann Heinrich Kulenkampff, um nur einige zu nennen. Geschäftsführer war Gustav Scipio, Aufsichtsratsvorsitzender Franz Schütte. Das Stammkapital belief sich auf 500.000 Reichsmark, den Löwenanteil in Höhe von 94.000 Mark steuerte Schütte bei.

In den Jahren 1908 und 1913 wurde der Firmensitz zunächst am Breitenweg 41/43 errichtet. Nachdem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg ausgebombt worden war, wurde das neue Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Breitenwegs mit der Hausnummer 29-33 neu aufgebaut. Der Sitz des Fruchthofes am Breitenweg in der Nähe des Bahnhofes ist wegen des vorhandenen Bahnanschlusses strategisch gut gewählt. Die Ware lief über ein Laufband unter dem Hof entlang des Fruchthofgebäudes. Das Laufband wurde bereits in Schuppen 9, der über einen Gleisanschluss verfügte, bestückt. So erzählt es Bernd-Artin Wessels.

Experte in Sachen Fruchthof

Der langjährige Doyen des Konsular Korps im Lande Bremen und 1994 Bremer Unternehmer des Jahres kennt den Fruchthof wohl so gut wie kein Zweiter. 1967 trat er in die Scipio-Atlanta-Gruppe ein und übernahm zunächst betriebswirtschaftliche Aufgaben in der Finanz- und Unternehmungsplanung. Ende der 1970er-Jahre wurde er Gesellschafter und später persönlich haftender Gesellschafter der Scipio GmbH & Co. KG. Die hielt wiederum unter anderem 100 Prozent des Kapitals an der Atlanta AG, deren Vorstandsvorsitzender er bis 1996 war. Im selben Jahr zog sich Wessels aus dem finanziellen Engagement zurück, blieb aber noch bis 2002 Aufsichtsratsvorsitzender der Gruppe.

Noch heute kann er sich sehr gut an die Zeiten erinnern, als die Groß- und Klein-Händler vor dem Fruchthof vorfuhren, um an den Auktionen teilzunehmen und ihre ersteigerten Südfrüchte dann auf ihren kleinen LKWs abzutransportieren. Im Erdgeschoss des Fruchthofes befand sich der rund 325 Quadratmeter umfassende Auktionssaal. Der Konstrukteur Kemp hatte den Saal nach dem Vorbild römischer Amphitheater mit 350 aufsteigend angeordneten Sitzplätzen für die Einkäufer der täglichen Obst- und Gemüseversteigerungen ausgestattet.

Dort oder auch schon vor der Auktion im Fruchtschuppen konnten die Kunden anhand eines gedruckten Versteigerungskataloges die Originalmuster der Waren begutachten. In der Mitte war ein Laufband installiert. Eine elektronische Anlage mit Tastaturpulten und einer Kontrolluhr ermöglichte eine zügige Versteigerung und den Bietern eine vollständige Preisübersicht. Neben diesem großen lag ein zweiter Auktionssaal für den Verkauf von Südfrüchten wie Clementinen, Apfelsinen, Zitronen und eben Bananen, der Platz für rund 300 Interessenten bot, sowie ein Mehrzweckraum für Veranstaltungen, Berufsbildungsmaßnahmen und Verbraucherwerbung.

Reifekammern unter Tage

Im westlichen Teil des Neubaus wurden Bananenreifekammern eingerichtet, die per Eisenbahnwaggon über ein Sondergleis direkt zu erreichen waren. Sie befanden sich unter Tage. Bernd-Artin Wessel erläutert das Procedere des Reifens: Bis 1967 wurden die noch grünen Bananen-Stauden an so genannten Laufkatzen, aufgehängt und über Schienen gedreht, damit sie mit Ethylen begast werden und, bedingt durch die Luftumwälzung, gleichmäßig reifen konnten.

Die Kellerräume werden heute als Archiv genutzt. An jedem Nachmittag ab 14.30 Uhr beförderte ein Fließband durch einen 40 Meter langen Tunnel die Probenkisten und Mustersäcke von den Lagerräumen in den Saal. Daran erinnern sich die Autoren der Unternehmenschronik Lydia Niehoff und Bernd-Artin Wessels. Und Rolf Kirsch fügt erläuternd hinzu, dass von den ehemaligen, über zwei Stockwerke reichenden Auktionssälen im Inneren heute nur noch wenig zu erahnen sei.

Von dem kleineren Auktionssaal, ursprünglich für Obst und Gemüse konzipiert, blieb nach Funktionsaufgabe und Umbau immerhin im Keller der Ansatz der Sitzstufen für das Auktionspublikum erhalten. Am Außenbau ist trotz der Fenstererneuerung und dem Einziehen einer Zwischendecke der ehemals zweigeschossige große Auktionssaal für Südfrüchte östlich des östlichen Treppenturmes noch an der abweichend über zwei Geschosse laufenden Fassadengliederung zu erkennen, der 1981/82 komplett verschwand und zu einem Tanz- und Diskothekenbetrieb umgebaut wurde.

Mitte der 1990er-Jahre veräußerte Bernd-Artin Wessels den Fruchthof, in dem heute die Sozialbehörde Ankermieter ist und hier den „Fachdienst Flüchtlinge, Integration und Familien“ eingerichtet hat.

Zur Sache

Es muss nicht immer gleich eine prunkvolle Kirche sein, die als Kulturdenkmal erhaltenswert erscheint. In den Bremer Stadtteilen gibt es auch unscheinbare Zeugen von Militär-, Industrie-, Schul- und Automobilgeschichte, Gartenkultur, Handwerkskunst und vielem mehr. Wir haben uns auf die Suche begeben und unerwartete Denkmäler entdeckt, die uns einen genaueren Blick Wert waren.